അന്യനൊപ്പം എത്താനുള്ള മത്സരമാകരുത് ജീവിതം; ഉയർച്ചയും പെരുമയും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, താരതമ്യമാണ് അപകടകരം

യാചകൻ കൃഷിക്കാരന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതു കണ്ടു. എന്തൊരു ജീവിതമാണു തന്റേതെന്നു യാചകൻ വിചാരിച്ചു. കൂട്ടിന് ആരുമില്ലാതെ നായയെപ്പോലെ അലയുന്നു. കർഷകൻ ഭാര്യയോടു പറഞ്ഞു: ഇത്തവണ കൃഷിയിറക്കുന്നതിനു പണം തികയില്ല. ഞാൻ പലിശക്കാരന്റെ കയ്യിൽനിന്നു പണം വാങ്ങിവരാം. അവിടെത്തിയ കർഷകൻ ചിന്തിച്ചു: ഇയാൾക്ക് എന്തുമാത്രം സമ്പത്താണ്. ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ.

പലിശക്കാരൻ കുടുംബവുമൊത്തു വസ്ത്രംവാങ്ങാൻ കടയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് അതു ശ്രദ്ധിച്ചത്: വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തുണിത്തരങ്ങൾ കെട്ടുകളായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇയാളെപ്പോലെ കോടിപതിയാകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. കച്ചവടക്കാരൻ ഉച്ചയൂണിനു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ യാചകൻ നിൽക്കുന്നു. അയാൾ ചിന്തിച്ചു: തനിക്കു കടയിൽ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ യാചകനെപ്പോലെ ജീവിക്കണം. അയാൾ എത്ര സന്തോഷവാനാണ്.

ആശകൾ അതിരറ്റതാകുന്നതാണ് ആനന്ദം അന്യമാകുന്നതിനു കാരണം. ഉയർച്ചയും പെരുമയും എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അതിൽ തെറ്റുമില്ല. പക്ഷേ, സ്വന്തം ഉയർച്ചയെ മറ്റുള്ളവരുടെ സമവാക്യങ്ങളുമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപകടകരം. എല്ലാ ജീവിതങ്ങളും താരതമ്യങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ്. തടാകത്തെ എങ്ങനെയാണു നദിയോടു താരതമ്യം ചെയ്യുക. കുന്നിനെ എങ്ങനെയാണു മലയോടൊപ്പമെത്തിക്കുക. തങ്ങളുടെ പരിതസ്ഥിതിക്കും അഭിരുചിക്കുമനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്നതും വളരുന്നതും.

ജീവിതശൈലീരോഗമെന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നം മാത്രമല്ല. അപ്പുറത്തുള്ളവരുടെ ജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന്റെയും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെയും അനന്തരഫലമായി വന്നുചേരുന്ന മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യം കൂടിയാണ്. അപരനാകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതല്ല, അവനവനാകാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ്.

ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതം ഉണങ്ങിവരണ്ടതും ഉന്മേഷമില്ലാത്തതുമാകും. പക്ഷേ, ആഗ്രഹങ്ങൾക്കു മുകളിൽ നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയം എന്നുകൂടി എഴുതണം. ആഗ്രഹങ്ങൾ ആത്മാധിഷ്ഠിതമാകണം. അന്യനൊപ്പം എത്താനുള്ള മത്സരമാകരുത്. ആഗ്രഹങ്ങൾ വളർച്ചയിലേക്കു നയിക്കുന്നതാകണം, താൽക്കാലിക സന്തോഷത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമാകരുത്.

