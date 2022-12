പറയാതിരിക്കാനും ശീലിക്കണം

ജീവിതവിജയത്തിനാവശ്യമായ മുഖ്യകാര്യമാണ് ഫലപ്രദമായ ആശയവിനിമയശേഷി എന്ന് നാം നിത്യവും കേൾക്കുന്നു. അതില്ലാത്തവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന പലതും നഷ്ടമാകുന്നത് നാം കാണുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചുകേൾക്കുന്നത് നല്ല ആശയവിനിമയശേഷിയുടെ നിർണായക ഘടകമാണെന്നതും പലരും ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം ശരി.



പക്ഷേ ഇവയ്ക്കെല്ലാം അപ്പുറവുമുണ്ട് ആശയവിനിമയത്തിന്റെ മറ്റൊരു സുപ്രധാനതലം – ചിലതു പറയണമെന്ന് ശക്തമായ ആഗ്രഹമുണ്ടാകുന്ന നിമിഷം, അതു പറയാതിരിക്കാനുള്ള പക്വത. ‘ശരിയായ സ്ഥലത്ത് ശരിയായ കാര്യം പറയാൻ മാത്രമല്ല, പറയാൻ പ്രലോഭനമുണ്ടാകുമ്പോൾ തെറ്റായ കാര്യം പറയാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ പ്രയാസമെങ്കിലും’ എന്നു ബഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ.

Representative Image. Photo Credit : Fizkes / iStockphoto.com

എല്ലാം ഉറക്കെ വിളിച്ചുപറയുന്നതു ശക്തിയും, മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതു ദൗർബല്യവും അല്ല. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നിശ്ശബ്ദത (Silence) വലിയ സന്ദേശമാകും പകരുക. മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഖണ്ഡകാവ്യങ്ങളിലൊന്നായ കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയിലെ നാലപ്പാട്ടു നാരായണമേനോന്റെ ‘അനക്ഷരം കിഞ്ചന ദിവ്യകാവ്യം’ എന്ന പ്രയോഗമോർക്കുക. ഒരക്ഷരം പോലുമില്ലാതെ ദിവ്യകാവ്യം ചമയ്ക്കാമെന്ന മനോഹരമായ ഭാവന!

കുടൂംബകലഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം വരുമ്പോൾ ചിലർ മൗനം ഭജിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അല്പനേരത്തിനകം മഞ്ഞുരുകി പാൽപ്പുഞ്ചിരി വരുന്നതും സാധാരണം. പക്ഷേ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അത്ര ലളിതമല്ല. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിങ് ജൂനിയർ പറഞ്ഞു, ‘നാം ഓർക്കുന്നത് ശത്രുക്കളുടെ വാക്കുകളല്ല, സ്നേഹിതരുടെ നിശ്ശബ്ദതയായിരിക്കും.’ അവശ്യം വേണ്ടപ്പോൾ വേണ്ടവിധം സംസാരിക്കാതെ നിർവികാരമായ നിശ്ശബ്ദതവഴി വേദനിപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹിതരെയാണ് മാർട്ടിൻ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ‘ഒരിക്കലും ചതിക്കാത്ത യഥാർത്ഥസുഹൃത്താണ് നിശ്ശബ്ദത’ എന്ന കൺഫ്യൂഷസ്‌വചനം എപ്പോഴും ശരിയാകില്ല. ‘പറയേണ്ടതു പറയാത്തതുകാരണം ഏറെ ദുഃഖമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്’ എന്നു ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ്.

Representative Image. Photo Credit : Gorodenkoff / iStockphoto.com

നയപരമായി നിശ്ശബ്ദത പുലർത്തേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട്. തർക്കിക്കാൻ വരുന്ന വിഡ്ഢിയോട് നിശ്ശബ്ദതയാണ് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ തന്ത്രം. അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ‘ഒരു വിഡ്ഢിയോടുള്ള തർക്കം നിമിഷങ്ങൾക്കകം രണ്ടു വിഡ്ഢികൾക്കു രൂപം നല്കും’ എന്ന മൊഴിക്കു നാം കീഴ്പ്പെടും. ദുരന്തനാടകങ്ങൾവഴി പ്രശസ്തനായ യവനനാടകൃത്ത് യൂറിപിഡീസ് (ബിസി 480–406) : ‘യഥാർത്ഥ വിവേകത്തിന്റെ പ്രതികരണം നിശ്ശബ്ദതയാണ്.’ അത്രയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും, വിവേകം കൂടുമ്പോൾ നാം പറയുന്നതു കുറയുകയും കേൾക്കുന്നത് കൂടുകയും ചെയ്യും. പറയാത്ത മോശമായ വാക്കുകൾ വിഴുങ്ങിയതുകൊണ്ട് ആർക്കും അജീർണം ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിൽ.

പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന സംശയം വരുമ്പോൾ, വിവേകശാലികൾ പറയാതിരിക്കും. നിശ്ശബ്ദതയെക്കാൾ നല്ലതാണ് സംസാരമെങ്കിൽ വായ് തുറക്കാം. നിശ്ശബ്ദത വീഴ്ചയായി വരാനും പാടില്ലല്ലോ. തീർത്തും നിശ്ശബ്ദരാകാതെ, ഇരുത്തിമൂളൽകൊണ്ട് ഫലപ്രദമാ‌യി പ്രതികരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്.

ഇനി, മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ ‘എന്താ പറയുക?’ എന്ന് ആവർത്തിക്കുന്നവർ. പ്രസംഗവേദിയിലും മറ്റും കയറിനിന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നവരോട് കേൾവിക്കാരുടെ ഉള്ളിലെ പ്രതികരണം, ‘ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ വേദി വിട്ടു പൊയ്ക്കൂടേ? എന്തിനിങ്ങനെ മനുഷ്യരെ മിനക്കെടുത്തുന്നു?’ എന്നായിരിക്കാം. അല്ലാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിലും കേൾവിക്കാരെ മുഷിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത്. തീർത്തും ഒഴിവാക്കാവുന്നത്.

ഒരു വാക്കുപോലും പറയാതെ ഏറെ ആശയങ്ങൾ പകരാൻ കഴിയും. നിശ‌്ശേഷനിശ്ശബ്ദതയിലാവും ചില ഹൃദയങ്ങൾ ശക്തമായി സംവദിക്കുന്നത്. ‘ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കാത്തതും ഒരു തീരുമാനമാണ്’ എന്ന് ബുദ്ധിമാനായ മുൻപ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ, ‘ഒന്നും പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുന്നതും ഒരു പ്രതികരണമാണ്’ എന്നു നമുക്കു പറയാം. നിശ്ശബ്ദതയ്ക്കു പല മാനങ്ങളുമുണ്ടല്ലോ. നാം പറയുന്നതു കുറയുന്തോറും, കേൾക്കുന്നതു കൂടിവരും. സംഭാഷണകലയുടെ ഭാഗംതന്നെയാണ് നിശ്ശബ്ദത. ഭാഷണം വെള്ളിയെങ്കിൽ, നിശ്ശബ്ദത തങ്കമെന്ന് ഇംഗ്ലിഷ് മൊഴി.

സംസാരിക്കുന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സൂക്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായതും നാം കൂട്ടത്തിലോർക്കണം :

‘സത്യം ബ്രൂയാൽ പ്രിയം ബ്രൂയാൽ, ന ബ്രൂയാൽ സത്യമപ്രിയം’

‘സത്യം പറയണം. ഇഷ്ടം തോന്നിക്കുന്നതു പറയണം. വിരോധം തോന്നിക്കുന്ന സത്യം പറയരുത്’ എന്നാണ് സാധാരണമായി ഇതിന് അർത്ഥം പറയുക. പക്ഷേ ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനു മറ്റൊരു തരത്തിലും അർത്ഥം പറയാം : സത്യം അപ്രിയമായ രീതിയിൽ പറയരുത്. സത്യമാണെങ്കിലും വെറുതേ മുള്ളുവച്ചവിധം പറയുന്നവരുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നർമ്മത്തിനു പ്രയോഗിച്ച മുള്ള് കേൾവിക്കാരനെ വേദനിപ്പിക്കാം. അക്കാരണത്താലാണ് സത്യമാണെങ്കിലും അപ്രിയമായ വിധം പറയരുതെന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മുകളിൽപ്പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ സംസ്കൃതമൊഴിയുടെ ബാക്കിയായി അത്ര പ്രസിദ്ധമല്ലാത്ത ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് : ‘പ്രിയം ച നാനൃതം ബ്രൂയാൽ’. അതായത്, സന്തോഷിപ്പിക്കാനായി കളവു പറയരുത്. ഇപ്പറഞ്ഞതെല്ലാം പാലിക്കുന്നത് വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾ ദൃഢമാക്കാൻ ഉപകരിക്കും.

സത്യം മാത്രമേ പറയൂ, നുണയുടെ തരി പോലും നാവിൽനിന്ന് ഒരിക്കലും വീഴില്ല എന്നത് ആദർശമായി സൂചിപ്പിക്കാമെങ്കിലും, പ്രായോഗികജീവിതത്തിൽ നിരുപദ്രവമായ നുണകൾ പറയേണ്ടിവരും.

നാലു വയസ്സായ കുഞ്ഞ് മുഷിഞ്ഞു മോശമായ ഉടുപ്പിട്ടുവന്ന് ‘എന്റെ ഉടുപ്പു നോക്കിയേ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ?’ എന്നു ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെന്തു പറയും? കാരുണ്യത്തിന്റെ തരിയെങ്കിലുമുള്ള ആരും അപ്പോൾ സത്യം പറയില്ല. നിർദ്ദോഷമായ കള്ളം പറഞ്ഞുപോകും. അത് കള്ളമല്ലെന്ന കള്ളന്യായം പറയാമെങ്കിലും, സത്യത്തിൽ അതു കളളമാണല്ലോ.

പണ്ടൊരു സരസൻ പറഞ്ഞു, സത്യം ‘കുഴഞ്ഞ കേസാണ്’. ഗാന്ധിജി പോലും സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞു, ചെയ്തു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ, ആത്മകഥയ്ക്ക് ‘എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ’ എന്നു സത്യം പറഞ്ഞു പേരിട്ടത്.

നല്ല പ്രഭാഷണത്തിലെ വിലയേറിയ തന്ത്രമാണ് നിശ്ശബ്ദമായ ഇടവേളകൾ (pauses). ഉജ്വലപ്രഭാഷകരായിരുന്ന വിൻസ്റ്റൺ ചർച്ചിലും അടൽ ബിഹാരി വാജ്പായീയും ഇതിൽ അതിവിദഗ്ധരായിരുന്നു.

Representative Image. Photo Credit : Fizkes / iStockphoto.com

ചില വേളകളിൽ ഒന്നും പറയേണ്ട, നിശ്ശബ്ദത എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊള്ളും. നന്ദി പറയാൻ വാക്കുകളില്ല എന്നു പലരും പറയാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പോഴെല്ലാം അവർ ഒരു തരത്തിൽ കൃതജ്ഞതയുടെ ഭാഗം നിശ്ശബ്ദതയെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്.

ഇലിയഡും ഒഡീസിയും രചിച്ച യവന ഇതിഹാസകാരനായ ഹോമർ : ‘കാറ്റുപോലെ പൊള്ളയായ വാക്കുകൾ പറയാത്തത് ഏറ്റവും നന്ന്.’

ഗള്ളിവരുടെ യാത്രകളും മറ്റുമെഴുതിയ, ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ കുലപതിയായ ജോനഥൻ സ്വിഫ്റ്റ് :‘പറയാതിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് കൂട്ടത്തിലാരെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്ന കാര്യം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് സംഭാഷണത്തിലെ സുപ്രധാനനിബന്ധനകളിലൊന്ന്.’

ശ്വാസംവിടാതെ ഏതുനേരവും പറഞ്ഞ് കേൾവിക്കാരെ മുഷിപ്പിക്കുക, സ്ഥലവും കാലവും നോക്കാതെ വായിൽത്തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചുപറയുക, ആളും തരവും നോക്കാതെ അപ്പപ്പോൾത്തോന്നുന്നതെല്ലാം ഭവിഷ്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ തട്ടിമൂളിക്കുക എന്നിവ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമുക്കു ദോഷം ചെയ്യും. ‘മൗനം വിദ്വാനു ഭൂഷണം’ എന്ന അതിശയോക്തി കണ്ണടച്ചു പാലിക്കണമന്നല്ല, ആവശ്യത്തിനു മാത്രം പറയുക, അല്ലാത്തപ്പോൾ പറയാതിരിക്കുക എന്ന ശീലമാവും നമുക്കു ഗുണകരമാകുന്നത്.

ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ‘ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ’ മുന്നോടിയാണ് നിശ്ശബ്ദത (Silence is the perfectest herald of joy) എന്നു ഷേക്സ്പിയർ – ‘മച്ച് എഡോ എബൗട് നതിങ് 2:2’.

പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന സംശയം വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക?

