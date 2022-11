കുത്തിയിരുന്നു കാണാതെ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അധ്യാപക, ബിരുദതല തസ്തികകളിലേക്ക് ഇനി വിവരണാത്മക പരീക്ഷാരീതി

പിഎസ്‌സി വഴി ബിരുദതല തസ്തികകളും അധ്യാപക തസ്തികകളും ലക്ഷ്യമിടുന്നയാളാണോ ? കുത്തിയിരുന്നു മനഃപാഠം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇനി കാര്യമില്ല. സിവിൽ സർവീസസ്, കെഎഎസ് പരീക്ഷകൾക്കെന്ന പോലെ ഈ തസ്തികകളിലും വിവരണാത്മക പരീക്ഷാരീതി (descriptive) നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പിഎസ‌്സി. കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ ഫലപ്രദമായി എഴുതാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പണി പാളും.

മാറ്റം എന്തിന് ?

നിയമനം ലഭിക്കുന്നവരെ ആ സർവീസിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്താൻ വീണ്ടും വർഷങ്ങളുടെ പരിശീലനം വേണ്ടിവരുന്ന അവസ്ഥയാണു നിലവിൽ. പൊതുവിജ്ഞാനവും ആനുകാലിക വിവരങ്ങളും സയൻസും കണക്കും പഠിച്ചുവരുന്നവർക്ക് നിയമനം കിട്ടിയ തസ്തികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥ. സർവീസിൽ കയറിയാലും പലർക്കും ഇക്കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇതു മൊത്തത്തിൽ സർവീസിന്റെ നിലവാരം കുറയ്ക്കുന്നുവെന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായാണ് വിവരണാത്മക പരീക്ഷയിലേക്കുള്ള മാറ്റം. തസ്തികകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സ്കിൽ ഉള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ പുതിയ രീതി സഹായകരമാകുമെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണോ എന്നുകൂടി പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയിലാകും അധ്യാപക തസ്തികകളിലേക്കുള്ള പരീക്ഷ.

പഴയ പഠനരീതി പോരാ

ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഇതുവരെയുള്ള പഠനരീതി അപ്പാടേ മാറ്റേണ്ടിവരുമെന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യം. എല്ലാ തസ്തികകളിലേക്കും 60–70% സിലബസ് ഏതാണ്ട് ഒരുപോലെയാണ്. ഇതു പഠിച്ചെടുത്താൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള തയാറെടുപ്പ് എളുപ്പമായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർവീസിലേക്കുള്ള സ്റ്റാഫ് സിലക്‌ഷൻ കമ്മിഷൻ പരീക്ഷയ്ക്കും കേരളത്തിലെ പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കും ഒരുമിച്ചു തയാറെടുക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഇനി മാറും. തസ്തികകളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചു പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാറും. ഒഎംആർ ഷീറ്റിൽ ഓപ്ഷൻ കറുപ്പിക്കുന്നതു പോലെ എളുപ്പമല്ല വിവരണാത്മക പരീക്ഷ. ഒറ്റവാക്കുത്തരങ്ങൾക്കായുള്ള ക്യാപ്സൂൾ പഠനം പോരാ. കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിലും പരപ്പിലും പഠിക്കണം. അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയത്തിനുള്ളിൽ ഉത്തരം എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാനുള്ള പരിശീലനം നിരന്തര പ്രയത്നത്തിലൂടെ സ്വായത്തമാക്കണം. സർവകലാശാലാ പരീക്ഷയ്ക്കെന്ന പോലെ വലിച്ചുനീട്ടി ഉത്തരമെഴുതാനും പറ്റില്ല. തന്നിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത സ്ഥലത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഉറപ്പാക്കി എഴുതണം.

Representative Image. Photo Credit: NuPenDekDee/Shutterstock

പിഎസ്‌സിക്കും വെല്ലുവിളി

ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും സർക്കാർ ജോലി ലക്ഷ്യമിടുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിവരണാത്മക പരീക്ഷ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാകുമെന്ന ചോദ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവർഷം തന്നെ ബിരുദതല തസ്തികകളിൽ വിവരണാത്മക പരീക്ഷ കൊണ്ടുവരുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടത്തിയില്ല. മുൻപൊരിക്കൽ ചില തസ്തികകൾക്കു വിവരണാത്മക പരീക്ഷ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലപ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒടുവിൽ കോടതി കയറേണ്ടിവരുന്നു. ഇത്തരം പ്രായോഗികപ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഒഎംആർ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ, തുടർന്ന് വിവരണാത്മക പരീക്ഷ എന്ന രീതിയാണ് പിഎസ്‌സി നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയിൽ നിശ്ചിത കട്ട്ഓഫ് മാർക്ക് നേടുന്നവർക്കുമാത്രം വിവരണാത്മക പരീക്ഷ നടത്തിയാൽ മൂല്യനിർണയം ബാധ്യതയാകില്ലെന്നാണ് പിഎസ്‌സിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഉത്തരക്കടലാസുകൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കംപ്യൂട്ടർ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട് മൂല്യനിർണയം നടത്തുന്ന ഓൺസ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് രീതിയാകും വരിക.

Content Summary : All you need to know about the new PSC exam pattern