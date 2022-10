അധ്യാപകർ ആകണമെന്നാണോ മോഹം?; കെ–ടെറ്റ് യോഗ്യതാ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം നവംബർ 7 വരെ

കേരള പൊതു വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപകരാകാൻ യോഗ്യത നിർണയിക്കുന്ന കെ–ടെറ്റ് (കേരള ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ്) പരീക്ഷകളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടവർ‍‍ക്ക് 25 മുതൽ നവംബർ 7 വരെ ktet.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം.

4 വിഭാഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷ നടത്തും.

1. ലോവർ പ്രൈമറി

2. അപ്പർ പ്രൈമറി

3. ഹൈ സ്‌കൂൾ

4. ഭാഷാധ്യാപകർ (അറബിക്, ഹിന്ദി, സംസ്കൃതം, ഉറുദു – യുപി തലം വരെ); സ്‌പെഷലിസ്‌റ്റ് (ആർട്ട് & ക്രാഫ്റ്റ്, കായികം)

ഒന്നിലേറെ വിഭാഗങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളെഴുതാനും ഒറ്റ അപേക്ഷ മതി. പക്ഷേ, ഓരോ വിഭാഗത്തിലേക്കും 500 രൂപ പരീക്ഷാഫീ അടയ്ക്കണം. പട്ടിക / ഭി‌ന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 250 രൂപ. നവംബർ 8 വരെ ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റെടുക്കാം. ഇതു സൂക്ഷിക്കുക. ഹാൾടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇതിലെ നമ്പർ വേണം. പ്രിന്റോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പകർപ്പുകളോ അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ട.

ഒന്നും രണ്ടും വിഭാഗക്കാരുടെ പരീക്ഷ നവംബർ 26ന്. മറ്റു രണ്ടിന്റെയും നവംബർ 27ന്. ഓരോ വിഭാഗത്തിലെ പരീക്ഷയിലും 150 മിനിറ്റിൽ 150 മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണം. കെ–ടെറ്റ് യോഗ്യതയ്ക്കു കുറഞ്ഞത് 60% മാർക്ക് നേടണം. പട്ടിക, പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർ 55%, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർ 50% ക്രമത്തിൽ മാർക്ക് നേടിയാലും മതി.

അപേക്ഷകർക്കു പ്രായപരിധി നിർദേശിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ, നിയമനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാൻ പ്രായവും അക്കാദമിക പരീക്ഷകളും സംബന്ധിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടിവരും. ഈ പരീക്ഷയിൽ യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്നതുവഴി നിയമനത്തിന് അവകാശം കിട്ടുകില്ലെന്നുമോർക്കുക. ഒന്നിലധികം ജില്ലകളിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. ഓരോ വിഭാഗത്തിലും അപേക്ഷിക്കാനുള്ള മിനിമം യോഗ്യതയും പരീക്ഷയുടെ സിലബസും പരീക്ഷാശൈലിയും ഉൾപ്പെടെ പൂർണവിവരങ്ങളടങ്ങിയ പ്രോസ്പെക്ടസ് http://keralapareekshabhavan.in, www.scert.kerala.gov.in എന്നീ വെബ് സൈറ്റുകളിലുണ്ട്.

സംശയപരിഹാരത്തിന് Office of the Commissioner of Government Examinations, Pareeksha Bhavan, Poojapura, Thiruvananthapuram– 695012; ഫോൺ: 0471– 2546832; ഇ–മെയിൽ: ktet.helpdesk@gmail.com.

