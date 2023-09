ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് രാമേശ്വരത്തേക്ക് വന്ദേഭാരത്; പദ്ധതി വന്നാൽ തീർഥാടന യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യം

ഷൊർണൂർ ∙ ഗുരുവായൂർ– രാമേശ്വരം റൂട്ടിൽ പുതിയ വന്ദേഭാരത് വരുമെന്ന സൂചന നൽകി സാധ്യതാ പഠനം. യാഥാർഥ്യമായാൽ പിൽഗ്രിം ടൂറിസം (തീർഥാടന യാത്ര) പദ്ധതിയിൽ വരുന്ന ആദ്യ വന്ദേഭാരതാകും ഇത്. ഗുരുവായൂർ, പഴനി, മധുര, രാമേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുള്ള പദ്ധതിക്കാണു പഠനം തുടങ്ങിയത്. പാലക്കാട്– പൊള്ളാച്ചി പാതയിലെ പരമാവധി വേഗം, ഒറ്റ ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണു പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്.

പദ്ധതി വന്നാൽ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ വന്ദേഭാരത് സർവീസായി ഇതു മാറും. ആകെ വരുന്ന ദൂരം പാലക്കാട് വഴിയാണെങ്കിൽ 796 കിലോമീറ്റർ. കൊല്ലം– ചെങ്കോട്ട വഴിയാണെങ്കിൽ 674 കിലോമീറ്റർ. നിലവിൽ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ പകൽ സർവീസ് മാത്രമാണു നടത്തുന്നത്. പരമാവധി രാത്രി 11 വരെ. അതേസമയം സാങ്കേതികമാറ്റം വരുത്തിയ പുതിയ വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനുകൾ രാത്രി അടക്കം ഓടുന്ന രീതിയിൽ ദീർഘദൂര സർവീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിദഗ്ധ ഉപദേശം വരാനിരിക്കുന്നതേയുള്ളൂ.



രണ്ടാം വന്ദേഭാരതിന് ഷൊർണൂരിൽ സ്വീകരണം

ഷൊർണൂർ ∙ ആദ്യ ട്രെയിൻ കടന്നുവന്നപ്പോഴുള്ള അതേ കൗതുകം നിലനിർത്തിയായിരുന്നു രണ്ടാം വന്ദേഭാരതിന്റെയും വരവ്. ഉയർന്ന ഹർഷാരവത്തിനിടെ ഷൊർണൂർ ജംക്‌ഷൻ റെയിൽവേ പുഷ്പവ‍ൃഷ്ടിയോടെ സ്വീകരണം നൽകി. കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ, വി.കെ.ശ്രീകണ്ഠൻ എംപി, പി.മമ്മിക്കുട്ടി എംഎൽഎ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കേന്ദ്രമന്ത്രിയും റെയിൽവേ പാസഞ്ചേഴ്സ് അംനിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ മുൻ അധ്യക്ഷൻ പി.കെ.കൃഷ്ണദാസും ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഷൊർണൂർ ജംക്‌ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണു ട്രെയിൻ വന്നത്. പ്രധാന മന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ ഫ്ലാഗ്ഓഫ് കാണാൻ വലിയ സ്ക്രീനും ഒരുക്കിയിരുന്നു. ഷൊർണൂർ നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ എം.കെ.ജയപ്രകാശ്, കോൺഗ്രസ് കക്ഷി നേതാവ് ഷൊർണൂർ വിജയൻ, ബിജെപി നഗരസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ഇ.പി.നന്ദകുമാർ, ബിജെപി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.കൃഷ്ണകുമാർ, ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ കെ.എം.ഹരിദാസ്, കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് റെയിൽ യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ദേശീയ കൺവീനർ സൺഷൈൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

