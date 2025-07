കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA LOTTERY NO.KR-713th DRAW held on:- 05/07/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) KN 195227 (KOLLAM)

Cons Prize-Rs :5000/-

KO 195227 KP 195227 KR 195227 KS 195227 KT 195227

KU 195227 KV 195227 KW 195227 KX 195227 KY 195227

KZ 195227

2nd Prize Rs :2500000/- 1) KY 396140 (THIRUVANANTHAPURAM)

3rd Prize Rs :1000000/- 1) KN 292577 (IRINJALAKUDA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0157 0264 1093 1656 1868

2315 3779 4519 4757 4935

5165 5242 5654 5794 6755

7423 7802 8489 9020 9066

5th Prize-Rs :2000/-

1094 3265 4738 6181 7818

9064

6th Prize-Rs :1000/-

0051 0295 0495 1035 1227

1357 1893 1902 2055 2153

2190 2305 2381 2864 3206

4843 4847 5566 6869 7083

7789 7792 7823 8251 8294

9420 9468 9591 9774 9814

7th Prize-Rs :500/-

0261 0401 0492 0496 0564

0630 0861 0958 1064 1446

1600 1618 1756 1763 1790

1808 1815 1869 1900 1932

2117 2237 2474 2515 2519

2637 2681 2695 2702 2971

2977 3108 3143 3181 3836

3843 3934 4113 4298 4791

4923 4933 5039 5089 5170

5186 5239 6346 6421 6613

6676 6715 7245 7320 7330

7361 7414 7534 7626 7651

7700 7858 7918 7922 8111

8207 8239 8916 9043 9408

9494 9528 9641 9675 9977

9985

8th Prize-Rs :200/-

0480 0582 0710 0758 0847

0955 1075 1091 1097 1393

1518 1529 1640 1769 2115

2306 2548 2609 2657 2973

3020 3107 3257 3283 3306

3314 3397 3459 3469 3679

3777 3958 3983 4141 4177

4242 4529 4645 4675 4711

4792 4966 5072 5134 5200

5224 5265 5282 5317 5428

5552 5579 5631 5686 5938

5993 6043 6075 6117 6233

6273 6635 6749 6865 6995

7012 7048 7063 7102 7216

7373 7893 7894 8147 8284

8391 8622 8629 8662 8716

8886 8897 9039 9076 9176

9282 9414 9421 9427 9828

9939 9957

9th Prize-Rs :100/-

0167 0265 0324 0448 0516

0698 0732 0843 0848 0852

0917 0931 0956 1002 1081

1232 1321 1433 1517 1532

1608 1632 1713 1724 1997

2019 2056 2169 2210 2266

2328 2429 2465 2530 2680

2738 2799 2885 2888 2913

3000 3012 3023 3052 3101

3132 3479 3529 3545 3584

3910 3912 3919 4063 4068

4079 4099 4152 4248 4262

4274 4321 4370 4451 4455

4487 4586 4589 4595 4604

4615 4934 4972 5101 5314

5366 5369 5497 5682 5707

5716 5905 6000 6066 6124

6130 6250 6566 6590 6771

6796 6846 6881 6882 6920

7067 7156 7189 7316 7444

7478 7562 7579 7586 7663

7809 7828 7839 7910 8012

8100 8154 8274 8308 8311

8508 8587 8594 8636 8640

8672 8694 8699 8724 8759

8809 8914 8921 8995 8996

9159 9188 9368 9501 9523

9548 9631 9679 9704 9850

9894 9950 9983 9999

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.