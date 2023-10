ഓടുന്നതിനിടെ ടാങ്കർ ലോറിയിൽ നിന്നും ആസിഡ് ചോർന്നു; പരിസരമാകെ പുക, തകരാർ പരിഹരിച്ചു

തെന്മല∙ തിരുമംഗലം ദേശീയപാതയിൽ വെള്ളിമല കമ്പിനിക്കടയിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന ടാങ്കർ ലോറിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ചോർന്നതു ടാങ്കറിന്റെ വാൽവിലെ തകരാർ മൂലം. റബർ ബുഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചു വെൽഡ് ചെയ്ത വാൽവിൽ നിന്നു ചെറുതായി തുടങ്ങിയ ചോർച്ച പിന്നീടു വർധിക്കുകയായിരുന്നു.

ആസിഡിന്റെ സാന്നിധ്യം കാരണം ഇരുമ്പ് ഭാഗം ദ്രവിച്ചു നശിച്ചിരുന്നു. വാൽവിന്റെ തകരാറും ചോർച്ചയും ലോറി ഡ്രൈവറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിരുന്നില്ല. കൊല്ലത്തു നിന്നെത്തിയ വിദഗ്ധ സംഘം ഇന്നലെ പുലർച്ചെ നാലു മണിയോടെ വാൽവിലെ ചോർച്ച താൽക്കാലികമായി പരിഹരിച്ച ശേഷം സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി.

വാഴപ്പിണ്ടി, പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ യോജിപ്പിച്ചായിരുന്നു വാൽവിലെ ചോർച്ച താൽക്കാലികമായി പരിഹരിച്ചത്. ട്രാവൻകൂർ കെമിക്കൽസ് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ രാജപാളയത്തേക്കു പോകുകയായിരുന്നു ലോറി. 32% തീവ്രതയുള്ള നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നതിനാൽ ചോർച്ച വലിയ അപകടത്തിന് ഇടയാക്കിയില്ല.

ആഡിസ് ശേഷിക്കുന്ന ടാങ്കർ ലോറി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. നിയമനടപടി പൂർത്തിയാക്കി വിട്ടു നൽകും. ദേശീയപാതയിൽ ചോർന്ന് ഒലിച്ച ആഡിസ് പാതയ്ക്കു കേടുപാടുകൾ വരുത്തിട്ടില്ല. കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ബുധൻ രാത്രി 9.30നാണ് ടാങ്കർ ലോറിയിലെ വാൽവ് ചോർന്ന് ആസിഡ് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി പരിസരമാകെ പുക പരന്നത്.



English Summary: Tanker Lorry Mishap: The Valuable Lesson on Proper Valve Maintenance to Avoid Chemical Leaks