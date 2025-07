ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) BZ 745119 (CHITTUR) Cons Prize-Rs :5000/- BN 745119 BO 745119 BP 745119 BR 745119 BS 745119 BT 745119 BU 745119 BV 745119 BW 745119 BX 745119BY 745119

2nd Prize Rs :3000000/- 1) BY 175855 (PALAKKAD)

3rd Prize Rs :500000/- 1) BO 149027 (PATHANAMTHITTA)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0498 1344 1575 2106 2943

3516 3928 4011 4616 4695

5244 5550 6364 7518 7727

8204 8415 8664 9266 9858

5th Prize-Rs :2000/-

0798 2336 3891 4370 8483

9958

6th Prize-Rs :1000/-

0563 0794 1225 2664 2666

2859 3085 3913 4002 4103

4250 4426 4558 4623 5371

5804 5855 5896 7240 7768

7860 7949 8222 8605 8636

8642 8659 8825 9394 9518

7th Prize-Rs :500/-

0024 0074 0720 0779 1251

1579 1581 1609 1797 1908

1965 2041 2312 2434 2550

2762 2939 3213 3309 3316

3343 3348 3424 3573 3613

3794 3810 3817 4030 4083

4194 4222 4228 4304 4459

4628 4674 5088 5102 5128

5351 5566 5751 5915 6088

6100 6360 6422 6755 6796

7011 7135 7237 7710 7973

8327 8447 8454 8529 8608

8736 8834 8969 9041 9137

9233 9234 9255 9423 9437

9581 9669 9705 9742 9748

9752

8th Prize-Rs :200/-

0088 0245 0316 0406 0741

0749 0750 0955 0977 1026

1037 1071 1088 1093 1354

1367 1374 1441 1460 1569

1585 1707 1725 1800 1804

1989 2056 2164 2216 2245

2294 2439 2703 2948 3027

3154 3161 3190 3381 3484

3626 3740 3811 3848 3894

3998 4069 4226 4275 4281

4675 4773 4804 4986 5050

5126 5537 5858 5864 6006

6460 6467 6488 6803 6947

7066 7171 7307 7378 7637

7876 7957 8250 8283 8369

8457 8505 8542 8604 8634

8735 8958 9273 9341 9539

9553 9559 9560 9629 9639

9855 9912 9915 9925

9th Prize-Rs :100/-

0231 0246 0269 0325 0367

0432 0459 0508 0701 0738

0753 0757 0975 0990 1025

1272 1275 1299 1382 1455

1476 1498 1582 1591 1621

1713 1736 1792 1857 2034

2057 2176 2253 2267 2291

2298 2500 2549 2736 2873

2916 3033 3134 3171 3194

3321 3560 3567 3595 3673

3720 3759 3835 4297 4379

4443 4480 4631 4759 4774

4870 4923 4939 5033 5085

5172 5197 5211 5325 5401

5528 5535 5555 5570 5571

5583 5591 5647 5753 5774

5796 5919 5982 6012 6027

6056 6234 6308 6331 6365

6405 6516 6591 6613 6616

6658 6668 6714 6721 6827

6893 6917 6925 6941 6964

7099 7235 7267 7338 7347

7370 7377 7389 7403 7519

7534 7540 7659 7671 7714

7803 7897 8212 8215 8511

8714 8719 8766 8779 8929

8949 8957 9054 9076 9142

9184 9326 9605 9659 9773

9827 9871 9959 9997.