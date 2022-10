ദുരുദ്ദേശ്യങ്ങളോടെ കൗശലങ്ങളെ കൂട്ടു പിടിക്കുന്നവരോട്; അർഹിക്കുന്നതു മാത്രം സ്വന്തമാക്കാൻ പഠിക്കാം

കൃഷിയിടത്തിലെ ആവശ്യത്തിനായി വെള്ളം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു കൃഷിക്കാരൻ. ഇതറിഞ്ഞ അയൽക്കാരൻ തന്റെ കിണർ കൃഷിക്കാരനു വിൽക്കാൻ തയാറായി. പക്ഷേ, പിറ്റേന്നു വെള്ളം കോരാനെത്തിയ കർഷകനോട് അയാൾ പറഞ്ഞു: ഇതിൽ നിന്നു വെള്ളമെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ കിണർ മാത്രമേ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ. വെള്ളം വിറ്റിട്ടില്ല.

എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കാര്യം നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കർഷകൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വാദം കേട്ട ന്യായാധിപൻ പറഞ്ഞു: ശരിയാണ്. കർഷകനു കിണർ മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വെള്ളം കർഷകന്റെ കിണറ്റിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതു തെറ്റാണ്. എത്രയും വേഗം വെള്ളം കിണറ്റിൽ നിന്നു മാറ്റുക. തന്ത്രം മനസ്സിലായ അയൽക്കാരൻ തന്റെ വാദത്തിൽനിന്നു പിന്മാറി.

ദുരുദ്ദേശ്യങ്ങളുള്ളവരാണ് കൗശലങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത്. അർഹിക്കുന്നതു മാത്രം സ്വന്തമാക്കുന്നവരും അയൽപക്കത്തുള്ളതും കൂടി സ്വന്തമാക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അർഹത അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നവർക്കു തങ്ങളുടേതായ നീതിബോധമുണ്ടാകും. ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരുടെ കഴിവിനെ വിലമതിക്കുകയോ അംഗീകരിക്കുകയോ ഇല്ല. താൻ കനിഞ്ഞുനൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് അന്യന്റെ ജീവിതത്തിനാധാരം എന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാനാകും അവരുടെ ശ്രമം.

ന്യായമായതും അർഹമായതും ആണെങ്കിലും തന്റെ മുന്നിൽ കുമ്പിടാതെ ആർക്കും ഒന്നും ലഭിക്കില്ല എന്ന ബോധം അവർ സൃഷ്ടിക്കും. യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അർഹിക്കുന്നതു ലഭിക്കും എന്നുറപ്പുള്ള സമൂഹത്തിന് അനേകം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആരും ആരുടെയും ചൊൽപടിക്കു നിൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ആരെയെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കേണ്ടതിന്റെയോ ആരുടെയും മുന്നിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടതിന്റെയോ ആവശ്യമില്ല. അർഹമായതിനെ നിഷേധിക്കാൻ ആരും തയാറാകില്ല.

ഏറ്റവും മികച്ചത് ഏറ്റവും മികച്ചവർക്കു ലഭിക്കണമെന്നും അർഹമായതു ലഭിക്കാൻ ആരുടെയും കാലുപിടിക്കേണ്ടെന്നുമുള്ള പൊതുധാരണ ഉടലെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീതിബോധത്തിന്റെ സംസ്കാരം അവിടെ രൂപപ്പെടും. ഓരോന്നും തന്റെ സ്ഥാപിത താൽപര്യങ്ങളിലേക്കു വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പാതി പരിശ്രമം മതി അത് അർഹതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലനിർത്താൻ.

