ക്യാറ്റ് പരീക്ഷയിൽ 4–ാം തവണയും 100 പെർസന്റൈൽ; ഐഐഎമ്മിൽ ചേരാതെ രഞ്ജിത്, കാരണം?

ഐഐഎമ്മുകളിലേക്കും മറ്റുമുള്ള പ്രവേശനപരീക്ഷ ക്യാറ്റിൽ 100 പെർസന്റൈൽ കിട്ടിയവർ ഇക്കുറി രാജ്യത്താകെ 11 പേർ. അതിൽ രണ്ടുപേർ മലയാളികൾ. അവരിലൊരാൾ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് - മരുതൂർ കളിയിക്കൽ രഞ്ജിത് ജോഷ്വ.

മറ്റു 100 പെർസന്റൈലുകാർക്കില്ലാത്തൊരു പ്രത്യേകത രഞ്ജിത്തിനുണ്ട്. ഇതേ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നത് നാലാം തവണ. ആൾ വിദ്യാർഥിയല്ല. ക്യാറ്റ് (കോമൺ അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ്) പരിശീലകനാണ്. കൂട്ടത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതുകയും ചെയ്യും. ഇതുവരെ 13 തവണ എഴുതിയതിൽ 12 തവണയും 99.5 പെർസന്റൈലിലേറെ കിട്ടി. ഒരു തവണ 96.8. എന്നിട്ടും ഐഐഎമ്മിൽ ചേർന്നില്ല. കാരണം ? മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ച് മറ്റാർക്കെങ്കിലുംവേണ്ടി ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപര്യമില്ല.

തിരുവനന്തപുരം കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ(സിഇടി)നിന്ന് 2010ൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ബിടെക് നേടിയ രഞ്ജിത് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ മ്യൂസിഗ്മയിലും ബൈജൂസിലും ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീടാണ് പരിശീലന സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത്. ഐഐഎം പ്രവേശനം ക്യാറ്റ് സ്കോർ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ലെന്നു രഞ്ജിത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിദ്യാർഥിയുടെ പ്രഫഷനൽ പരിചയവും മറ്റും പരിഗണിക്കപ്പെടും. എങ്കിലും ക്യാറ്റ് ‘ക്രാക്ക്’ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണു വേണ്ടത് ?

ടിപ്സ് BY RENJITH

∙ ഡസൻ തവണയെങ്കിലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതണം. എന്ത് അറിയില്ലെന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം.

∙ പരീക്ഷ എഴുതാൻ ‘സ്ട്രാറ്റജി’ വേണം. 40 മിനിറ്റ് വീതമുള്ള ഓരോ വിഭാഗവും കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ വേണം.

∙ ഉത്തരം അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ സൊല്യൂഷൻ പഠിക്കണം.

∙ അറിവിനെക്കാളും പരീക്ഷ തരണം ചെയ്യുന്നതിലെ മിടുക്കിലാണു കാര്യം.

ഇതാണ് ആ വിജയരഹസ്യങ്ങൾ

∙മൂന്നിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാലിലൊന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരിയുത്തരം എഴുതിയാൽ മതിയെന്ന് രഞ്ജിത് പറയുന്നു. പക്ഷേ അവ ഏതെന്ന് അറിയണം. എൻസിഇആർടിയുടെ പത്താം ക്ലാസിലെ കണക്ക്, ഇംഗ്ലിഷ് സിലബസ് തന്നെയാണ് ക്യാറ്റിനും. പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിലവാരം കൂടുതലാണ്. പുറമേ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ചോദ്യങ്ങളുമുണ്ട്. 2 മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും 40 മിനിറ്റ് വീതം.

∙ ഇംഗ്ലിഷിലെ 24 ചോദ്യങ്ങളിൽ പതിനാറും റീഡിങ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ വിഭാഗത്തിലാണ്. ബാക്കി എട്ടെണ്ണം ഖണ്ഡിക തന്ന് അതിന്റെ ചുരുക്കം എഴുതുക, ഖണ്ഡികയിലെ വരികൾ ക്രമത്തിലാക്കുക തുടങ്ങിയവയും. ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ 5 ചോദ്യം വീതമുള്ള 4 സെറ്റുകളുണ്ട്.

∙ ആകെ 198 മാർക്കിനുള്ള 66 ചോദ്യങ്ങൾ. ഇക്കൊല്ലം 90 പെർസന്റൈലിനു മുകളിലെത്തിയത് 49 മാർക്ക് മുതൽ കിട്ടിയവർക്കാണ്. 83 മാർക്ക് കിട്ടിയവർക്ക് 99 പെർസന്റൈലിനു മുകളിൽ ലഭിച്ചു. ശരാശരി 2 ലക്ഷം പേർ ക്യാറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ 1% പേർക്ക് അഥവാ 2000 പേർക്ക് 99 പെർസന്റൈൽ കിട്ടുന്നു. 0.1% പേർക്ക് അഥവാ 200 പേർക്ക് 99.9 പെർസന്റൈലിലേറെ. 100 പെർസന്റൈൽ വളരെ കുറച്ചുപേർക്കു മാത്രം. ഇക്കുറി 11 പേർ.

Content Summary : Kerala's CAT topper, who scores 100 percentile for the fourth time, reveals success tips