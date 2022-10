കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ കണക്കുപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാരം ചുമപ്പിക്കുന്നവരോട്; മനോഭാവം മാറ്റാൻ നേരമായി...

എന്നും വൈകിട്ടു നടക്കാനിറങ്ങുന്ന സോക്രട്ടീസ് വഴിയിൽ ഒരു വയോധികനെ കാണുമായിരുന്നു. പരിചയമായപ്പോൾ അയാൾ ഒരുനാൾ സോക്രട്ടീസിനെ വീട്ടിലേക്കു ക്ഷണിച്ചു. കൂട്ടുകുടുംബമായിരുന്നു അത്. അവിടത്തെ സന്തോഷം കണ്ട സോക്രട്ടീസ് വയോധികനോടു ചോദിച്ചു: ഈ സന്തോഷം നിലനിർത്താൻ താങ്കൾ എന്താണു ചെയ്യുന്നത്? അയാൾ പറഞ്ഞു: ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ സന്തോഷത്തിനു കാരണം. വ്യാപാരം മക്കളെ ഏൽപിച്ചു. വീട് മരുമക്കൾ നോക്കുന്നു. കൊച്ചുമക്കളുടെ സംശയംതീർക്കലും അവരുടെ കൂടെയുള്ള കളികളുമാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം. സോക്രട്ടീസ് പറഞ്ഞു: ഈ പ്രായത്തിൽ എങ്ങനെയാണു ജീവിക്കേണ്ടതെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനാകുന്നത്.

എക്കാലവും ഒരുപോലെയല്ല ജീവിക്കേണ്ടത്. പ്രായവും കാലവും വരുത്തുന്ന അവസ്ഥാന്തരങ്ങളുണ്ട്, ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും. അതു മനസ്സിലാക്കി വേണം ഓരോദിനവും ജീവിക്കാൻ. കുട്ടിത്തം കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. പക്വത പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെല്ലാമൊഴിഞ്ഞുള്ള സമ്പൂർണാനന്ദം വാർധക്യത്തിന്റെ അവകാശമാണ്. ശൈശവത്തിൽ യൗവനത്തിന്റെ കർത്തവ്യബോധം വേണമെന്നും വിശ്രമജീവിതത്തിൽ കൗമാരത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പുണ്ടാകണമെന്നും വാശിപിടിക്കുന്നതെന്തിനാണ്? ഓരോ പ്രായത്തിനും അതിന്റേതായ ചുമതലകളും വിനോദങ്ങളുമുണ്ട്. അവയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ആ സമയം ഫലപ്രദമായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള എളുപ്പമാർഗം.

മുൻപുണ്ടായിരുന്നതോ വരാനിരിക്കുന്നതോ ആയ അവസ്ഥകളിലേക്കു സ്വയം പരുവപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ രണ്ടു പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, തത്സമയ സവിശേഷതകൾ ആസ്വദിക്കാനാകില്ല. രണ്ട്, ചേർച്ചക്കുറവുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ജീവിതം വിരസമാകും. കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി നടക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ കണക്കുപുസ്തകത്തിന്റെ ഭാരം ചുമപ്പിക്കുന്നതിൽ അപാകതയുണ്ട്. ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന സമയത്തു പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവരുടെ മനോഭാവം പുലർത്തുന്നതു കുറ്റകരമാണ്. വിരമിച്ചശേഷവും എല്ലാം എന്നിലൂടെ എന്നു ശഠിക്കുന്നത് അപക്വമാണ്. പ്രായമാകുന്നതിനൊപ്പം വളരാനുംകൂടി കഴിയാത്തവർ മറ്റേതോ കാലത്തിന്റെ ചങ്ങലകളിൽ തളയ്ക്കപ്പെടും.

