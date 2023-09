ഒന്നരക്കോടി രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ് സ്വന്തമാക്കി ഫെബിൻ പോൾ

കോതമംഗലം ∙ പെരുമണ്ണൂർ വെട്ടിയാങ്കൽ ഫെബിൻ പോളിന് യുകെയിൽ ഗവേഷണത്തിന് 1.5 കോടി രൂപയുടെ സ്കോളർഷിപ് ലഭിച്ചു.

സ്കോട്‌ലൻഡിലെ എഡിൻബറ നേപ്പിയർ സർവകലാശാലയിൽ പിഎച്ച്ഡി പഠനത്തിനു 4 വർഷത്തേക്കാണു സ്കോളർഷിപ്. പോൾ–ഡെയ്സി ദമ്പതികളുടെ മകനായ ഫെബിൻ വാഴക്കുളം വിശ്വജ്യോതി എൻജിനീയറിങ് കോളജിലാണു ബിടെക് പഠിച്ചത്.

