സുവർണ കേരളം ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 30 ലക്ഷം രൂപ. 5 ലക്ഷം രൂപയാണ് മൂന്നാം സമ്മാനം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. SUVARNA KERALAM LOTTERY NO.SK-11th DRAW held on:- 11/07/2025,3:00 PM AT GORKY BHAVAN, NEAR BAKERY JUNCTION, THIRUVANANTHAPURAM

1st Prize Rs :10000000/- 1) RF 258561 (KOLLAM)

Cons Prize-Rs :5000/-

RA 258561 RB 258561 RC 258561 RD 258561 RE 258561

RG 258561 RH 258561 RJ 258561 RK 258561 RL 258561

RM 258561

2nd Prize Rs :3000000/- 1) RF 395748 (KOTTAYAM)

3rd Prize Rs :500000/- 1) RK 900261 (PALAKKAD)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/-

0060 0406 0519 0804 1111

1349 1557 1610 2712 3270

4210 4586 5089 5649 8008

8025 8565 8615 8683 9060

5th Prize-Rs :2000/-

0552 1598 5475 6730 9605

9739

6th Prize-Rs :1000/-

0152 0992 1504 1952 2579

2747 2957 3101 3138 3510

3834 3880 4359 4720 4803

4976 5055 5071 5428 5539

6086 7279 7697 7960 8320

8457 8803 9078 9484 9876

7th Prize-Rs :500/-

0034 0117 0185 0237 0353

0414 0841 0851 0958 1242

1254 1271 1393 1467 1506

1599 1713 1723 1772 1783

1863 1935 2419 2565 2590

2792 2847 2873 3063 3125

3341 3356 3532 3690 3844

3901 3936 4466 4505 4658

4765 4791 4971 5127 5172

5247 5303 5596 5817 5840

6016 6526 6683 6755 7109

7159 7463 7528 7598 8040

8066 8074 8211 8327 8384

8451 8500 8631 8695 8832

9231 9437 9617 9719 9789

9998

8th Prize-Rs :200/-

0085 0103 0262 0479 0564

0663 0734 0773 0802 0922

1097 1302 1450 1473 1584

1786 1848 1870 1908 1971

2027 2075 2083 2261 2367

2375 2420 2426 2539 2573

2812 3027 3094 3096 3191

3353 3440 3621 3794 3914

3916 3954 3959 3962 3974

4014 4015 4329 4516 4750

4864 4985 5027 5054 5468

5945 5995 6480 6535 6595

6711 6954 7104 7170 7195

7392 7439 7550 7594 7611

7746 7774 7778 7812 7899

7908 7944 7956 8378 8445

8591 8629 8660 8751 8906

9140 9176 9466 9547 9622

9815 9910

9th Prize-Rs :100/-

0189 0241 0245 0302 0395

0440 0490 0508 0553 0646

0726 0927 1074 1202 1283

1332 1360 1453 1614 1631

1639 1661 1669 1673 1679

1682 1756 1757 1781 1785

1869 1876 1985 2025 2044

2080 2271 2410 2474 2479

2591 2616 2658 2759 2798

2841 2945 2987 3024 3077

3232 3325 3343 3358 3603

3653 3680 3720 3774 3944

4066 4128 4288 4291 4348

4371 4388 4403 4768 4877

5093 5241 5336 5365 5467

5521 5586 5607 5638 5673

5699 5884 5901 5936 5984

6024 6072 6394 6452 6666

6723 6736 6909 6939 7013

7042 7237 7278 7299 7322

7342 7390 7400 7417 7450

7520 7526 7529 7535 7680

7779 7800 7860 7919 7940

8004 8067 8090 8147 8346

8641 8725 8740 8773 8834

8960 9089 9160 9230 9291

9302 9331 9385 9393 9433

9454 9572 9648 9664 9767

9865 9900 9915 9939

The prize winners are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government Gazette and surrender the winning tickets within 90 days.