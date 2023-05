സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് നേടി സാജിത

പത്തനം തിട്ട : ഏപ്രിൽ 13 നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് റാങ്ക് പട്ടികയിൽ രണ്ടാം റാങ്ക് സ്വന്തമാക്കി സാജിത സലിം. എംടെക് (ഇലക്ട്രിക്കൽ) നേടിയശേഷമാണു പിഎസ്‌സി പരീക്ഷാ പരിശീലനം തുടങ്ങിയത്.

Read Also : സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക്

കെഎഎസ് സോൺ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ മെന്റർ കൂടിയാണ് സാജിത. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ എൽഡി ക്ലാർക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും സാജിത ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിവിഷനൽ അക്കൗണ്ടന്റ് മെയിൻ പരീക്ഷയുടെ പരിശീലനത്തിലാണിപ്പോൾ.

പത്തനംതിട്ട, പേട്ട നൂറ് മൻസിലിൽ മുഹമ്മദ് സലിമിന്റെയും ഹാജിറയുടെയും മകളാണ്. ഭർത്താവ് യു.കെ. അബ്ബാസ് സൗദിയിൽ എൻജിനീയറാണ്. മക്കൾ: മെഹ്റിൻ ബിന്ത് അബ്ബാസ്, മെഹ്റ മറിയം.

Content Summary : Sajitha Salim got second rank in the Kerala PSC Secretariat Assistant Exam