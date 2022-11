യുക്തിക്കു മൂർച്ച കൂട്ടാം

ബുദ്ധിശക്തിയളന്ന് ഐക്യൂ (ഇന്റലിജൻസ് ക്വോഷ്യന്റ് - Intelligence quotient) എത്രയെന്നു നിശ്ചയിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ശരാശരി ഐക്യൂ 100 എന്നു കരുതിപ്പോരുന്നു. സാധാരണക്കാർക്ക് 85–115 റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഐക്യൂ. ഐൻസ്റ്റൈൻ ഈ ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുത്ത കാര്യം തീർച്ചയില്ലെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐക്യൂ 160 എന്നു പറഞ്ഞുവരുന്നു. ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി 180-220, ഐസക് ന്യൂട്ടൻ 190–200 എന്നും മറ്റുമുള്ള കണക്കുകൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. 1946ൽ മിസൗറിയിൽ ജനിച്ച മാരിലിൻ വൊസ് സവാന്ത് (228), 1962ൽ ദക്ഷിണകൊറിയയിൽ ജനിച്ച പ്രഫ. കിം–യുങ്–യോങ് (210) തുടങ്ങിയവർ പലപ്പോഴായി ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോര്‍ഡുകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബുദ്ധിശക്തി ഒന്നല്ല. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, മ്യൂസിക്കൽ ഇന്റലിജൻസ്, ലിങ്ഗ്വിസ്റ്റിക് ഇന്റലിജൻസ് തുടങ്ങി അനേകം തരത്തിൽ ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ടെന്നതും ഓർക്കണം. യുക്തിബോധം അളക്കാൻ ചില ടെസ്റ്റുകളുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്ക് വലിയ പ്രചാരമില്ല.

ബുദ്ധിയോ യുക്തിയോ തനിക്കു കുറവാണെന്നു മിക്കവരും സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. പക്ഷേ സത്യം ഇതിൽനിന്ന് ഏറെ അകലെയാവാം. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ സ്വയം വിലയിരുത്താനുതകുന്ന ചില വൈരുധ്യങ്ങൾ (paradoxes) ക‌ാണുക. പലരും കിണഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്ത പ്രശ്നങ്ങളാണിവയെല്ലാം. ഇവയുടെ കുരുക്കഴിക്കാൻ കഴിയുമോയെന്നു പരീക്ഷിക്കുകയുമാകാം. യുക്തി തേച്ചുമിനുക്കാൻ ഇതു സഹായിച്ചെന്നുമിരിക്കും. നമുക്ക് രസകരമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കു പോകാം.

ബിസി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സീനോ എന്ന യവനദാർശനികൻ അവതരിപ്പിച്ച വൈരുധ്യമിങ്ങനെ: യുദ്ധവീരനായ അക്കിലസിന് നിരങ്ങിനീങ്ങാൻ മാത്രം കഴിയുന്ന ആമയെ ഓട്ടത്തിൽ തോൽപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആമ 100 മീറ്റർ മുന്നിൽനിന്ന് ഓട്ടം തുടങ്ങുന്നുവെന്നു കരുതുക. അതിവേഗം ഓടാൻ കഴിയുന്ന അക്കിലസ് 100 മീറ്റർ ഓടിയെത്തുമ്പോഴേക്കും ആമ 5 മീറ്റർ മുന്നോട്ടോടിയെന്നും കരുതുക. ഈ 5 മീറ്റർ അക്കിലിസ് ഓടിയെത്തുമ്പോഴേക്കും ആമ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയിരിക്കും. ഈ ദൂരം അക്കിലസ് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആമ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ടു നീങ്ങും. ഈ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അക്കിലസിന് ആമയെ തോൽപിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നമുക്കറിയാം അക്കിലസ് നിഷ്പ്രയാസം ആമയെ പിന്നിലാക്കുമെന്ന്. എന്താണ് ഇതിലെ കുരുക്ക്?

സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് തനിക്ക് ഉയർത്താനാവാത്തവിധം ഭാരമുള്ള വലിയ പാറ സ‍ൃഷ്ടിക്കാനാവുമോ? തീർച്ചയായും കഴിയുമെന്നാവും നാമെല്ലാം നിസ്സംശയം പറയുക. പക്ഷേ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച പാറ ദൈവത്തിനു ഉയർത്താനാവില്ലെന്നു വന്നാൽ സർവശക്തനെന്ന സ്ഥാനം നിലനിൽക്കുമോ? ചില യുക്തിവാദികൾ ഈ ചോദ്യമെടുത്തു പന്താടിയിട്ടുണ്ട്.

‘ഈ പ്രസ്താവന കളവാണ്’ എന്ന വാക്യം നോക്കുക. ഇത് വൈരുധ്യമല്ലേ? ഇതു കളവാണെങ്കിൽ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യം സത്യമല്ലേ? ഇത് സത്യവും കള്ളവുമാകുന്നുണ്ടോ?

തീരെ മോശമായ 100 കിലോഗ്രാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കർഷകൻ ഉണങ്ങാൻ വെയിലത്തിടുന്നു. ഇതിൽ 1% യഥാർഥകിഴങ്ങും 99% വെള്ളവുമാണെന്നിരിക്കട്ടെ. വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും വെള്ളം 98% ആയി കുറഞ്ഞു. പക്ഷേ ആകെ തൂക്കം 50 കിലോഗ്രാം മാത്രം. അതെങ്ങനെ? ചെറിയ കണക്കു കൂട്ടാം. തുടക്കത്തിൽ കിഴങ്ങും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള അനുപാത് 1:99. വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ അനുപാതം 2:98. കണക്കു പഠിച്ചവർക്കറിയാം ഇത് 1:49 എന്ന അനുപാതം തന്നെയാണെന്ന്. യഥാർഥകിഴങ്ങ് 1 കിലോഗ്രാമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആകെ തൂക്കം 1+49 = 50 കിലോഗ്രാം. ഇതെങ്ങനെ ശരിയാകും?

ഇനി ഒരു ബാർബറുടെ കഥ. സ്വയം ഷേവ് ചെയ്യാത്തവരെ മാത്രം ഷേവ് ചെയ്യുന്നയാൾ. ഈ ബാർബർ സ്വയം ഷേവ് ചെയ്യുമോ? ഇതിന് എന്തു മറുപടി പറഞ്ഞാലും നാം കുഴപ്പത്തിൽ ചാടും. അയാൾ ഷേവ് ചെയ്യുമെന്നു പറയുന്നതു ശരിയാകില്ല. കാരണം സ്വയം ഷേവ് ചെയ്യാത്തവരെ മാത്രമേ അയാൾ ഷേവ് ചെയ്യൂ. ഇനി, അയാൾ സ്വയം ഷേവ് ചെയ്യില്ല എന്നു പറഞ്ഞാലോ? അങ്ങനെ സ്വയം ഷേവ് ചെയ്യാത്തവരെ ഷേവ് ചെയ്യുന്നയാളല്ലേ അയാൾ?

‘കടലാസ് 40 തവണ മടക്കി ചന്ദ്രനിലെത്തുക’ എന്നർഥമുള്ള ഇംഗ്ലിഷ് മൊഴിയുണ്ട്. വലിയ പത്രക്കടലാസെടുത്ത് എത്ര തവണ വീണ്ടും വീണ്ടും മടക്കാമെന്നു നോക്കുക. 8 തവണയാകുമ്പോഴേക്കും വലിയ പ്രയാസം അനുഭവപ്പെടും. നാൽപതോളം തവണ മടക്കിയാൽ ചന്ദ്രനിലെത്താനുള്ള ദൂരത്തോളമായിത്തീരും കടലാസിന്റെ കനമെന്നത് അവിശ്വസനീയമാകാം. പക്ഷേ അതാണു വാസ്തവം. 3,84,400 കിലോമീറ്ററാണ് ഭൂമിയിൽനിന്നു ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദുരം. കടലാസിന്റ കനം 0.1 മില്ലിമീറ്ററെങ്കിൽ, അത് 42 തവണ ഇരട്ടിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ദേശം 4 ലക്ഷം കിലോമീറ്ററാകും. ചതുരംഗക്കളിയിൽ തോറ്റാൽ ആദ്യത്തെ കളത്തിൽ ഒരു നെന്മണി, തുടർന്ന് 2,3,4,5,6 കളങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 2,4,8,16, 32 എന്ന ക്രമത്തിൽ 64 കളങ്ങളിൽ നെല്ലു വച്ചുകൊടുക്കാമെന്നു സമ്മതിച്ച ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവ് നാട്ടിലെ നെല്ലത്രയും അളന്നിട്ടും വാക്കു പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഐതിഹ്യം ഇതിനോടു കൂട്ടിവായിക്കാം.

ഒരു കഴുതക്കഥ കൂടി കേൾക്കുക. കഴുതയ്ക്ക് തുല്യതോതിൽ വിശപ്പും ദാഹവുമുണ്ട്. കഴുതയുടെ ഒരു വശത്ത് പുൽക്കെട്ടും മറുവശത്ത് വലിയ ചരുവത്തിൽ വെള്ളവും വയ്ക്കുന്നെന്നിരിക്കട്ടെ. കഴുത എന്തു ചെയ്യും? ഏതു വേണമെന്നു തീരുമാനിക്കാനാവാതെ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും മാറിമാറിത്തിരിഞ്ഞ്, തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ കഴുത ചത്തുപോകും. (യുക്തിപൂർവമായ തീരുമാനം വേണ്ടപ്പോൾ എടുക്കാനാവാതെ പലരും പരാജയം ക്ഷണിച്ചുവരുത്താറുണ്ടെന്ന് ഈ കഥയെ ആധാരമാക്കി പറയാറുമുണ്ട്).

ടൈം ട്രാവൽ എന്ന ആശയം പല സയന്റിസ്റ്റുമാരും ദാർശനികരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാം ദൂരദിക്കിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യുന്നതുപോലെ കാലമാകുന്ന നാലാം ഡിമെൻഷനിലൂടെ പിന്നോട്ടുള്ള യാത്ര. ഭൂതകാലത്തിലേക്കുള്ള സാങ്കൽപികയാത്ര. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധം, കൊളംബസിന്റെ കപ്പൽയാത്ര എന്നിവ മാത്രമല്ല ബുദ്ധന്റെ പ്രസംഗവും മഹാഭാരതയുദ്ധവും, എന്തിന്, പത്തു തലമുറ മുൻപുള്ള നിങ്ങളുടെ മുതുമുത്തച്ഛനെയും നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന യാത്ര. ഇനിയാണ് വൈരുധ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം. ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ നാലു തലമുറ മുൻപുള്ള തന്റെ മുത്തച്ഛനെ കൊന്നുകളയുന്നുവെന്നു സങ്കൽപിക്കുക. ആ മുത്തച്ഛനില്ല. തുടർന്നു താഴോട്ടുള്ള മുത്തച്ഛന്മാർക്കൊന്നും ജനിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ക്രമത്തിൽ അയാളുടെ അച്ഛനും അയാൾ തന്നെയും ഇല്ല. യുക്തി കാടുകയറുന്നു, അല്ലേ?

പ്രചാരത്തിലുള്ള രസകരമായ ചില വൈരുധ്യങ്ങൾ നാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ചില വസ്തുതകളും വാദങ്ങളും ആണു പറഞ്ഞത്. ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയെയും സംഭവത്തെയും വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നാം ജന്മസിദ്ധമായ യുക്തി പ്രയോഗിക്കുകയും ബുദ്ധിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. ആരെങ്കിലും പറയുന്നതെല്ലാം വെട്ടിവിഴുങ്ങുന്നതിനു പകരം, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയുടെയും യുക്തിയുടെയും മൂശയിൽ വച്ച് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനങ്ങളിലെത്തുന്നതാവും വിവേകത്തിന്റെ വഴി.

‘തെറ്റായ യുക്തി എന്തെന്ത് അപായങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല!’ – സോഫോക്ലിസ് (പ്രശസ്ത യവനനാടകകൃത്ത്. ബിസി 496–406).

