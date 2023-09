വാഹനാപകടത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ച സംഭവം; ബൈക്ക് നൽകിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

എടക്കര ∙ വാഹനാപകടത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ ബൈക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയ യുവാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പോത്തുകല്ല് കോടാലിപ്പൊയിൽ പഞ്ചിലി മുഹമ്മദ് അജ്നാസ് (21)നെയാണ് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എൻ.ബി.ഷൈജുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്. അജ്നാസിന്റെ ഉടമസ്ഥതതയിലുള്ള ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചുങ്കത്തറ മാർത്തോമ്മാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളായ ഉപ്പട ആനക്കല്ല് ആച്ചക്കോട്ടിൽ ഷിബുവിന്റ മകൻ ഷിബിൻരാജ് കൃഷ്ണ (14),പാതിരിപ്പാടം അയ്യപ്പശേരിൽ സന്തോഷിന്റെ മകൻ എ.എസ്.യദു (14)എന്നിവർക്ക് അപകടം സംഭവിച്ചത്. സിഎൻജി റോഡ് മുട്ടിക്കടവിൽവച്ച് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബൈക്കും ഗുഡ്സ് ജീപ്പുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർക്ക് ബൈക്ക് നൽകിയതും അപകടം വരുത്തിവയ്ക്കാൻ കാരണമാക്കിയതും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങളാണ് അജ്നാസിനെതിരെ ചുമത്തിയത്. ഇതിനു മുൻപും അജ്നാസ് ഇവർക്ക് ബൈക്ക് വാടകയ്ക്ക് നൽകിയതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.ഇതിന്റെ വാട്സാപ് ചാറ്റും ഫോൺകോൾ വിവരങ്ങളും പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. പ്രതിയെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. വിദേശത്തുള്ള പിതാവെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് ഷിബിൻരാജ് കൃഷ്ണയുടെ മൃതദേഹം ഇന്നലെ സംസ്കരിച്ചു.

English Summary: Students died in a car accident in Malappuram Edakkara: The police arrested the youth who rented the bike