യുപി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷ: ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി ബിനു

കട്ടപ്പന∙ യുപി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിൽ ജില്ലയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് ഇടുക്കി പാറത്തോട് തൈമുറിയിൽ ബിനു ടി.ബാബുവിന്.

നിലവിൽ ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളിൽ ഗെസ്റ്റ് അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ബിനു എച്ച്എസ്ടി ഫിസിക്കൽ സയൻസ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ബാബു-സാലി ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ബിനു. ഭാര്യ ആഗ്നസ് അധ്യാപികയാണ്. മകൾ: ഇവ.

