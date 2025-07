സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) RP 236657 (KOLLAM) Cons Prize-Rs :5000/- RN 236657 RO 236657 RR 236657 RS 236657 RT 236657 RU 236657 RV 236657 RW 236657 RX 236657 RY 236657 RZ 236657

2nd Prize Rs :3000000/- 1) RO 615419 (THRISSUR)

3rd Prize Rs :500000/- 1) RR 376283 (THRISSUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0079 0437 1831 1970 2580

2735 3094 4332 4388 5401

5854 6064 6173 6182 7629

8763 8974 9044 9064 9117

5th Prize-Rs :2000/-

1714 2684 5576 6365 6971

7996

6th Prize-Rs :1000/-

0190 0293 0337 0573 0636

0807 1844 2364 2468 3306

3397 3432 4359 4582 5116

5237 5484 5690 5742 6764

6818 7002 8077 8111 8316

8453 8612 9327 9413 9870

7th Prize-Rs :500/-

0009 0059 0271 0527 0802

0962 1137 1157 1482 1664

1817 1869 1882 2012 2332

2645 2714 2844 2861 2979

3074 3212 3350 3443 3572

3663 3702 3789 3853 3867

3924 3958 4052 4126 4214

4406 4592 4701 4877 4960

4981 4993 5103 5127 5204

5337 5493 5804 5971 6269

6556 6976 7056 7289 7315

7377 7428 7440 7560 7684

7975 8071 8128 8271 8408

8926 9031 9402 9487 9495

9500 9601 9749 9819 9878

9896

8th Prize-Rs :200/-

0055 0508 0663 0703 1163

1338 1675 1752 1908 1947

1996 1997 2038 2203 2417

2543 2693 2753 2766 2931

3169 3175 3221 3244 3256

3527 3596 3726 3737 3785

3786 3832 3925 4001 4131

4220 4471 4477 4491 4569

4571 4580 4758 4802 4858

4912 5004 5356 5465 5553

5657 5689 5757 5879 6063

6263 6277 6458 6475 6710

6899 7087 7162 7196 7427

7589 7620 7775 7833 7835

7878 7923 7948 8045 8189

8320 8361 8505 8525 8600

8893 8896 9003 9089 9383

9566 9674 9684 9697 9709

9776 9997

9th Prize-Rs :100/-

0210 0347 0438 0730 0752

0900 0984 1064 1128 1129

1160 1176 1269 1527 1535

1810 1888 1927 2010 2240

2252 2265 2280 2298 2350

2389 2433 2500 2502 2506

2555 2644 2965 2978 2998

3032 3046 3206 3229 3331

3364 3376 3606 3637 3671

3767 3843 3912 3983 4048

4063 4067 4181 4229 4303

4317 4347 4434 4581 4616

4716 4729 4824 4833 4986

5045 5055 5091 5279 5359

5389 5399 5400 5471 5703

5740 5809 5907 5977 6025

6092 6125 6220 6229 6295

6427 6505 6601 6742 6794

6930 7040 7049 7082 7086

7134 7144 7411 7416 7432

7460 7505 7558 7578 7590

7707 7922 7959 8036 8192

8199 8299 8374 8391 8412

8432 8451 8465 8483 8523

8569 8623 8855 8887 8969

9032 9068 9097 9122 9141

9144 9257 9359 9397 9427

9581 9643 9711 9883 9900

9940 9989 9990 9998