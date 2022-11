9–ാം ക്ലാസിൽ തോന്നിയ ആശയത്തിന് 12–ാം ക്ലാസിൽ പേന്റന്റ് നേടി മധുമതി; കൂട്ടിന് വൈശാഖും സഞ്ജുളയും

ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മരുന്നു വിതരണം എങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമാക്കാമെന്ന ചോദ്യം 9–ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മധുമതിയുടെ ചിന്തയിലുദിച്ചത്. ഓരോ തവണയും ഡ്രോൺ താഴേക്ക് ഇറക്കുന്നതിനുപകരം മരുന്ന് മുകളിൽനിന്ന് ഇട്ടാൽ കൂടുതൽ നേരം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം. കുറഞ്ഞ സമയംകൊണ്ട് കൂടുതൽ സ്ഥലത്തു വിതരണം നടത്താം. തലയിൽ കയറിയ ആശയം വിട്ടുകളയാൻ മധുമതി തയാറല്ലായിരുന്നു.

മരുന്ന് എങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായി താഴേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന അന്വേഷണമായിരുന്നു പിന്നീട്. അപ്പോഴാണ് അമൃത വിശ്വ വിദ്യാപീഠത്തിലെ അക്കാദമിക് ഇൻഡിസിപ്ലിനറി ഗവേഷണകേന്ദ്രം വഴി ‘ടെൻസെഗ്രിറ്റി’ ഘടനകളെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞത്. രണ്ടുവർഷത്തിനുശേഷം ഇതാ, കൊല്ലം കരുനാഗപ്പള്ളി പുതിയകാവ് അമൃത വിദ്യാലയത്തിലെ 12–ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി മധുമതി ആനന്ദിന്റെ ചെറിയ വലിയ പ്രോജക്ട് ദേശീയതലത്തിൽ വരെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നു. യുഎസിൽ‌നിന്നു രണ്ടു പേറ്റന്റുകളും ലഭിച്ചു.

∙ മുളയും കയറും

താഴേക്കു വീഴുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആഘാതം വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കമ്പികളും കയറും മാത്രമുള്ള ചട്ടക്കൂടാണ് ടെൻസെഗ്രിറ്റി ഘടന. മുളയും കയറും ഉപയോഗിച്ചുള്ള രൂപമാണ് ഇവർ നിർമിച്ചത്. അതിനുള്ളിൽ മരുന്ന് വച്ചു താഴേക്കിടും. സഹപാഠികളായ സഞ്ജുള ശ്രീകുമാർ, വൈശാഖ് എന്നിവരെയും മധുമതി ടീമിൽ ചേർത്തു. ചെറിയ ഉയരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ മരുന്നും സിറിഞ്ചുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ആദ്യ പരീക്ഷണങ്ങൾ.

സഞ്ജുള ശ്രീകുമാർ, വൈശാഖ്

100 ഗ്രാമിൽ താഴെ മാത്രം ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ വച്ചുള്ള പരീക്ഷണം വിജയമായി. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ഡ്രോൺ 750 ഗ്രാം ഭാരം വഹിക്കും. 230 അടി മുകളിൽനിന്ന് താഴേക്കിട്ടാലും മരുന്നും വാക്സീനും പൊട്ടില്ല. കണ്ടുപിടിത്തത്തിനുള്ള പേറ്റന്റ് മേയിലും അതിന്റെ പ്രായോഗികത കണക്കിലെടുത്തുള്ള പേറ്റന്റ് ഓഗസ്റ്റിലും ലഭിച്ചു. യുഎസ് പേറ്റന്റ് ഓഫിസാണ് പേറ്റന്റ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരുവിൽ സമാപിച്ച ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രോജക്ട് കയ്യടി നേടിയിരുന്നു.

പേറ്റന്റ് അപേക്ഷ എങ്ങനെ ?

എങ്ങനെ നേടാം പേറ്റന്റ്? സിഎസ്ഐആറിനു കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലെ (എൻഐഐഎസ്ടി) പ്രിൻസിപ്പൽ സയന്റിസ്റ്റും കോഓർഡിനേറ്ററുമായ ആർ.എസ്.പ്രവീൺരാജ് പറയുന്നു: കണ്ടുപിടിത്തം നടത്തുന്ന ആൾക്കോ അയാളിൽനിന്ന് അവകാശം വാങ്ങിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കോ പേറ്റന്റ് അപേക്ഷ ഫയൽ ചെയ്യാം. പേറ്റന്റിനുള്ള അപേക്ഷ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഫോം 1, കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ വിവരിക്കുന്ന ഫോം 2, നേരിട്ടുള്ള പരിശോധനയ്ക്കുള്ള അപേക്ഷ അടങ്ങുന്ന ഫോം 18 എന്നിവ പൂരിപ്പിച്ചു നൽകണം.

Content Summary : 12th-grade students got two US patents for their innovation