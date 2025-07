സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. STHREE-SAKTHI LOTTERY NO.SS-474th DRAW held on:- 01/07/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) SL 257441 (KOLLAM)

Cons Prize-Rs :5000/-

SA 257441 SB 257441 SC 257441 SD 257441 SE 257441

SF 257441 SG 257441 SH 257441 SJ 257441 SK 257441

SM 257441

2nd Prize Rs :3000000/- 1) SL 906050 (PUNALUR)

3rd Prize Rs :500000/- 1) SH 409150 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0280 0432 0654 1065 1642

2671 2814 3070 4606 4690

5742 6050 6422 6440 7338

7400 7640 8020 9080 9983

5th Prize-Rs :2000/-

1980 1993 3686 5499 6025

8642

6th Prize-Rs :1000/-

0658 1383 1524 2150 2389

2579 3091 3111 3187 4118

4380 4398 4503 4886 5005

5416 5560 6214 6341 6564

7080 7311 7701 8255 8502

8889 9090 9510 9538 9666

7th Prize-Rs :500/-

0165 0283 0391 0429 0640

0931 0960 0978 0980 1089

1354 1501 1539 1543 1700

1776 1788 1855 1860 1924

2044 2208 2528 3390 3391

3526 3685 3842 4003 4024

4035 4229 4331 4378 4506

4563 4641 4724 4770 4881

4944 5048 5108 5563 5672

5703 6052 6155 6520 7061

7096 7161 7262 7291 7529

7596 7657 7660 7949 7990

8263 8322 8479 8534 8537

8693 8802 8918 8935 8975

9026 9071 9117 9517 9542

9885

8th Prize-Rs :200/-

0202 0300 0400 0458 0483

0501 0766 0797 0823 0875

0967 0971 1054 1135 1193

1405 1512 1564 1740 1840

1995 2116 2344 2402 2451

2731 2793 2844 2903 2920

2983 3002 3097 3228 3427

3503 3633 3670 3907 4110

4659 4725 4951 5212 5263

5345 5356 5395 5643 5753

5950 5967 6068 6075 6188

6202 6249 6251 6283 6291

6357 6383 6485 6587 6703

6736 6917 7243 7304 7388

7954 7989 8253 8487 8511

8568 8601 8650 8728 8775

8831 8845 9005 9074 9115

9165 9337 9424 9671 9680

9th Prize-Rs :100/-

0118 0120 0232 0312 0327

0520 0563 0646 0681 0692

0718 0755 0852 0958 1403

1553 1556 1596 1660 1721

1724 1792 1874 1915 1946

1965 2095 2174 2288 2331

2398 2555 2565 2623 2676

2678 2695 2797 2831 2874

3117 3135 3178 3212 3268

3491 3602 3605 3710 3809

3850 3891 3900 4016 4022

4101 4104 4149 4285 4387

4420 4440 4556 4584 4729

4856 4858 4868 4890 4996

5062 5065 5144 5246 5338

5496 5523 5567 5768 5872

5889 5966 6027 6047 6106

6123 6173 6190 6305 6323

6472 6502 6814 6847 6883

6916 7081 7087 7256 7343

7369 7374 7436 7516 7546

7558 7597 7605 7662 7694

7725 7794 7810 7822 7916

7980 8189 8221 8295 8296

8363 8379 8383 8416 8497

8508 8582 8682 8715 8731

8733 8788 8887 8902 9017

9047 9048 9174 9216 9225

9229 9230 9263 9384 9439

9552 9561 9596 9677 9893

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.