കാരുണ്യ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപ. രണ്ടാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം. മൂന്നാം സമ്മാനം 10 ലക്ഷം. 50 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില.

1st Prize Rs :10000000/- 1) KD 378007 (ERNAKULAM)

ADVERTISEMENT

Cons Prize-Rs :5000/- KA 378007 KB 378007 KC 378007 KE 378007 KF 378007

KG 378007 KH 378007 KJ 378007 KK 378007 KL 378007

KM 378007

2nd Prize Rs :2500000/- 1) KK 277770 (IRINJALAKUDA)

ADVERTISEMENT

3rd Prize Rs :1000000/- 1) KJ 419210 (KOLLAM)

FOR THE TICKETS ENDING WITH THE FOLLOWING NUMBERS

4th Prize-Rs :5000/- 0741 0857 3562 4365 5431

5927 6914 7203 7299 7448

ADVERTISEMENT

7710 7819 8346 8923 8944

9177 9289 9594 9608 9846

5th Prize-Rs :2000/- 0582 2619 3165 3926 7399

9200

6th Prize-Rs :1000/- 0135 0268 0563 0739 0848

1009 1041 1085 1521 1986

2061 2495 3185 3299 3395

4209 4294 4328 4368 4573

4721 5589 5962 6821 7917

7940 8698 8712 9542 9749

7th Prize-Rs :500/- 0160 0470 0535 0560 0960

1486 1562 1774 1840 2099

2217 2318 2450 2465 2552

2556 2562 2706 2786 3018

3047 3120 3198 3320 3440

3563 3731 3882 4406 4468

4990 5161 5221 5372 5376

5403 5501 5548 5614 5680

5708 5762 5805 6112 6160

6266 6429 6460 6563 6670

6924 6930 7219 7324 7392

7678 7679 7695 7718 8036

8241 8480 8577 8585 8639

8696 8746 8859 8867 9205

9408 9478 9499 9529 9626

9788

8th Prize-Rs :200/-

0026 0317 0363 0435 0449

0454 0837 0926 1045 1134

1215 1254 1310 1416 1525

1667 1927 1965 2184 2487

2646 2674 3349 3411 3500

3593 3680 3726 3742 3920

4059 4179 4195 4210 4502

4538 4539 4684 4732 4746

4812 4962 5203 5279 5384

5445 5615 5712 5796 5907

5944 5959 6300 6860 6910

7023 7093 7272 7308 7346

7406 7418 7446 7537 7584

7590 7599 7673 7737 8007

8012 8059 8092 8142 8214

8230 8298 8473 8486 8572

8778 8782 8832 8929 9064

9306 9391 9629 9807 9839

9843 9913

9th Prize-Rs :100/-

0025 0029 0172 0351 0620

0719 0763 0772 0819 0826

1196 1228 1251 1289 1301

1366 1385 1651 1742 1759

1836 1875 1994 1995 2013

2029 2060 2062 2136 2157

2279 2311 2356 2393 2400

2415 2476 2560 2612 2676

2689 3040 3136 3195 3277

3364 3523 3534 3571 3625

3769 4018 4055 4105 4112

4123 4201 4280 4470 4496

4533 4631 4699 4840 4911

4951 5218 5228 5242 5312

5453 5571 5618 5673 5694

5760 5772 5864 6058 6070

6456 6473 6487 6513 6558

6569 6650 6695 6779 6896

6913 6969 7019 7033 7223

7329 7344 7370 7383 7412

7425 7454 7469 7470 7538

7610 7635 7694 7794 7800

7815 7853 7908 7944 7969

8071 8338 8392 8416 8491

8512 8562 8654 8834 8931

8942 8987 9085 9185 9239

9245 9258 9267 9272 9350

9459 9550 9562 9592 9715

9762 9800 9946 9979