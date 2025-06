കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 50 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

KARUNYA LOTTERY NO.KR-712th DRAW held on:- 28/06/2025, 3:00 PM, AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/-

1) KL 577518 (KANNUR)

Cons Prize-Rs :5000/-

KA 577518 KB 577518 KC 577518 KD 577518 KE 577518

KF 577518 KG 577518 KH 577518 KJ 577518 KK 577518

KM 577518

2nd Prize Rs :2500000/-

1) KE 921181 (THRISSUR)

3rd Prize Rs :1000000/-

1) KB 834399 (MOOVATTUPUZHA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 1447 2586 2600 2913 2950

2959 3204 4154 4659 5543

6103 7144 7597 8151 8350

8746 8810 8975 9063 9098

5th Prize-Rs :2000/-

1094 1780 3614 4573 6529 7638

6th Prize-Rs :1000/-

0708 1321 1584 2554 2563

2616 2792 2922 3101 3158

3421 3894 4325 4495 4511

5037 5332 5375 7020 7027

7801 7931 7964 8053 8066

8088 8514 9456 9561 9809

7th Prize-Rs :500/-

0221 0255 0418 0979 1048

1093 1136 1137 1384 1435

1495 1521 1674 1678 1766

1838 1864 1871 1959 2230

2369 2734 2768 2937 3088

3312 3353 3512 3557 3625

3684 3984 4248 4275 4459

4741 4763 4778 4973 5018

5060 5125 5131 5210 5228

5275 5663 5805 5891 6196

6301 6392 6564 6865 6953

7006 7358 7373 7439 7632

7689 7895 8067 8301 8338

8359 8604 8621 8937 9103

9123 9162 9523 9661 9830

98718th Prize-Rs :200/-

0006 0025 0195 0311 0358

0490 0654 0689 0717 0807

0817 1056 1088 1311 1365

1423 1754 1927 2006 2040

2420 2611 2643 2722 2889

3021 3066 3179 3240 3264

3404 3493 3525 3561 3598

3749 4025 4345 4477 4505

4506 4529 4637 4642 4675

4698 4727 4890 5016 5146

5207 5294 5405 5461 5617

5620 5679 5757 5761 6025

6130 6153 6154 6373 6461

6602 6611 6998 7200 7278

7699 7779 7826 7950 8028

8048 8133 8345 8358 8402

8415 8711 8932 9010 9136

9248 9324 9484 9517 9518

9869 9983

9th Prize-Rs :100/-

0094 0186 0204 0270 0297

0366 0440 0444 0548 0582

0690 0819 0843 0876 0883

0900 1001 1063 1096 1101

1279 1296 1301 1330 1421

1439 1629 1630 1648 1657

1724 1830 1985 1990 1996

2086 2097 2207 2224 2270

2329 2432 2622 2636 2720

2731 2926 3087 3105 3123

3166 3195 3265 3281 3472

3508 3599 3662 3704 3723

3981 4004 4015 4070 4109

4152 4197 4242 4245 4357

4420 4510 4541 4678 4684

4720 4754 4756 4806 4819

4862 5013 5054 5090 5119

5129 5233 5326 5729 5908

5921 6004 6082 6088 6146

6166 6179 6265 6300 6446

6492 6686 6736 6856 6863

7007 7014 7097 7193 7418

7546 7649 7720 7864 8080

8259 8385 8389 8535 8591

8623 8646 8721 8725 8766

8889 8905 8941 8987 9003

9006 9041 9047 9283 9287

9340 9520 9521 9624 9636

9743 9766 9905 9963

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.