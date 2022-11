‘ആപ്പിൾ എന്നാലെന്ത്?’ എന്ന് ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചുനോക്കൂ. ശരിയുത്തരം നിശ്ചയമുണ്ടെന്ന മട്ടിൽ മറുപടി കിട്ടും. ഒരു തരം പഴം, ഉരുണ്ട പഴം, എനിക്കു വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള പഴം, ചെമന്ന് ഉരുണ്ട പഴം, മാമ്പഴത്തോളം രുചിയില്ലാത്ത പഴം, ഫ്രൂട്സാലഡിൽ ‍ഞാൻ സ്ഥിരമായി ചേർക്കുന്ന പഴം. കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള പഴം എന്നെല്ലാം ചിലർ പറയും. കൃത്യതയുണ്ടെന്നു സ്വയം കരുതുന്നയാൾ ‘ഉരുണ്ട മിനുസമുള്ള, ചെമപ്പോ പച്ചയോ മഞ്ഞയോ ആയ തൊലിയും വെളുത്ത് ഉറപ്പുള്ള ഉൾഭാഗവുമുള്ള, ടെന്നിസ് പന്തിനോളം വലുപ്പമുള്ള പഴം’ എന്നു പറഞ്ഞേക്കാം.

സസ്യശാസ്ത്ര പ്രഫസറോടു ചോദിച്ചാൽ Pyrus malus വർഗത്തിൽപ്പെട്ട pome എന്ന മറുപടിയാകും വരുക. Malus domestica, Rosaceae തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികപദങ്ങളും പിന്നാലെ വരും. രസന്ത്രജ്ഞനാണെങ്കിൽ ജലം, പഞ്ചസാരയിനങ്ങൾ, അമ്ലങ്ങൾ, ധാതുദ്രവ്യങ്ങൾ, വൈറ്റമിൻ സി തുടങ്ങി ആപ്പിളിലടങ്ങിയ വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചാവും പറയുക. ആപ്പിളെന്ന വാക്ക് ഐടി ജോലിക്കാരിയെ അവരുടെ കംപ്യൂട്ടറിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചേക്കാം. ബൈബിൾ പണ്ഡിതൻ ആപ്പിൾ എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക ഏദൻ തോട്ടത്തിലെ വിലക്കപ്പെട്ട കനിയാവും. പക്ഷേ ആദാമിന്റെ ആപ്പിൾ ഏതു പുരുഷന്റെയും കഴുത്തിലെ മുഴയാണ് (Adam's apple).

അപ്പോൾ ഇതിലേതാണ് ആപ്പിൾ? വിജ്ഞാനസാഹിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ പലതും രചിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് എഴുത്തുകാരനാ യ ജോൺ ഫാൺ‍ഡൻ ഈ ചോദ്യം രസകരമായി വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ആപ്പിൾ എന്ന വാക്ക് മറ്റു പലതിലേക്കുും നമ്മെ നയിക്കാം. ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചില ശൈലികൾ ഓർത്തെന്നു വരാം.

The apple of my eye – എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടയാൾ.

One rotten apple spoils the whole barrel – സംഘത്തിലെ പിഴച്ചവൻ സംഘത്തിലുള്ളവരെയെല്ലാം പിഴപ്പിക്കും.

Comparing apples and oranges – താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ വയ്യാത്ത രണ്ടു വസ്തുക്കളെ യുക്തിരഹിതമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

ആപ്പിളെന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ, സാഹിത്യരസികന്റെ മനസ്സിലെത്തുന്നത് ബർണാഡ് ഷായുെട The Apple Cart എന്ന ആക്ഷേപഹാസ്യനാടകമാവാം

യവനപുരാണം അറിയാവുന്നവർക്ക് മറ്റു പലതുമാവും ഓർമ്മ വരുക.‘ഏറ്റവും സുന്ദരിയായവൾക്ക്’ എന്നെഴുതിയ സുവർണ ആപ്പിൾ കലഹദേവതയായ ഏറിസ്, സൽക്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ആപ്പിളിനു വേണ്ടി ഹേറ, അഥീന, ആഫ്രൊഡൈറ്റി എന്നിവർ തീവ്രമായി കലഹിച്ചു. കാര്യങ്ങൾ ട്രോജൻ യുദ്ധംവരെ എത്തി. ‘കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന ആപ്പിൾ’ (Apple of Discord) എന്ന ശൈലി ഇതിൽനിന്നുണ്ടായി.‌

ഏതോ ഭാവനാശാലി കെട്ടിച്ചമച്ച ആപ്പിൾക്കഥ ശാസ്ത്രലോകത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ട്. ആപ്പിൾമരത്തിന്റെ താഴെ പ്രപഞ്ചരഹസ്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ഉച്ചിയിലേക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ ഞെട്ടറ്റു വീണു. ‘ആഹാ, പിടികിട്ടി’ എന്നു വിളിച്ചുപറഞ്ഞ് കുതിച്ചുചാടിയ ന്യൂട്ടൺ ഗുരുത്വസിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചു എന്നാണ് കഥ. എന്തുകൊണ്ട് ആപ്പിൾ വശത്തേക്കോ ആകാശത്തേക്കോ പോയില്ല, എന്റെ ഉച്ചിയിലേക്ക് താഴോട്ടു തന്നെ വീണു എന്നുതുടങ്ങി ആ മഹാശാസ്ത്രഞ്ജന്റെ ചിന്ത നീണ്ടുനീണ്ടു പോയി. മനുഷ്യരാശിക്ക് അനന്യമായ ശാസ്ത്രസത്യം രൂപപ്പെടുത്തിത്തരാൻ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിഞ്ഞത്രേ. ന്യൂട്ടന്റെ തലയിലെ തൊലി പോയോ ഇല്ലയോ എന്നു കഥയിലില്ലാത്തതു ഭാഗ്യം!

നർമ്മരസക്കാരൻ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ നുണക്കഥ പറഞ്ഞേക്കാം. പെൺകുട്ടിക്കു താൽപര്യമില്ലാത്ത ഡോക്ടർ വിവാഹാഭ്യർഥനയുമായി പല തവണ സമീപിച്ചു. ശല്യം സഹിക്കാനാവാതെ വീട്ടുകാരെ വിവരം അറിയിച്ചു. അവൾക്ക് നിത്യവും ഒരു ആപ്പിൾ കൊടുത്ത് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുപോലും. ‘ദിവസവും ഒരു ആപ്പിൾ തിന്നാൽ ആരോഗ്യം മെച്ചമാകും, ഡോക്ടറെ അടുപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല’ എന്നർത്ഥമുള്ള An apple a day keeps the doctor away എന്ന പഴമൊഴി ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതിലാണ് നർമ്മം.

പേരിൽ ആപ്പിളുണ്ടൈങ്കിലും ആപ്പിളല്ലാത്തതേത് എന്ന കുസ‍തിച്ചോദ്യമുണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ എന്ന് ഉത്തരം.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ വലിയ വിപ്ലവത്തിലേക്കു നയിച്ച ആപ്പിൾക്കഥയുണ്ട്. 1307 നവംബറിൽ ധിക്കാരിയായ വില്യം ടെല്ലിന് ഗവർണർ ഗെസ്ലർ വിചിത്രശിക്ഷ നൽകി. മകന്റെ തലയിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിളിൽ അമ്പെയ്തുകൊള്ളിക്കണം. കൊള്ളിച്ചു. ഗെസ്ലർക്ക് വിസ്മയവും കോപവും ഒരുമിച്ചുവന്നു. എന്തിനാണ് രണ്ടാമതൊരു അമ്പ് കൈയിലിരിക്കുന്നതെന്നു ചോദിച്ചു. ടെൽ നിസ്സാരമായി മറുപടി പറഞ്ഞു, ‘ആദ്യത്തേത് ഉന്നംതെറ്റി മകന്റെ ദേഹത്തു കൊണ്ടാൽ, രണ്ടാമത്തേത് തന്റെ നേർക്ക് എയ്യാൻ’. തുടർന്ന് വലിയ കലാപമുണ്ടായി, സ്വിസ് കോൺഫഡറസി സ്ഥാപിക്കുന്നതുവരെ എത്തിയതു ചരിത്രം.

മധ്യേഷ്യയിലെ കസക്സ്ഥാനിലാണ് ആദ്യം ആപ്പിളുണ്ടായതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. സുമേരിയൻ. ബാബിലോണിയൻ, ഗ്രീക്, റോമൻ പഴത്തോട്ടങ്ങളിലൂടെ ക്രമേണ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു വ്യാപിച്ചു. ബ്രിട്ടീഷ്, ഫ്രഞ്ച് കുടിയേറ്റക്കാർ അമേരിക്കയിലും ഇതെത്തിച്ചു. ഇന്ന് ആപ്പിൾ കിട്ടാത്ത രാജ്യമില്ല.

കഥകൾ നിൽക്കട്ടെ. നാം ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽനിന്ന് ഉരുത്തിരിയുന്നത് മുഖ്യമായും മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ്:

1. ഏതു വാക്കിന്റെയും പിറകിൽ അതിവിശാലമായ ലോകമുണ്ട്. ആപ്പിൾ ഉദാഹരണം മാത്രം.

ഏതെങ്കിലും വാക്കു കേൾക്കുമ്പോൾ, ‘അതെപ്പറ്റി എനിക്കെല്ലാം അറിയാം’ എന്നു ചിന്തിക്കാതിരിക്കാം. നമുക്ക് നിശ്ചയമില്ലാത്ത അറിവിന്റെ മഹാസാഗരംതന്നെ അതിനു പിന്നിലുണ്ടായിരിക്കാം. അതെപ്പറ്റി ചിലതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അജ്ഞതയുെട വിനയമാണ് വിജ്ഞാനത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നത്. ഏതു വിദഗ്ധനും അറിയാവുന്നതിനെക്കാൾ എത്രയോ കൂടുതലാണ് അറിയാൻ വയ്യാത്തത് !

2. മിക്കവരും നിരീക്ഷണത്തിൽ കൃത്യത പാലിക്കാറില്ല

ആപ്പിൾ ഉരുണ്ടതെന്നു പറയുന്നവർ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് തീർത്തും ഗോളാകൃതിയല്ല, അതിൽ പല കുഴികളും മുഴകളും ഉണ്ടെന്ന്? സാധാരണഗതിയിൽ ഏതിലും കിറുകൃത്യത പാലിക്കേണ്ടെന്നതു ശരി. പക്ഷേ ഉരുണ്ടത് എന്നു പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഗോളാക‍ൃതി തന്നെയാണ്. നിരീക്ഷണത്തിലെ കൃത്യതയില്ലായ്ക ശീലമാക്കിയാൽ പലതും വേണ്ടവിധം മനസ്സിലാകില്ല, അർഹതയുള്ള പലതും നഷ്ടപ്പെടും.

‘വിവരമുള്ളയാൾ പറയുന്നതു കേൾക്കുന്ന വിവരദോഷി മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ല’ എന്ന് ചിന്തകനായ ബർട്രൻഡ് റസ്സൽ. നാം വിവരദോഷി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കൃത്യത പാലിക്കുന്നതിൽ ശുഷ്കാന്തി വേണം. സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ കെട്ടുകഥകളിൽ വീണുപോകും. കേട്ടതെല്ലാം ബുദ്ധിശൂന്യമായി ആവർത്തിച്ചെന്നും വരും. കൃത്യത സത്യസന്ധതയുടെ ഇരട്ടസഹോദരനാണെന്നു കരുതാം.

ബുദ്ധിശക്തികൊണ്ടു വിജയം വരിച്ചവരുടെ ജീവിതകഥകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം തെളിഞ്ഞുവരും. അവരെല്ലാം വസ്തുതകളെ കൃത്യതയോടെ നിരീക്ഷിച്ച് സ്വന്തം മനസ്സിന്റെ മൂശയിൽ പാകപ്പെടുത്തി, നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിയവരാണ്. പുതിയ ആശയങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചവർ. പരമ്പരാഗത ആശയങ്ങളെ തിരസ്കരിച്ചവർ. ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തിയവർ.

3. ഒരേ കാര്യം പലരും കാണുന്നതു പല തരത്തിലാവും. പ്രതികരണങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അത് അംഗീകരിക്കാം.

‘ആപ്പിൾ എന്നാലെന്ത്?’ എന്നതിന് എത്രയോ ഉത്തരങ്ങൾ നാം കേട്ടു. കാര്യമേതായാലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതും പറയുന്നതും മാത്രം ശരി എന്ന കടുംപിടിത്തം വേണ്ട. ഏതിനെപ്പറ്റിയും കാണും പല ശരികൾ. അവയെ അംഗീകരിക്കാൻ സൗമനസ്യം വേണം. അതുവഴി കാര്യങ്ങളുടെ വിവിധവശങ്ങൾ മനസ്സിൽ തെളിയുകയും ചെയ്യും.

വെറുമൊരാപ്പിൾ! നമ്മെ എവിടെയെല്ലാം കൊണ്ടെത്തിച്ചുവെന്നു നോക്കൂ. പഠിക്കാൻ മനസ്സുള്ളവർക്ക് എത്ര മനോഹരമാണ് ആശയങ്ങളുടെ ലോകം!

