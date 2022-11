കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ മാത്രം അപരന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വിരുന്നെത്തുന്നവരോട്; ക്ഷണിച്ചത് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കരുത്...

സദ്യയൊരുക്കിയശേഷം ധനികൻ മകനോടു പറഞ്ഞു: ബന്ധുക്കളെയും അയൽക്കാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഭക്ഷണത്തിനു വിളിക്കൂ. മകൻ വഴിയിലിറങ്ങി നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ വീടിനു തീപിടിച്ചു, സഹായിക്കണേ. കുറച്ചുപേർ മാത്രം നിലവിളികേട്ടെത്തി. സഹായിക്കാനെത്തിയവരോടു യഥാർഥകാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്കും സന്തോഷമായി. പാതിരാവരെ നീണ്ട ആഘോഷത്തിനിടയിൽ അച്ഛൻ മകനോടു ചോദിച്ചു: ഇവരെ ആരെയും എനിക്കറിയില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ പരിചയക്കാരൊന്നും എത്തിയില്ലേ? മകൻ പറഞ്ഞു: ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തീയണയ്ക്കാൻ ഓടിയെത്തിയവരാണിവർ. ഇവരാണു ബന്ധുക്കളെക്കാൾ ആതിഥ്യം അർഹിക്കുന്നവർ.

തങ്ങളുടേതായ വ്യക്തിതാൽപര്യങ്ങളോടെയാണ് പലരും പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്നത്. അടുപ്പമില്ലെങ്കിലും അകത്തു വിളിച്ചുകയറ്റേണ്ടവരും ആത്മബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തവരും മറ്റുള്ളവർ എന്തു വിചാരിക്കുമെന്നു കരുതി കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുമെല്ലാമായിരിക്കും ഓരോ വിരുന്നിന്റെയും അടിസ്ഥാനഘടകങ്ങൾ. സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുക എന്ന ഏകോദ്ദേശ്യത്തിൽ എത്തുന്നവർ കുറവായിരിക്കും. കുറ്റം കണ്ടെത്താൻ മാത്രം എത്തുന്നവരുണ്ട്. ക്ഷണം നിരസിച്ചാൽ മാന്യനെന്ന വിളിപ്പേരു നഷ്ടപ്പെടുമെന്നു കരുതി പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട്. കണ്ടുപഠിക്കാനും പകർത്താനും വരുന്നവരുണ്ട്. ആത്മാവിനോടടുത്തു നിന്നവർ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും ആരുമല്ലാതിരിക്കുന്നവർ അരങ്ങിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് ക്ഷണത്തിലെ ഗുരുതരമായ പിഴവ്.

ക്ഷണിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള എളുപ്പമാർഗം, ക്ഷണമില്ലാതിരുന്നിട്ടും അവർ കയറിവന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ്. സന്തോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ മാത്രമേ ആളുകളെ വിളിച്ചുവരുത്താറുള്ളൂ. സങ്കടങ്ങളിൽ കണ്ടറിഞ്ഞു വരണം. ആഘോഷങ്ങളിലാണ് എല്ലാവരും കാൺകെ സമ്മാനപ്പൊതികളുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടത്. ആപത്തുകളിൽ ആരുമറിയാതെ ആശ്രയമായെത്തണം.

