41 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് സ്കോളർഷിപ് നേടി ആരോൺ; 4 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഓരോ സെമസ്റ്റർ വീതം പഠിക്കാം

കൂത്താട്ടുകുളം ∙ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനത്തിനുള്ള യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ 41 ലക്ഷം രൂപയുടെ (49,000 യൂറോ) ഇറാസ്മസ് മുണ്ടസ് സ്കോളർഷിപ്പിന് കൂത്താട്ടുകുളം വാളിയപ്പാടം കൂരംകുന്നേൽ ആരോൺ കുര്യാക്കോസ് പ്രകാശ് അർഹനായി.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ 4 യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഓരോ സെമസ്റ്റർ വീതം പഠിക്കാം. ബയോഫാം ബിരുദാനന്തര ബിരുദ കോഴ്സിന് പ്രവേശനം ലഭിച്ച ഇന്ത്യയിലെ 3 വിദ്യാർഥികളിൽ ഒരാളാണ് ആരോൺ. ഇറ്റലി, സ്പെയിൻ, പോളണ്ട്, ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാകും പഠനം.

ചെന്നൈയിലെ മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളജിൽ നിന്നാണ് ആരോൺ രസതന്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയത്. കൂത്താട്ടുകുളം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ പ്രകാശ് ജോർജ് കുര്യന്റെയും മഞ്ജു മാത്യുവിന്റെയും മകനാണ‌്.

