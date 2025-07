കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) PG 324114 (NEYYATTINKARA) Cons Prize-Rs :5000/- PA 324114 PB 324114 PC 324114 PD 324114 PE 324114 PF 324114 PH 324114 PJ 324114 PK 324114 PL 324114 PM 324114

2nd Prize Rs :3000000/- 1) PM 209884 (WAYANADU)

3rd Prize Rs :500000/- 1) PG 396640 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0966 0973 1269 1321 1345

1912 2112 2115 2244 3130

3223 4194 4569 4714 5160

6037 6055 6548 7795 9089

5th Prize-Rs :2000/- 6156 6638 7271 8101 8600

9554

6th Prize-Rs :1000/- 0066 0223 1081 1632 1642

1728 2217 2371 3233 3760

4940 5035 5292 5482 5904

6114 6378 6440 6514 6804

6864 7226 7504 7824 7856

7915 8015 8974 9013 9204

7th Prize-Rs :500/- 0199 0217 0289 0773 0867

0915 0963 1157 1162 1209

1646 1854 1927 1997 2334

2370 2601 2794 2943 3207

3446 3448 3537 3636 3703

4136 4211 4480 4500 4575

4699 4720 4753 5305 5312

5434 5529 5577 5755 5790

5809 5821 5955 6221 6257

6268 6281 6391 6405 6407

6501 6747 6845 7147 7404

7447 7558 7733 7786 7922

8129 8226 8254 8264 8311

8650 9095 9219 9220 9249

9538 9594 9754 9766 9879

9897

8th Prize-Rs :200/-

0070 0106 0357 0504 0534

0600 0685 0718 0979 0986

1006 1219 1279 1494 1513

1613 1616 1888 2190 2441

2467 2471 2486 2517 2621

3009 3126 3420 3505 3520

3539 3830 4020 4080 4143

4164 4221 4315 4705 4807

5343 5524 5754 5799 5952

6240 6265 6363 6604 6718

6753 6775 6856 6989 7022

7160 7264 7315 7369 7370

7614 7661 7711 7743 7758

7778 7867 7988 8133 8369

8449 8588 8912 8922 8935

9134 9182 9203 9551 9574

9589 9608 9612 9681

9th Prize-Rs :100/-

0037 0088 0124 0160 0211

0228 0246 0286 0364 0367

0418 0448 0470 0483 0541

0562 0581 0719 0731 0785

0803 0830 0912 0962 1039

1067 1188 1208 1323 1339

1439 1721 1775 1833 1999

2037 2038 2179 2227 2238

2256 2290 2478 2489 2512

2686 2820 2846 2993 3039

3089 3123 3146 3260 3294

3416 3784 3863 3895 3917

3981 3993 4062 4109 4126

4138 4400 4431 4608 4645

4939 5003 5141 5300 5313

5319 5326 5457 5508 5509

5615 5690 5733 5760 5816

5824 5893 6005 6253 6329

6385 6399 6437 6444 6515

6518 6634 6635 6667 6734

6831 6850 6889 7077 7123

7134 7150 7192 7216 7340

7448 7525 7643 7801 7870

7909 7929 7993 8021 8052

8064 8297 8363 8627 8661

8728 8731 8808 8818 8820

8834 8857 8861 8936 8944

8960 8969 8993 9010 9154

9172 9337 9346 9381 9509

9521 9540 9595 9613 9637

9653 9679 9695 9736 9849

9970.