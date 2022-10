പഠിക്കാൻ പണം മുടക്കാൻ വിമുഖത കാട്ടുന്നവരോട്; സൂക്ഷിക്കാനും നിക്ഷേപിക്കാനും മാത്രമുള്ളതാണ് സമ്പാദ്യംഎന്ന തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാം

പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയായിട്ടും ധനികന് ഉറക്കം വരുന്നില്ല. കുറച്ചുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാറുമെടുത്ത് അയാൾ പട്ടണത്തിലേക്കിറങ്ങി. ദേവാലയം കണ്ടപ്പോൾ പ്രാർഥിക്കാൻ കയറി. അവിടെ മറ്റാരോകൂടിയുണ്ട്. അയാൾ കരയുന്നതുകണ്ട് ധനികൻ കാര്യമന്വേഷിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞു: ഭാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ്; രാവിലെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവൾ മരിക്കും. എന്റെ കയ്യിൽ ചില്ലിക്കാശില്ല. ധനികൻ തന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന പണം അയാൾക്കു നൽകി. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞ് തന്റെ വിസിറ്റിങ് കാർഡ് നൽകിയപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു: അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലാസം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അദ്ഭുതത്തോടെ ധനികൻ ചോദിച്ചു: ആരുടെ? പുലർച്ചെ മൂന്നു മണിക്ക് അങ്ങയെ ഇവിടെ എത്തിച്ച ഈശ്വരന്റെ. തിരിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയ ധനികൻ സംതൃപ്തിയോടെ ഉറങ്ങി.

നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ പ്രധാനമാണു മുതൽമുടക്ക്. കരുതൽശേഖരത്തിനൊന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലും എന്നോ നടത്തിയ ക്രിയാത്മക വിനിമയങ്ങൾ രക്ഷാദൂതുമായി എത്തും. സൂക്ഷിക്കാനും നിക്ഷേപിക്കാനും മാത്രമുള്ളതാണ് സമ്പാദ്യം എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് സമ്പത്തിനോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവഹേളനം. സ്വരുക്കൂട്ടിയതൊന്നും മുഴുവനായും ഉപയോഗിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആരുമുണ്ടാകില്ല. ചെറിയൊരംശം പോലും ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സമ്പാദ്യങ്ങൾ എന്ത് ആത്മസംതൃപ്തിയാണു നൽകുന്നത്?

അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്തും സമയത്തും ചെലവഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ സമ്പത്തിന്റെ മൂല്യം വർധിക്കുന്നത്. പണം മാത്രമാണ് ഏക സമ്പത്ത് എന്നതാണു സ്വത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റിദ്ധാരണ. കറൻസികളിലും നാണയത്തുട്ടുകളിലും മാത്രം നിക്ഷേപസാധ്യത കാണുന്നവർക്ക് മുതൽമുടക്കിന്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചറിയില്ല. സൗഹൃദത്തിലും യാത്രയിലും മുതൽമുടക്കണം. പഠനത്തിനും അനുഭവത്തിനുംവേണ്ടി പണം ചെലവഴിക്കണം. ആഹ്ലാദത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടി പണമിറക്കണം. ലോക്കറിലിരിക്കുന്ന ധനത്തിനു സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒട്ടേറെ നേട്ടങ്ങളുണ്ട്.

