ഏറെനേരം പാർക്ക് ചെയ്താൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യും, ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കും

ഏറ്റുമാനൂർ∙ നഗരത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇരുചക്ര വാഹന മോഷണങ്ങൾ പെരുകുന്നു. 5 മാസത്തിനിടെ മോഷണം പോയത് 8 വാഹനങ്ങളാണ്. നീണ്ടൂർ, പുന്നത്തുറ, ഏറ്റുമാനൂർ, കിസ്മത്ത് പടി, ഏറ്റുമാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റോ‍ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മോഷണങ്ങൾ അധികവും. നാലു മാസത്തിനിടെ ഏറ്റുമാനൂർ പാലാ റോഡിലെ കിസ്മത്ത് പടിയിൽ നിന്നു മാത്രം 3 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്തു. നീണ്ടൂരിൽ – 2, ഏറ്റുമാനൂർ ടൗണിൽ –1, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത്– 2 എന്നിങ്ങനെയാണ് മോഷണം പോയ വണ്ടികളുടെ എണ്ണം. മോഷ്ടാക്കളുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ചിലത് സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ ലഭിച്ചെങ്കിലും ആരെയും പിടികൂടാനോ വാഹനം കണ്ടെത്താനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

കഞ്ചാവ്, ലഹരി സംഘങ്ങളാണ് ഒരു വശത്ത് മോഷണത്തിനു ഇറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ മറുവശത്ത് പ്രഫഷനൽ സംഘങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ 19നു കിസ്മത്ത് പടി കൊച്ചിടപ്പള്ളി കാലായിൽ ഷാനവാസ് ഏറ്റുമാനൂരിന്റെ സ്കൂട്ടർ മോഷണം പോയതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ സംഭവം. പട്ടാപ്പകലായിരുന്നു കവർച്ച. 15നു നീണ്ടൂർ ഓണം തുരുത്ത് വാഴക്കാലയിൽ ജയ്മോന്റെ വീട്ടു മുറ്റത്തിരുന്ന ബൈക്കും മോഷണം പോയിരുന്നു. പുലർച്ചെ 2.30തോടെ വീട്ടു മുറ്റത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനമാണ് മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. സിസിടിവി പരിശോധനയിൽ മൂവർ സംഘം ബൈക്കുമായി രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2 ആഴ്ച മുൻപ് ഏറ്റുമാനൂർ ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപം പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ബൈക്ക് മോഷണം പോയിരുന്നു.

ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കും

മോഷണം പോയ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. കഞ്ചാവ്, ലഹരി മാഫിയയാണ് ഇത്തരം മോഷണങ്ങൾക്കു പിന്നിലെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. താൽക്കാലിക ആവശ്യത്തിനു മോഷണം നടത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇവരുടേത്. ഇന്ധനം തീരുകയൊ, വാഹനത്തിനു തകരാറു സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് പതിവ്. പിന്നീട് അടുത്ത വാഹനം ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങും. എന്നാൽ പ്രഫഷനൽ മോഷ്ടാക്കളുടെ രീതി വ്യത്യസ്ഥമാണ്. മോഷ്ടിക്കുന്ന വാഹനം മറിച്ചു വിൽക്കുകയോ പൊളിച്ചു പാർട്സ് ആക്കി വിൽപന നടത്തുകയോ ആണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ പതിവ്. നഗരത്തിൽ പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ബസിലും മറ്റും യാത്ര പോകുന്നവരുടെ വാഹനങ്ങളാണ് ഇത്തരക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുക.

മോഷണം: ആക്രി വിൽപനയുടെ മറവിൽ

കഴിഞ്ഞ 19നാണ് പുന്നത്തുറ കിസ്മത്ത് പടി സ്വദേശി ഏറ്റുമാനൂർ ഷാനവാസിന്റെ വീടിനു മുന്നിലിരുന്ന സ്കൂട്ടർ മോഷണം പോയത്. തുടർന്നു നടന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് മോഷണത്തിനു പിന്നിൽ ആക്രി വിൽപന സംഘമെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. രാവിലെ 9നായിരുന്നു സംഭവം. ഷാനവാസ് വരാന്തയിൽ ഇരുന്നു പത്രം വായിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വന്ന 2 പേർ വീട്ടിലെത്തി ആക്രി സാധനങ്ങൾ വല്ലതും വിൽക്കാനുണ്ടൊ എന്നു തിരക്കി. ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞതോടെ ഇവർ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് പോയി.

തുടർന്നു ഷാനവാസും പുറത്തേക്കു പോയി. തിരികെ എത്തുമ്പോഴാണ് സ്കൂട്ടർ മോഷണം പോയ വിവരം അറിയുന്നത്. തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വാഹനം പെട്ടി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറ്റിയ കൊണ്ടു പോയെന്ന വിവരം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു. സമീപത്തെ സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ നിന്നും വാഹനം കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു. അയർക്കുന്നം ഭാഗത്തേക്കാണ് മോഷ്ടാക്കൾ പോയത്. തന്റെ ഇഷ്ട വാഹനം തിരികെ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഏറ്റുമാനൂർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഷാനവാസ്.

ഏറെ നേരം പാർക്ക് ചെയ്താൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യും

ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏറെ നേരം പാർക്കു ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ നോട്ടമിട്ട് തന്ത്രപരമായി കവരുന്ന സംഘങ്ങളും ഏറ്റുമാനൂരിലുണ്ട്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തു നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ 3 മാസത്തിനിടെ 2 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത്. റോഡ് അരികിൽ സ്ഥിരമായി പാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ട്രെയിൻ യാത്ര നടത്തുന്നവരുടെ വാഹനങ്ങളാണ് കവർച്ചക്കാർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നിന്നും മോഷണം പോയ ബൈക്കിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമീപത്തെ സിസിടിവിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റുമാനൂർ നഗരത്തിലേക്ക് വരാതെ അതിരമ്പുഴ ഭാഗത്തേക്കു ബൈക്കുമായി രക്ഷപെടുന്നതുമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ലഭിച്ചത്.



