സ്ത്രീശക്തി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. 30 ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) ST 179140 (KOTTAYAM)

Cons Prize-Rs :5000/-

SN 179140 SO 179140 SP 179140 SR 179140 SS 179140

SU 179140 SV 179140 SW 179140 SX 179140 SY 179140

SZ 179140

2nd Prize Rs :3000000/-

1) SX 388105 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs :500000/-

1) SX 684222 (PUNALUR)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0092 0438 0800 1301 1469

1659 2467 3213 3313 3709

4037 4407 5181 5320 6511

6712 7645 7886 7890 8056

5th Prize-Rs :2000/-

0172 1009 4477 5627 5874

9557

6th Prize-Rs :1000/-

0492 0500 1664 2910 2997

3261 4034 4332 4607 4650

4678 4975 5047 5123 5792

5828 6031 6397 6459 6920

6956 7777 7837 8060 8254

8394 8506 8814 9514 9907

7th Prize-Rs :500/-

0052 0347 0435 0477 0538

0723 0962 0982 1003 1160

1279 1295 1507 1821 1903

1955 2130 2252 2481 2600

2694 2754 2777 2809 2895

2945 2972 3052 3141 3231

3270 3617 3702 3777 3792

3871 3996 4140 4348 4378

4527 4610 4661 4691 4870

5019 5093 5110 5184 5298

6043 6301 6430 6461 6591

6595 6695 6851 7057 7204

7250 7273 7366 7589 7591

7791 8023 8523 8856 8944

8965 8978 9080 9644 9782

9796

8th Prize-Rs :200/-

0180 0191 0225 0362 0409

0761 0792 0897 1019 1114

1252 1268 1569 1677 1761

1762 1992 1997 2017 2272

2513 2549 2623 2646 2842

2996 3274 3322 3367 3514

3619 3658 3804 3948 4148

4172 4515 4521 4568 4731

4816 4894 4938 4944 5080

5157 5302 5415 5475 5567

5587 5650 5979 6111 6240

6270 6303 6306 6496 6882

6950 6961 7017 7136 7256

7348 7391 7554 7673 7819

7858 7923 8204 8498 8688

8731 8742 8769 8784 8792

8922 9052 9095 9259 9348

9349 9373 9374 9563 9747

9th Prize-Rs :100/-

0008 0009 0054 0162 0164

0177 0247 0450 0513 0530

0662 0671 0743 0755 0821

0946 1005 1062 1083 1111

1196 1246 1320 1323 1343

1348 1371 1508 1714 1771

1808 1846 1866 1912 1913

1929 2005 2034 2113 2129

2153 2238 2567 2575 2673

3114 3160 3232 3266 3318

3332 3392 3397 3414 3442

3461 3473 3512 3547 3596

3691 3782 3873 3906 3917

3993 4033 4050 4088 4113

4135 4224 4310 4311 4441

4705 4748 4774 4793 4872

5359 5401 5403 5429 5450

5494 5623 5676 5857 5891

6029 6079 6095 6275 6308

6401 6421 6448 6464 6646

6703 6764 7071 7112 7173

7179 7244 7257 7272 7413

7549 7553 7571 7580 7695

7708 7759 7785 7909 7945

7990 7991 8000 8070 8116

8242 8297 8316 8330 8392

8555 8592 8629 8663 8773

8893 8914 8933 9088 9258

9310 9447 9524 9525 9543

9605 9613 9615 9670 9967