ആവശ്യമില്ലാത്ത കൂട്ടുകെട്ടിൽ പെടുന്നവരോട്; ബന്ധങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും മുൻപ് ‘ചക്രവ്യൂഹമാകുമോ? എന്ന് ചിന്തിക്കാം

മഹാഭാരതത്തിലെ അവിസ്മരണീയമായ കഥാപാത്രമാണ് അഭിമന്യു. അർജുനന്റെയും ശ്രീകൃഷ്ണസഹോദരിയായ സുഭദ്രയുടെയും വീരപുത്രൻ. നിർഭയനായ യോദ്ധാവ്. കൗരവർ ഒരുക്കിയ ചക്രവ്യൂഹം എന്ന സങ്കീർണമായ സേനാവിന്യാസം ഭേദിച്ച് അകത്തു കടന്ന് ഉശിരോടെ യുദ്ധം ചെയ്തവൻ. പക്ഷേ ചക്രവ്യൂഹം ഭേദിച്ചു പുറത്തു കടക്കാനുള്ള പരിശീലനം അഭിമന്യൂവിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതറിയാമായിരുന്ന കൗരവപ്പടയിലെ പ്രമുഖർ ചേർന്ന് അഭിമന്യുവിനെ വധിച്ചു. വില്ലാളി വീരനായ പിതാവ് അർജുനനോ ശ്രീകൃഷ്ണനോ ഭീമസേനനോ ആർ‍ക്കുംതന്നെ ആ യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

മഹാഭാരത കഥകളും കഥാപാത്രങ്ങളും ഒരിക്കലും കാലഹരണപ്പെടുന്നില്ല. പുറത്തുകടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏടാകൂടങ്ങളിൽ ചെന്നുപെട്ട് അവസാനം ഒരുപാടു കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിവയ്ക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അപൂർവമല്ലല്ലോ. ഒരു വ്യത്യാസമേയുള്ളൂ; മഹാഭാരതകഥയിൽ ദ്രോണാചാര്യരാണു ചക്രവ്യൂഹം ഒരുക്കിയതെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം തന്നെയാണ് ചക്രവ്യൂഹം തീർക്കുന്നത്. എല്ലാ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാനാവില്ല. ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നാം നേരിട്ടേ പറ്റൂ. പുറത്തു കടക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയായിരിക്കും നാം ഓരോ പ്രശ്നത്തിലും ഇടപെടുക. പിന്നീടായിരിക്കും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന വെളിപാടുണ്ടാവുക. അപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങൾ അപകടനിലയിലേക്കു കടന്നിട്ടുണ്ടാവും.

യൗവനത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനേകം ചക്രവ്യൂഹങ്ങൾ നാം സ്വയം സൃഷ്ടിക്കും. ആവശ്യമില്ലാത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളാണ് ഏറ്റവും അപകടകരം. അവ നമ്മുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം പാഴാക്കുകയും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്കു നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്കു തയാറെടുക്കുന്ന ആദ്യ കാലത്ത് ഒരു സ്നേഹിതനും എന്നോടൊപ്പം കൂടി. വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണി മുതൽ ഒൻപതു മണി വരെ ഒരുമിച്ചിരുന്നു പഠിക്കാമെന്നായിരുന്നു കരാർ. നാല് മണിക്കൂർ ഒന്നിച്ചു ചെലവിട്ടാൽ ഒരു മണിക്കൂറായിരിക്കും പഠിത്തം. ബാക്കി സമയം മുഴുവൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരിക്കും. ഏതായാലും ആ പരീക്ഷയിൽ എനിക്കു വിജയിക്കാനായില്ല. അടുത്ത വർഷം പഠനം ഞാൻ ഏകാന്ത ധ്യാനമാക്കി; വിജയിക്കാനുമായി. എല്ലാ സൗഹൃദങ്ങളും ഇതുപോലെ സമയംകൊല്ലികളാകണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു അപകട സാധ്യതയുണ്ടെന്നു നാം കരുതിയിരിക്കണമെന്നു മാത്രം.

പ്രണയബന്ധങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളുമെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഏകാഗ്രത നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. മനസ്സിനെ മഥിക്കുന്നതൊന്നും പരീക്ഷയ്ക്കു ഗുണം ചെയ്യില്ല. വൈകാരികമായ വിക്ഷോഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തന്നെ വേണം. വിഷാദ രോഗവും പരാജയ ബോധവുമെല്ലാം ഓരോ തരം ചക്രവ്യൂഹങ്ങളാണ്. മദ്യവും മയക്കുമരുന്നുമാണ് അപായകരമായ മറ്റൊരു ചക്രവ്യൂഹം.

നമുക്കു വേണ്ട ദിശയിലേക്കു ജീവിതത്തെ തിരിച്ചു വിടണമെങ്കിൽ ഏകാഗ്രത അത്യാവശ്യമാണ്. മനസ്സിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഭാരങ്ങൾ ഇറക്കിവയ്ക്കണം. ഓരോ ബന്ധവും ആരംഭിക്കുമ്പോഴും, പുതിയ ശീലങ്ങൾ തുടങ്ങുമ്പോഴും, സ്വയം ചോദിക്കണം; ‘ഇതൊരു ചക്രവ്യൂഹമാകുമോ? ഇതിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുമോ?’ സ്വയം അഭിമന്യൂവാകാൻ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ല. ചക്രവ്യൂഹമായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നു ബോധപൂർവം ഒഴിഞ്ഞുമാറാനായാലേ ജീവിതവിജയം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ.

