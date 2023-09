ഒരു കോഴിക്ക് ഒരു രൂപ വച്ച് ഒരു വാഹനം കടന്നുപോയാൽ നഷ്ടം 5000 രൂപ; 50 വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോയാൽ നഷ്ടം 2 ലക്ഷം

വാളയാർ ∙ നികുതി വരുമാനവും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന അതിർത്തിയിൽ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച സ്പെഷൽ റിന്റർപെസ്റ്റ് ചെക്പോസ്റ്റിലേക്കു വാഹനങ്ങൾ കയറുന്നില്ല. ദിനംപ്രതി സർക്കാർ ഖജനാവിലേക്കു നികുതി–എൻട്രി ഫീസ് ഇനത്തിലും നഷ്ടമാകുന്നതു ലക്ഷങ്ങൾ. ദേശീയപാതയോരത്തുള്ള ചെക്പോസ്റ്റിലേക്കു വാഹനങ്ങൾ കയറാൻ മടിക്കുന്നതും മറ്റു പരിശോധന സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തതുമാണു പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം.സർവീസ് റോഡിലേക്കു തിരിഞ്ഞുവന്നാലേ ചെക്പോസ്റ്റിലേക്കു കടക്കാനാകൂ.

പലപ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ നേരിട്ടു ദേശീയപാതയിലേക്കു പോകുന്നതാണു പതിവ്. കന്നുകാലികളെയും കോഴികളെയും കയറ്റി ദിനംപ്രതി നൂറു കണക്കിനു വാഹനങ്ങൾ വാളയാർ ചെക്പോസ്റ്റ് കടന്നുപോവുന്നുണ്ട്. ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ കന്നുകാലികളും കോഴികളും കയറ്റിയെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ എൻട്രി ഫീസ് അടയ്ക്കണമെന്നാണു സർക്കാർ ഉത്തരവ്. ആദ്യ മാസങ്ങൾ ദേശീയപാതയിൽ വാഹനങ്ങൾ തടഞ്ഞിട്ടു ചെക്പോസ്റ്റിലേക്കു കയറ്റി പരിശോധിച്ചെങ്കിലും ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ പ്രശ്നങ്ങളാൽ തുടർമാസങ്ങളിൽ സാധിച്ചില്ല. ഇതോടെ ഓരോ വാഹനങ്ങൾ ചെക്പോസ്റ്റ് കയറാതെ പോകുമ്പോഴും സർക്കാരിലേക്കു ലഭിക്കേണ്ട എൻട്രി ഫീസ്, നികുതി ഇനത്തിൽ ചോർച്ച വന്നുതുടങ്ങി. ഒരു കോഴിക്ക് ഒരു രൂപയും ഒരു കന്നുകാലിക്ക് 75 രൂപയുമാണ് എൻട്രി ഫീസ്.കോഴിയുമായെത്തുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ 3000–5000 വരെ കോഴികളുണ്ടാകും.

ഇത്തരത്തിൽ അൻപതോളം വാഹനങ്ങൾ ഒരുദിവസം കടന്നുപോകും. കണ്ടെയ്നർ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിദിനം അറുപതോളം വാഹനങ്ങളാണു കന്നുകാലികളുമായി കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ 22–25 ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമാനമുണ്ടായിരുന്ന ചെക്പോസ്റ്റിൽ നിലവിൽ മാസം 5 ലക്ഷം രൂപവരെ മാത്രമാണു ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ.

ഖജനാവിലെ ചോർച്ച ഇങ്ങനെ



∙ ഒരു കോഴിക്ക് ഒരു രൂപ വച്ച് ഒരു വാഹനം കടന്നു പോയാൽ നഷ്ടം 3000–5000 രൂപ. ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം 40–50 വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോയാൽ നഷ്ടം 1.20–2 ലക്ഷം രൂപ വരെ.



∙ ഒരു ലോറിയിൽ 16–20 വരെ കന്നുകാലികളെ കയറ്റും. കുട്ടികളാണെങ്കിൽ 40 വരെ കയറ്റാം. ഇപ്രകാരം ഒരു കന്നുകാലിക്ക് 75 രൂപ എന്ന നിരക്കിൽ ഒരു വാഹനം കടന്നുപോയാൽ 1500 രൂപ നഷ്ടമാകും. ഇങ്ങനെ പ്രതിദിനം 50–60 വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നതിലൂടെ നഷ്ടം 75000–90000 രൂപ വരെ.



∙ സംസ്ഥാനത്തേക്കു ദിവസവും 800–1000 പന്നികളെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഒരു പന്നിക്ക് 65 രൂപ കണക്കിൽ എൻട്രി ഫീസായി ഈടാക്കണം. ഇപ്രകാരം 52000–65000 രൂപ വരെയാണ് നഷ്ടം.

English Summary: Vehicles are not entering the special check post set up by the animal protection department at Walayar