കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 5 ലക്ഷം രൂപ. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. KARUNYA PLUS LOTTERY NO.KN-580th DRAW held on:- 10/07/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) PX 344766 (NEYYATTINKARA)

Cons Prize-Rs :5000/-

PN 344766 PO 344766 PP 344766 PR 344766 PS 344766

PT 344766 PU 344766 PV 344766 PW 344766 PY 344766

PZ 344766

2nd Prize Rs :3000000/- 1) PX 207580 (THRISSUR)

3rd Prize Rs :500000/- 1) PU 393564 (WAYANADU)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0609 1067 1582 1641 1931

2066 2735 3655 3795 3972

4203 4913 5336 6743 7210

7434 8529 8595 8804 9592

5th Prize-Rs :2000/-

0012 0604 0972 1995 3823

7996

6th Prize-Rs :1000/-

0897 1216 2592 2647 2981

3329 3651 4153 4156 4220

4530 5082 5432 5556 5696

6107 6250 6892 7119 7468

7710 7982 8494 8750 8858

8936 8948 8951 9129 9669

7th Prize-Rs :500/-

0122 0419 0460 0522 0727

0971 1014 1231 1306 1406

1721 1908 2064 2366 2469

2508 2513 2559 2565 2590

2877 2949 3076 3116 3396

3494 3504 3722 3779 3843

3964 3983 4097 4106 4210

4217 4806 4841 4953 4961

5095 5219 5380 5398 5774

5966 6087 6126 6135 6136

6147 6321 6651 6997 7032

7061 7353 7412 7474 7521

7522 7551 7876 8141 8145

8200 8204 8409 8532 8552

8558 9066 9584 9682 9805

9862

8th Prize-Rs :200/-

0177 0203 0261 0286 0451

0497 0667 0701 0746 1009

1177 1251 1258 1464 1834

2195 2418 2479 2541 2747

2858 2995 3186 3187 3294

3379 3457 3553 3638 3668

3719 3838 3849 3924 3937

3995 4074 4080 4281 4306

4479 4696 4701 4768 4837

4975 5040 5321 5343 5430

5453 5465 5535 5624 5666

5689 5754 5775 5884 5916

6007 6042 6319 6356 6400

7082 7139 7154 7183 7203

7492 7565 7713 7889 7993

8001 8198 8303 8353 8820

8883 9012 9550 9810

9th Prize-Rs :100/-

0040 0057 0093 0125 0326

0373 0485 0621 0709 0731

0796 0867 0900 0916 0958

1149 1194 1344 1395 1397

1404 1499 1510 1608 1717

1760 1922 2017 2030 2178

2204 2335 2478 2554 2560

2657 2808 2871 2987 3033

3057 3169 3402 3423 3484

3500 3592 3611 3675 3874

4020 4043 4120 4125 4201

4267 4272 4316 4381 4389

4428 4525 4528 4662 4732

4893 4916 5004 5059 5060

5109 5309 5347 5468 5559

5592 5628 5719 5760 5816

5905 5918 5958 5959 6048

6086 6315 6407 6419 6481

6501 6504 6713 6780 6810

6961 7035 7204 7208 7220

7436 7458 7462 7505 7509

7516 7538 7552 7636 7638

7730 7823 7850 7870 7998

8007 8069 8070 8084 8093

8192 8228 8237 8299 8317

8351 8420 8450 8464 8658

8678 8713 8793 8842 8845

8891 8972 8973 9207 9214

9246 9298 9426 9444 9495

9591 9619 9635 9639 9659

9674 9769 9793 9844 9885

9983

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.