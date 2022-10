മാനസികാരോഗ്യം നഷ്ടമായവർക്ക് കൈത്താങ്ങാകാം; മികച്ച സൈക്കോളജി, സൈക്യാട്രി പഠനകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഠിച്ച് വിദഗ്ധരാകാം

∙നിംഹാൻസ്, ബെംഗളൂരു (www.nimhans.ac.in): പിഎച്ച്ഡി (സൈക്യാട്രി/ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി), ഡിഎം (അഡിക്‌ഷൻ/ചൈൽഡ് & അഡോളസന്റ്/ജെറിയാട്രിക് സൈക്യാട്രി), എംഡി സൈക്യാട്രി, ഫെലോഷിപ് ഇൻ സൈക്യാട്രിക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ–മെഡിക്കലും നോൺ മെഡിക്കലും, പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോഷിപ് ഇൻ ഫോറൻസിക്/ജെറിയാട്രിക് സൈക്യാട്രി.

∙സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സൈക്യാട്രി, റാഞ്ചി (www.cipranchi.nic.in): പിഎച്ച്ഡി/എംഫിൽ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി, എംഡി സൈക്യാട്രി.

∙എയിംസ്, ന്യൂഡൽഹി (www.aiimsexams.org): പിഎച്ച്ഡി സൈക്യാട്രി/ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി.

∙തിരുവനന്ത‌പുരം, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട്, കൊച്ചി ഗവ. മെ‍ഡിക്കൽ കോളജുകൾ; കൂടാതെ പരിയാരം, അമല, ജൂബിലി, കാരക്കോണം, കോലഞ്ചേരി, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം എംഇഎസ്, തിരുവല്ല മെ‍ഡിക്കൽ കോളജുകൾ: എംഡി സൈക്യാട്രി.

∙ഇംഹാൻസ് കോഴിക്കോട് (http://imhans.org), ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ചണ്ഡിഗഢ്, ഫോറൻസിക് സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗാന്ധിനഗർ ഗുജറാത്ത്, മണിപ്പാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി: എംഫിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി.

∙സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ്, എംജി സർവകലാശാല, കോട്ടയം: പിഎച്ച്ഡി ബിഹേവിയറൽ മെഡിസിൻ, എംഫിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സൈക്കോളജി/ബിഹേവിയറൽ മെഡിസിൻ & റീഹാബിലിറ്റേഷൻ.

∙ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ & അലൈഡ് സയൻസസ്, ഡൽഹി: എംഡി സൈക്കിയാട്രി, എംഫിൽ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി.

∙ജിപ്മെർ പുതുച്ചേരി: എംഡി സൈക്യാട്രി, ഫെലോഷിപ് ഇൻ ചൈൽഡ് & അഡോളസന്റ് സൈക്കിയാട്രി (എംഡി സൈക്കിയാട്രിക്കു ശേഷം ഒരു വർഷം).

∙ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് (ടിസ്), മുംബൈ/ചെന്നൈ: എംഎ അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി–സ്പെഷലൈസേഷൻ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ/കൗൺസലിങ് സൈക്കോളജി.

∙കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല: എംഎ, എംഫിൽ, പിഎച്ച്ഡി.

∙സ്കൂൾ ഓഫ് ബിഹേവിയറൽ സയൻസസ്, കണ്ണൂർ സർവകലാശാല: എംഎസ്‌സി ക്ലിനിക്കൽ & കൗൺസലിങ് സൈക്കോളജി.

∙എൽഎൻസിപിഇ, ഗ്വാളിയർ: എംഎ സ്പോട്സ് സൈക്കോളജി.

∙നാഷനൽ സ്പോട്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, മണിപ്പുർ: എംഎ സ്പോട്സ് സൈക്കോളജി.

∙NIEPID–National Institute for the Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities, Secunderabad: M.Phil in Rehabilitation Psychology.

∙NIEPMD–National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities, Kovalam, Chennai: MPhil Clinical Psychology.

∙Kerala University of Health Sciences: MPhil Clinical Psychology.

∙കേരള സർവകലാശാല കാര്യവട്ടം/അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകൾ, എംജി സർവകലാശാലയുടെ അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകൾ, കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല/അഫിലിയേറ്റഡ് കോളജുകൾ: എംഎ/എംഎസ്‌സി സൈക്കോളജി/അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി/കൗൺസലിങ് സൈക്കോളജി/ക്ലിനിക്കൽ & ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്/ക്ലിനിക്കൽ & കൗൺസലിങ്.

∙JSS Academy of Higher Education & Research, Mysuru: MPhil Clinical Psychology.

Content Summary : Best Colleges for Psychiatry/Psychology