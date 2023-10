അപകടത്തിൽ തുടയെല്ല് തകർന്നു കിടക്കുമ്പോഴും മുടി മുറിച്ചുനൽകി ആൽബിൻ

പെരിന്തൽമണ്ണ∙ അപകടത്തിൽ പരുക്കേറ്റ് തുടയെല്ല് തകർന്ന നിലയിൽ വേദനക്കിടയ്‌ക്കയിലും കാരുണ്യത്തിന്റെ സ്‌നേഹപാഠവുമായി ആൽബിൻ. കാൻസർ രോഗികൾക്ക് വിഗ്ഗ് നിർമിക്കുന്നതിനായി നൽകാനുദ്ദേശിച്ച് 4 വർഷത്തോളമായി നീട്ടിവളർത്തിയ മുടി ആൽബിൻ മുറിച്ചുനൽകി.

ഒന്നര മാസം മുൻപ് സ്വകാര്യ ബസ് സ്‌കൂട്ടറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് പാലച്ചോട് മാലാപറമ്പ് കുന്നിപ്പറമ്പിൽ ആൽബിൻ വർഗീസിന്റെ (25) വലതുകാലിന്റെ തു‌ടയെല്ല് തകർന്ന് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റത്. ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നപ്പോഴും തന്റെ മുടി സംരക്ഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആൽബിൻ ജാഗ്രത കാട്ടി.

ഇതിനകം കാലിന് ഒരു ശസ്‌ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് മറ്റൊരു ശസ്‌ത്രക്രിയ കൂടി നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ മുടിയെ ശ്രദ്ധിക്കാനാവില്ലെന്ന ആശങ്ക കാരണമാണ് ഇന്നലെത്തന്നെ കാൻസർ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി മുടി മുറിച്ചുനൽകിയത്. ഫ്രീലാൻസ് ഫൊട്ടോഗ്രഫറായ ആൽബിൻ ഇതിനകം ഒട്ടേറെ ആൽബങ്ങളിലും ഹ്രസ്വസിനിമകളിലും അലി അക്‌ബർ എന്ന സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള മനോരമയുടെ പാലച്ചോട് ഏജന്റ് കൂടിയാണ് ആൽബിൻ.



English Summary: Injured but Kind: Albin's Love Lesson of Giving Hair Extensions for Cancer Patients