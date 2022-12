ക്യാറ്റ് പ്രവേശനപരീക്ഷയിൽ 100 പെർസന്റൈൽ നേടിയത് 4–ാം തവണ ; രഞ്ജിത്ത് ജോഷ്വ കേരളത്തിൽ ഈ സ്കോർ‍ നേടിയ ഏക വ്യക്തി

കൊച്ചി ∙ ക്യാറ്റ് പ്രവേശനപരീക്ഷയിൽ 100 പെർസന്റൈൽ ലഭിച്ച 11 പേരിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി രഞ്ജിത്ത് ജോഷ്വയും. കേരളത്തിൽനിന്നു പരീക്ഷ എഴുതിയവരിൽ ഈ സ്കോർ നേടിയ ഏക വ്യക്തിയുമാണ്.

മാനേജ്മെന്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷകൾക്കുള്ള പരിശീലന സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന മരുതൂർ കളിയിക്കൽ രഞ്ജിത്തിനു നാലാം തവണയാണ് 100 പെർസന്റൈൽ ലഭിക്കുന്നത്.

മുൻപ് 2015,16,17 വർഷങ്ങളിലും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എംബിഎയ്ക്കു ചേർന്നില്ല. ഭാര്യ എം.എസ്.ഷെറിൻ (ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് സർവീസ്). മുൻ എസ്പി കെ.കെ.ജോഷ്വയുടെ മകനാണ് രഞ്ജിത്ത്.

