നിപ്പയുടെ ഉറവിടം മലമുകളിലെ കൃഷിത്തോട്ടം?; പരിസ്ഥിതിയും പകർച്ചവ്യാധികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ചർച്ചയാക്കി മൂന്നാം വരവ്

കോഴിക്കോട്∙ രണ്ടു വർഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് നിപ്പ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ ജില്ലയിൽ രോഗം കണ്ട പ്രദേശങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതിപരമായ സാമ്യവും ചർച്ചയാകുന്നു. 2018ലും 2021ലും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ രോഗം കണ്ടെത്തിയ കള്ളാടിനുള്ള പരിസ്ഥിതിസാമ്യം ഏറെയാണ്. 2018ൽ നിപ്പ സ്ഥിരീകരിച്ച സൂപ്പിക്കടയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യരോഗബാധയുണ്ടായ മരുതോങ്കര കള്ളാട് പ്രദേശം. കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ജാനകിക്കാട് ഇക്കോടൂറിസം മേഖലയുടെ രണ്ടു വശങ്ങളിലാണ് സൂപ്പിക്കടയും കള്ളാടും.

സൂപ്പിക്കടയിൽ നിന്ന് ആകാശദൂരം 3 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ജാനകിക്കാട്. കള്ളാട്ടു നിന്നും 3 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ജാനകിക്കാട്ടിലേക്കുള്ളൂ. ജാനകിക്കാട്ടിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫലവൃക്ഷങ്ങളുള്ളതു മൂലം വവ്വാലുകളുടെ വൻ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. വവ്വാലുകളാണു നിപ്പ വൈറസിന്റെ വാഹകർ എന്ന തീർപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും, വവ്വാലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഭീതിയും സമ്മർദവും ഉണ്ടായാലാണു വൈറസ് പുറത്തുവരിക എന്ന കണ്ടെത്തലുമുണ്ട്.

വസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അവയുടെ സമാധാനം കെടുത്തുന്നതെന്താണ്? വനനശീകരണം മൂലം മരങ്ങൾ കുറയുന്നത് അതിനൊരു കാരണമല്ലേ? കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം തന്നെയും അവയെ സമ്മർദത്തിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ചോദ്യങ്ങൾ ബാക്കിയാണ്. വവ്വാലുകൾ വനസ്വഭാവമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിക്കഴിയില്ല. മനുഷ്യവാസമുള്ള ഇടങ്ങളിലേക്കും അവ വരും. പ്രത്യേകിച്ചും അവയ്ക്ക് ഭക്ഷണമുള്ള മേഖലകളിൽ. പഴുത്ത അടയ്ക്കയുടെ തോടിലെ നീര് അവയ്ക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടവുമാണ്. നട്ടുവളർത്തുന്ന മറ്റു പഴങ്ങൾ തേടിയും അവ എത്തും.

നിപ്പ ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് കലക്ടറേറ്റിൽ ചേർന്ന അടിയന്തിര യോഗത്തിൽ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് സംസാരിക്കുന്നു. കലക്ടർ എ.ഗീത സമീപം. ചിത്രം: മനോരമ

ഇപ്പോൾ രോഗബാധയുണ്ടായ കള്ളാട് പ്രദേശം ആളുകൾ ഏറെ പാർക്കുന്ന പരന്ന ഇടമാണ്. ഏറെ കമുകുകളും തെങ്ങുകളുമുണ്ടിവിടെ. 2018ൽ നിപ്പ ബാധിച്ച് ആദ്യം മരിച്ചവരുടെ വീട് സൂപ്പിക്കടയിലാണ്. ഒന്നര കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള ആവടുക്കയിൽ ഈ കുടുംബം സ്ഥലവും വാങ്ങിയിരുന്നു. ചെറിയ കുന്നുസ്വഭാവമുള്ള, ചുറ്റും മരങ്ങൾ പന്തലിച്ചുവളരുന്ന പ്രദേശമായ അവിടെയും ഇഷ്ടംപോലെ കമുകുകളുണ്ട് (അവിടെ പഴയൊരു കിണറ്റിലും വവ്വാലുകൾ തമ്പടിച്ചിരുന്നു).



2021ൽ കുട്ടിക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച മാവൂർ– മുക്കം റോഡിലെ പാഴൂർ മുന്നൂരിനും സമാന സ്വഭാവമുണ്ട്. സൂപ്പിക്കടയിൽ നിന്ന് 57 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണു പാഴൂർ. കുന്നിന്റെ ചെരിവിലാണു വീട്. രോഗബാധയുണ്ടായ കുട്ടിയുടെ വീടു നിൽക്കുന്നിടം നിറയെ കമുകുകൾ ഉണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോമീറ്റർ അകലെ പുൽപറമ്പിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവിനു കൃഷിയിടമുണ്ടായിരുന്നു. കൃഷിയിടം നിൽക്കുന്നതു പുഴയോടു ചേർന്നാണ്.

പുഴയ്ക്കക്കരെ വവ്വാലുകൾ കൂട്ടമായി തങ്ങുന്ന മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പകൽ സമത്തു തങ്ങുന്നയിടങ്ങളിൽ നിന്നു രാത്രികാലത്താണു വവ്വാലുകൾ മനുഷ്യവാസമുള്ളയിടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുക.അഞ്ചു വർഷത്തിനിടെ മൂന്നാം തവണയും നിപ്പ കടന്നുവരുമ്പോൾ ആശങ്കകൾ പലതാണ്. വനനശീകരണവും പുഴകയ്യേറ്റവുമൊക്കെ എത്രമാത്രം രോഗബാധയ്ക്കു വഴിവയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നതു സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ പഠനം ഇനിയും നടന്നിട്ടില്ല.

നിപ്പയുടെ ഉറവിടം മലമുകളിലെ കൃഷിത്തോട്ടമെന്നു സംശയം



കോഴിക്കോട്∙ നിപ്പ ബാധിച്ചു മരിച്ച കുറ്റ്യാടി മരുതോങ്കര കള്ളാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദിന് രോഗം ബാധിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന ആശങ്കയിൽ പ്രദേശവാസികളും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും. കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കാമെന്നാണ് ഇന്നലത്തെ അവലോകനയോഗത്തിലെ നിഗമനം. മുഹമ്മദിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ മലമുകളിലുള്ള തോട്ടത്തിൽ തെങ്ങുകളും കമുകുകളുമുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ മാസം 20ന് അവിടെ തേങ്ങയിടാൻ പോയിരുന്നതായാണു സൂചന. 22നു പനി ബാധിച്ച് കുറ്റ്യാടിയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ചുമയും പനിയും ശക്തമായതോടെ 25നു വീണ്ടും ചികിത്സ തേടി. പിന്നീടാണ് കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. 30ന് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവിധ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ നിപ്പയാണെന്ന സംശയം ആശുപത്രി അധികൃതർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബന്ധുക്കൾക്കും രോഗം ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് മരണം നിപ്പ മൂലമായിരിക്കാമെന്ന ആശങ്കയുയർന്നത്. മുഹമ്മദിന്റെ ഭാര്യ സാറത്ത്. മക്കൾ ഹനീം മുഹമ്മദ്, ഹന അസ്‌വ, റമീസ്.

അവധി തീരാൻ നിൽക്കാതെ ഹാരിസ് മടങ്ങി



വടകര∙ ജോലിസ്ഥലമായ ഖത്തറിലേക്കു മടങ്ങാൻ 4 ദിവസം ബാക്കി നിൽക്കെയാണു ഹാരിസിനെ നിപ്പയിലൂടെ മരണം കവർന്നത്. അവിടെ ഇലക്ട്രീഷ്യനായിരുന്ന ഹാരിസ് നാട്ടിലെത്തി 3 മാസമായി. 15 ന് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 8 മുതൽ പനി അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും വലിയ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നില്ല. നാട്ടിലെ 2 പിഎച്ച്സികളിൽ 3 തവണയും തുടർന്നു വടകരയിലെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലും ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. തുടർന്നും പനി മാറാത്തതു കൊണ്ടാണ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിലെ ഫിസിഷ്യൻ ഡോ.ബി.ജ്യോതി കുമാറിനെ കണ്ടത്.

നിപ്പ ബാധിച്ചു മരിച്ച വടകര മംഗലാട് മമ്പളിക്കുനി ഹാരിസിന്റെ ഭൗതികശരീരം കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കബറിസ്ഥാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർ പിപിഇ കിറ്റ് ധരിച്ച് തയാറായപ്പോൾ. ചിത്രം: മനോരമ

ഞായറാഴ്ച ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നൽകിയ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണു ഫിസിഷ്യനെ കാണാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ജ്യോതികുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ പോയെങ്കിലും അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പോയി കണ്ടു. അവിടെനിന്നാണു കോഴിക്കോട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു പോയത്. അപ്പോഴേക്കും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്കു നീങ്ങിയിരുന്നു.ഹാരിസിന്റെ ഭാര്യ: അസ്മ. മക്കൾ: യാഫിസ് സഹറാൻ, മുഹമ്മദ് സാമിൽ സഹറാൻ, ഫാത്തിമ.

കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു



കോഴിക്കോട് ∙ നിപ്പ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബാങ്കുകൾ, സ്കൂളുകൾ, അങ്കണവാടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒരു സ്ഥാപനവും ഇനിയൊരു ഉത്തരവുണ്ടാവുന്നത് വരെ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്ത് - 1,2,3,4,5,12,13,14,15, മരുതോങ്കര - 1,2,3,4,5,12,13,14, തിരുവള്ളൂർ - 1,2,20, കുറ്റ്യാടി- 3,4,5,6,7,8,9,10, കായക്കൊടി - 5,6,7,8,9, വില്യപ്പളളി - 6,7, കാവിലും പാറ- 2,10,11,12,13,14,15,16 എന്നീ വാർഡുകളാണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ.

ഈ വാർഡുകളിൽ നിന്നും അകത്തേക്കോ പുറത്തേക്കോ യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിൽപന കേന്ദ്രങ്ങൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കു. തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനവും/ വില്ലേജ് ഓഫിസുകളും മിനിമം ജീവനക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം.

English Summary: Nipah breaks out again in Kerala