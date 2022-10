നാമൊന്ന്, കലഹമെന്തിന്?

‘നായരീഴവൻ, ക്രിസ്ത്യൻ, മുസൽമാനെല്ലാമൊരേ

തീയിനാൽ സ്വയം വീടി കൊളുത്തിക്കടന്നുപോയ്’ – ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ്, ‘ഒരേ തീയ്’

കേൾക്കുന്നയുടൻ ഏവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന നാടൻ സിംബലുകളുപയോഗിച്ച് മഹാകവി അയത്നലളിതമായി വരച്ചുകാട്ടുന്ന ചിത്രം, നാം പടുത്തുയർത്തുന്ന വിഭജനത്തിന്റെ മതിലുകളുടെ നശ്വരതയിലേക്കു വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ജാതിയേതായാലും തീയ് ഒന്നു തന്നെ.

രക്തവും മാംസവും, വിശപ്പും ദാഹവും, സ്നേഹവും ദ്വേഷവും, മോഹവും മോഹഭംഗവും, ആഹ്ലാദവും വിഷാദവും ഏവർക്കുമണ്ട്. യുക്തി പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏകമൃഗം മനുഷ്യനാണല്ലോ.യുക്തി അനുഗ്രഹമാണ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ശാപവും. കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, മനുഷ്യരെ പല കള്ളികളിൽ നാം ഒതുക്കുന്നു. നാമിരിക്കുന്ന കള്ളി മാത്രം മികച്ചത്, അല്ലാത്തതെല്ലാം മോശം എന്ന് നാം അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഒരേ തീയ് എന്ന കവിതയിൽ മഹാകവി പല സിംബലുകളും ഉൾച്ചേർത്തു, ‘മല്ലു കുപ്പായം പൂണ്ടും ആംഗലാക്ഷരമാർന്നും’ തെല്ലു മേന്മ ഭാവിക്കുന്ന സിഗററ്റ് ഇന്ത്യക്കാരെ ഭരിച്ച വിദേശാധിപതികളുടെ പ്രതീകം. ദരിദ്രനാരായണന്മാരായി ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് ബീഡി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടും ഒടുവിൽ ഒരേ തീയിൽ എരിഞ്ഞുതീരും. ജീവിതസമരത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരേ ചാരമാകുന്ന കാലം അകലെയല്ല. ചതുരംഗപ്പലകയിൽ രാജാവും മന്ത്രിയും രഥവും ആനയും കുതിരയുമെല്ലാം പലതരം കരുത്തുകളുള്ള കരുക്കൾ. കാലാൾ ദുർബലൻ. പക്ഷേ കളി കഴിയുമ്പോൾ കരുക്കളെല്ലാം ഒരേ പെട്ടിയിൽ ഒരുമിച്ച് കിടക്കും.

ആഗോളതലത്തിൽ നോക്കിയാൽ പാശ്ചാത്യരും പൗരസ്ത്യരും, വെളുത്തവരും കറുത്തവരും തുടങ്ങിയ വിഭജനം ഇന്നും ശക്തമാണ്. ഒരേ വായു ശ്വസിച്ച്, ഒരേ വെള്ളം കുടിച്ച്, ഒരേ സൂര്യനിൽനിന്ന് ഊർജ്ജം സ്വീകരിച്ച്, ഒരേ ആകാശത്തിനു കീഴിൽ ഒരേ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ എന്തിനിങ്ങനെ കള്ളികളിലൊതുങ്ങി പരസ്പരം പോരടിക്കണം?

വേർതിരിവു നിൽക്കട്ടെ. ശാസ്ത്രം വളർന്ന് രാജ്യാന്തരസഞ്ചാരവും സമ്പർക്കവും വർദ്ധിച്ചതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ പലതിലും ഒരേ ശൈലി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നതും ഓർക്കണം. പാന്റ്, ഷർട്ട്, കാപ്പി കുടിക്കുന്ന കപ്പ് തുടങ്ങിയവയുടെ രൂപം മുതൽ പേനയും അലോപ്പതി ചികിത്സയും ഇന്റർനെറ്റ്ുംവരെ ലോകമെമ്പാടും ഒന്നു തന്നെ.

മാതൃഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുക, മാതൃഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുക എന്നിവ തീവ്രവികാരം ഏവരിലും ഉണർത്തും. പക്ഷേ ഇത് അതിരുകടന്ന് അന്യരാജ്യങ്ങളെയും അന്യഭാഷകളെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്ന തലങ്ങളിൽ എത്തുന്ന ദുരന്തവും നാം കാണാതെ പോകരുത്. ഭാഷാഭ്രാന്ത് അതിശക്തമായി രാജ്യങ്ങൾ വിഭജിച്ചുപോയ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ബംഗ്ലാദേശ് രൂപം കൊള്ളാനുള്ള ഒരു കാരണം, ബംഗാളിഭാഷാസ്നേഹികളായ ജനതയുടെ മേൽ പടിഞ്ഞാറെ പാകിസ്ഥാൻ മികവേറിയതെന്ന് അവർ കരുതിയ ഉറുദു അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. സ്വന്തം ഭാഷയെക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഉറുദുവെന്ന് ഭാഷാഭിമാനിയായ ഒരു ബംഗാളിയും അംഗീകരിക്കില്ലെന്നത് ഉറുദുഭ്രാന്തന്മാർ മറന്നു. അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പകുതി നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്തു.

മനുഷ്യരാശി ഒന്നാണെന്ന തിരിച്ചറിവ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തീവ്രമത്സരങ്ങളുടെ വീര്യം ഒരളവുവരെ കുറയ്ക്കും. പതിനഞ്ചിലേറെ രാജ്യക്കാരുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രാന്തരകമ്പനിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാലത്ത് ഒരു കാര്യം നേരിട്ടനുഭവപ്പെട്ടു. സ്നേഹവും ദ്വേഷവും, ബഹുമാനവും അസൂയയും എല്ലാം എല്ലാ രാജ്യക്കാരിലും ഒരുപോലെ തന്നെ. ഇന്ന രാജ്യക്കാർ ശ്രേഷ്ഠരും ഇന്ന രാജ്യക്കാർ നീചരും എന്ന മട്ടിലുള്ള പറച്ചിലുകൾ തീർത്തും അസംബന്ധമാണ്. വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വികാരങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നു മാത്രം.

Representative Image. Photo Credit : Metamorworks / iStock.com

നാനാത്വത്തത്തിലെ ഏകത്വത്തെപ്പറ്റി പല ചിന്തകരും മനോഹരമായ ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലത് കേൾക്കുക:

വ്യത്യാസങ്ങളെക്കാൾ സാമ്യങ്ങളാണ് നാം തമ്മിലുള്ളത്.

എനിക്കു നിങ്ങളെ പരിചയമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ നിങ്ങളും ഞാനും തമ്മൽ വ്യത്യാസമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നിങ്ങളിൽ എന്നെക്കാണുന്നു. നാമൊന്ന്

അപസ്വരങ്ങളൊഴിവാക്കി പരസ്പരം ലയിക്കുമ്പോൾ ഏകത്വം ജനിക്കുന്നു.

സ്നേഹം പ്രപഞ്ചമത്രയും അലയടിക്കുന്നു, നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ.

നമുക്കെല്ലാവർക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടത്ര വീതിയുള്ള പാത സ്നേഹം മാത്രം

ചിലരെ ഇഷ്ചപ്പെടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കടമയാണ്

താൻ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയ ഒരാളോടെങ്കിലും ക്ഷമിക്കാൻ വർഷാന്ത്യത്തിൽ എല്ലാവരും നിശ്ചയിക്കുന്നെങ്കിൽ, മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന വാക്കും വെടിയുണ്ടയും കൈമാറുന്നതിനു പകരം പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്തു ചുംബിക്കുന്നവരെക്കൊണ്ട് ഈ ലോകം നിറയുമായിരുന്നു.

നാമെല്ലാം വ്യക്തികളാണ്. എങ്കിലും ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭാഗം തന്നെയൈന്നു ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. നാമെല്ലാം ഒന്നു തന്നെ

അന്യരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടർ

‘ലോകമേ തറവാട്, തനിക്കീ ചെടികളും‌ം

പുല്‍കളും പുഴുക്കളും കൂടിത്തന്‍ കുടുംബക്കാര്‍’

എന്ന് ‘എന്റെ ഗുരുനാഥൻ’ എന്ന കവിതയിലൂടെ ഏകത്വത്തിന്റെ മഹിമ വളളത്തോൾ വാഴ്ത്തി.

‘കൂടിയല്ലാ പിറക്കുന്ന നേരത്തും കൂടിയല്ലാ മരിക്കുന്ന നേരത്തും

മധ്യേയിങ്ങനെ കാണുന്ന നേരത്തു മത്സരിക്കുന്നതെന്തിനു നാം വൃഥാ?’

എന്ന് പൂന്താനത്തിന്റെ ചോദ്യം (ജ്ഞാനപ്പാന).

‘ഏകം സദ് വിപ്രാഃ ബഹുധാ വദന്തി’ (ഋഗ്വേദം, 164:46). ആകെയുള്ളത് ഒന്നുമാത്രം. വിവേകശാലികൾ അതിനു പല പേരുകള്‍ പറയുന്നു എന്ന് സാരം,

ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം അപ്രായോഗികമായ ആദർശപ്രസംഗങ്ങളാണെന്നു ചിലർക്കു തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ ഇവയിലെല്ലാമുണ്ട് നന്മയുടെ അംശങ്ങൾ. ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളെ പല കള്ളികളിലൊതുക്കി, അവരുടെ ഇടുങ്ങിയ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കു കരുവാക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നിത്യജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒന്നുപോലെ കണ്ട് പെരുമാറിയാൽ, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ദൃഢത കൈവരിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ജീവിതവിജയത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവയ്പുകളാണ് ഇത്തരം പെരുമാറ്റരീതികൾ.

Content Summary : Ulkazhcha Column - What is the importance of living in peace and harmony?