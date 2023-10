ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാനയെ സുരക്ഷിതനാക്കി അമ്മ; കൗതുകമുണർത്തി ചിത്രങ്ങൾ

വിതുര∙ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട കുട്ടിയാനയെ അമ്മ സുരക്ഷിതമായി കരയ്ക്കു കയറ്റുന്ന വിഡിയോ കൗതുകമുണർത്തി. വിതുര ആനപ്പാറ തലത്തൂതക്കാവ് കമ്പിപ്പാലത്തിനു സമീപം നടന്ന കാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു. വാമനപുരം നദിയുടെ ഇക്കരെ റബർ തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയ അമ്മയാനയും കുട്ടിയാനയും പിന്നീട് നദി മുറിച്ചു കടന്ന് അക്കരെ പോകാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു.

ഇതിനിടെയാണ് കുട്ടിയാന ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ടത്. കുറച്ച് ദൂരം ഒഴുക്കിന്റെ ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങിയ കുട്ടിയാനയെ നീന്തിയെത്തിയ അമ്മ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ച് ഇക്കരെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. വിതുര ആനപ്പാറ സ്വദേശിയായ ഫൊട്ടോഗ്രഫർ ബി.എൻ.അമൽ പകർത്തിയ ദൃശ്യമാണ് പ്രചരിച്ചത്.



English Summary: Incredible act of bravery: Mother elephant rescues drowned baby in Vithura river, video goes viral