കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ എൽഡിസി ഒന്നാം റാങ്കിനു പിന്നാലെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേട്ടം ആവർത്തിച്ച് വി.സി. സ്വാതി.

വനിതാ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ നാലാം റാങ്ക് ഉൾപ്പെ ടെ പിഎസ്‌സിയുടെ വിവിധ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ ഉയർന്ന റാങ്കുകൾ നേടിയ ഈ മുൻ ദേശീയ ലോങ് ജംപ് താരം താമരശ്ശേരി അസി. ലേബർ ഓഫിസിൽ എൽഡി ക്ലാർക്കാണ് ഇപ്പോൾ.

വനിതാ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ തസ്തിക യിലാണ് ആദ്യമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. താമരശ്ശേരി വാരിക്കോട്ട് ചാലിൽ സത്യന്റെയും ഷൈനിയുടെയും മകളാണ് വി.സി. സ്വാതി. ഭർത്താവ് എം.എൻ.അഖിലേഷ് കെഎസ്എഫ്ഇ നടക്കാവ് ബ്രാ ഞ്ചിൽ ജൂനിയർ അസിസ്റ്റന്റാണ്. വിദ്യാർഥികളായ ശ്വേത, ശാശ്വതി എന്നിവർ സഹോദരിമാർ.

