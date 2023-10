ആദ്യ കപ്പലിനെ വരവേൽക്കാൻ വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖം സജ്ജം

വിഴിഞ്ഞം∙രാജ്യാന്തര തുറമുഖത്ത് ആദ്യ കപ്പൽ അടുക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ ബെർത്ത്, യാഡ് സജ്ജമാക്കൽ അവസാനഘട്ടത്തിൽ. ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ ഇന്നലെ തുറമുഖ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ള ഉന്നതതല സംഘം എത്തി. വിഴിഞ്ഞത്തേക്കുള്ള ക്രെയിനുകളുമായി ഷെൻഹുവ 15 എന്ന കപ്പൽ മുന്ദ്രയിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചതോടെ അവസാനവട്ട മിനുക്കുപണികൾക്ക് വേഗമേറി. 15നു നടക്കുന്ന ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് രണ്ടു നാൾ മുൻപേ കപ്പൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് എത്തുമെന്നാണ് വിവരം. കപ്പൽ അടുപ്പിക്കുന്നതിനായി 270 മീറ്റർ ബെർത്താണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ സജ്ജമാക്കുന്നത്.

ബെർത്തിന്റെ കടലിന് അഭിമുഖമായ ഭാഗത്ത് ഫെന്റേഴ്സ് സ്ഥാപിച്ചു. കപ്പൽ വന്നിടിച്ചു കേടുപാടു പറ്റാതിരിക്കുന്നതിനാണിത്. ബൊള്ളാർഡുകളും ക്രെയിനുകൾ നിർത്താനുള്ള റെയിലുകളും സ്ഥാപിച്ചു വരികയാണ്. തുറമുഖത്തേക്കുള്ള റോഡിന്റെ നിർമാണവും പുരോഗമിക്കുന്നു.

ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി തുറമുഖ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ.എസ്.ശ്രീനിവാസ്, വിഴിഞ്ഞം രാജ്യാന്തര തുറമുഖ കമ്പനി(വിസിൽ) സിഇഒ ഡോ.ജയകുമാർ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘം എത്തി. അദാനി പോർട്സ് സിഇഒ രാജേഷ് ഝായുമായി സംഘം ചർച്ചനടത്തി. നാലായിരത്തോളം പേരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കൂറ്റൻ പന്തലുൾപ്പെടെയാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.

