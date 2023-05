പ്ലസ്ടു സയൻസ്: എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി ഇരട്ടകൾ

ഉപ്പുതറ ∙ പഠനത്തിൽ മികവു പുലർത്തുന്ന ഇരട്ടകളായ വീണ ദാസിനും വാണി ദാസിനും പ്ലസ്ടു പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ്. ഉപ്പുതറ സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് എച്ച്എസ്എസിലെ പ്ലസ്ടു സയൻസ് വിദ്യാർഥികളാണ് ഇരുവരും. വീണയ്ക്ക് 98.33 ശതമാനവും വാണിക്ക് 97.83 ശതമാനവുമാണ് മാർക്ക്.

മ്ലാമല വടലിവിളയിൽ വി.ആർ.അയ്യപ്പദാസിന്റെയും എം.ശ്യാമയുടെയും മക്കളാണ് ഇവർ. കുമളി ഗവ. എച്ച്എസിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപികയാണ് മാതാവ് ശ്യാമ. സെന്റ് ഫിലോമിനാസ് സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പ്ലസ്ടുവിന് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടി വിജയിച്ച ഇവരുടെ ചേച്ചി നന്ദന ദാസ് നിലവിൽ ഫിസിക്‌സിൽ പിജി ചെയ്യുകയാണ്.

