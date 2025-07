ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/-

1) DG 106124 (PALAKKAD)

Cons Prize-Rs :5000/-

DA 106124 DB 106124 DC 106124 DD 106124 DE 106124

DF 106124 DH 106124 DJ 106124 DK 106124 DL 106124

DM 106124

2nd Prize Rs :3000000/-

1) DK 126232 (ATTINGAL)

3rd Prize Rs :500000/-

1) DK 166615 (ERNAKULAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0104 0164 0611 1846 2015

2286 3749 3848 4840 5698

5863 6045 6506 6977 7109

8060 8241 9030 9526 9768

5th Prize-Rs :2000/-

1531 2035 6417 7910 8138

9335

6th Prize-Rs :1000/-

0820 0979 0999 1276 1624

1681 1733 2004 2334 2653

2963 2966 3720 3774 3836

3986 5368 5608 5656 5782

5865 6248 6305 6320 6929

7128 7863 8169 8743 9876

7th Prize-Rs :500/-

0082 0103 0190 0374 0414

0431 0454 1015 1056 1184

1234 1324 1582 1590 1633

1885 2007 2272 2314 2348

2381 2430 2548 2554 2768

2815 3051 3429 3638 3794

3948 4007 4055 4299 4312

4452 4473 4513 5339 5450

5472 5543 5575 5671 5793

5796 5852 6109 6567 6600

6616 6667 6900 7063 7131

7174 7451 7550 7725 7733

7828 7995 8460 8532 8853

8880 8994 8999 9051 9117

9229 9586 9803 9818 9916

9917

8th Prize-Rs :200/-

0012 0029 0087 0601 0741

0756 0826 0843 0854 0857

0908 1122 1213 1330 1395

1487 1584 1777 1909 1938

1939 2014 2186 2610 2636

2702 2773 3032 3082 3093

3218 3338 3379 3427 3490

3593 3623 3891 3902 3980

4023 4286 4416 4441 4500

4518 4700 4711 4749 4752

4807 4918 4972 5093 5170

5357 5565 5636 5639 5829

5969 6051 6212 6295 6369

6510 6551 6607 6686 6878

7001 7066 7081 7208 7252

7269 7305 7326 7478 7553

7744 8089 8250 8464 8595

8867 9080 9093 9141 9294

9395 9514 9581 9687 9762

9863

9th Prize-Rs :100/-

0330 0405 0469 0669 0684

0723 0967 1041 1129 1175

1191 1193 1269 1362 1391

1506 1526 1833 1839 2018

2032 2042 2158 2209 2215

2335 2363 2615 2623 2648

2728 2894 2895 2979 2998

3060 3141 3210 3431 3459

3525 3541 3589 3626 3724

3901 3975 4060 4311 4329

4353 4439 4469 4553 4595

4612 4680 4725 4755 4811

4849 4894 5010 5069 5078

5175 5200 5207 5215 5297

5299 5400 5475 5525 5562

5576 5630 5641 5653 5659

5696 5701 5707 5717 5735

5771 5906 5912 5964 6021

6096 6159 6175 6176 6237

6263 6288 6322 6363 6494

6553 6715 6832 7130 7158

7365 7453 7599 7617 7813

8031 8082 8119 8322 8331

8447 8489 8512 8702 8746

8912 8933 8954 8962 9035

9045 9118 9249 9258 9407

9447 9507 9621 9706 9757

9823 9828 9993