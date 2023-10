വാട്സാപ് വഴി മെട്രോ ടിക്കറ്റ് ഇനി എല്ലാ റൂട്ടുകളിലും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഇനി ഏത് മെട്രോ ലൈനിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനായി വാട്സാപ് വഴി അതിവേഗം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. ക്യൂ നിൽക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കാം. എയർപോർട്ട് എക്സ്പ്രസ് ലൈനിൽ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന സംവിധാനമാണ് ഡിഎംആർസിയുടെ എല്ലാ ലൈനുകളിലേക്കു വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗുരുഗ്രാം റാപ്പിഡ് മെട്രോയുടെ അടക്കം ടിക്കറ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ എടുക്കാം.

എങ്ങനെ?

∙ ഡൽഹി മെട്രോയുടെ നമ്പറായ 9650855800 ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്യുക. ‌

∙ വാട്സാപ്പിൽ ഈ നമ്പറെടുത്ത് 'Hi' എന്ന് മെസേജ് അയയ്ക്കുക.

∙ മറുപടിയായി വരുന്ന മെസേജിൽ 'English' തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അടുത്ത മെനുവിൽ 'Buy ticket' നൽകുക.

∙ അടുത്ത മെസേജിലുള്ള 'Click here' തുറക്കുന്നതോടെ ബുക്കിങ് പേജിലെത്തും. ഡിഎംആർസി ലൈൻ ആണോ എയർപോർട്ട് ലൈനിലാണോ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനുകൾ സിലക്ട് ചെയ്യുക. താഴെ ടിക്കറ്റിന്റെ എണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

∙ 'Continue' നൽകുന്നതോടെ പേയ്മെന്റ് പേജിലെത്തും. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡ് തുടങ്ങിയവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ 'Pay with other modes' തിരഞ്ഞെടുക്കാം. യുപിഐ വഴിയെങ്കിൽ 'Pay with UPI' നൽകാം.

∙ തുടർന്ന് ചാറ്റിൽ 'Pay now' ഓപ്ഷനുള്ള ഒരു മെസേജ് വരും. അതിൽ ക്ലിക് ചെയ്ത് പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ക്യുആർ കോഡ് ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാകും.

∙ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയാൽ ക്യുആർ കോഡ് പ്രവേശനമുള്ള ഗേറ്റിൽ (ചുവന്ന വെളിച്ചമുള്ള ഭാഗം) ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് പ്രവേശിക്കാം.

ഇറങ്ങുമ്പോഴും സ്കാൻ ചെയ്യണം. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത ദിവസം മാത്രമേ ടിക്കറ്റിനു സാധുതയുണ്ടായിരിക്കൂ.

ശ്രദ്ധിക്കാൻ

∙ ഒരാൾക്ക് ഒരു തവണ പരമാവധി 6 ടിക്കറ്റ് വരെയെടുക്കാം.

∙ സാധാരണ ലൈനുകളിൽ രാവിലെ 6 മുതൽ 9 വരെയും എയർപോർട്ട് ലൈനിൽ രാവിലെ 4 മുതൽ വൈകിട്ട് 11 വരെയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. എടുത്ത ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കാൻ കഴിയില്ല.

∙ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് എന്നിവയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ യഥാക്രമം 0.4%, 1.1% അധിക ചാർജുണ്ടാകും. യുപിഐ എങ്കിൽ ചാർജില്ല.