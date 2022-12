കോളജിൽ പഠിച്ചു ജയിക്കേണ്ട കോഴ്സല്ലെങ്കിലും പഠനവിഷയങ്ങളും കോഴ്സുകളും ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം ധാരാളം കുട്ടികൾ സിവിൽ സർവീസിനെക്കുറിച്ചു സംശയം ചോദിക്കാറുണ്ട്. കുറച്ചു വർഷമായി കേരളത്തിൽനിന്നു ധാരാളം പേർ സിവിൽ സർവീസ് നേടുന്നതിനാൽ ഈ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ താൽപര്യവുമുണ്ട്.

ഐഎഫ്‌എസ്, ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് അടക്കം ഇരുപതോളം സർവീസുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗസ്‌ഥരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷനാണ് (യുപിഎസ്‌സി) വർഷംതോറും സിവിൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്. ഇതിനു മൂന്നു ഭാഗങ്ങളാണ്: പ്രിലിമിനറി, മെയിൻ, ഇന്റർവ്യൂ (പേഴ്‌സനാലിറ്റി ടെസ്‌റ്റ്).

പ്രിലിമിനറി

സ്‌ക്രീനിങ് ടെസ്‌റ്റോ എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടോ ആയി ഈ ഘട്ടത്തെ കണക്കാക്കാം. ഈ ഘട്ടത്തിൽ മികവു പുലർത്തിയാലേ മെയിൻ പരീക്ഷയെഴുതാൻ യോഗ്യത ലഭിക്കൂ. പക്ഷേ, അന്തിമ റാങ്കിങ്ങിന് ആധാരമാക്കുന്നതു

മെയിൻ പരീക്ഷയിലെയും ഇന്റർവ്യൂവിലെയും ചേർത്തുള്ള മാർക്കാണ്. രണ്ടു മണിക്കൂർ വീതമുള്ള രണ്ടു നിർബന്ധ പേപ്പറുകൾ പ്രിലിമിനറിയിലുണ്ട്. ഒബ്‌ജെക്‌ടീവ് ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം. ഓരോന്നിനും 200 മാർക്ക്. നെഗറ്റീവ് മാർക്കുണ്ട്. ഐച്ഛികവിഷയമില്ല. പ്രിലിമിനറി ഒന്നാം പേപ്പറിലെ 200 മാർക്ക് മാത്രം കണക്കാക്കിയാണ് മെയിനിലേക്കു കടക്കാനുള്ള റാങ്കിങ്. പ്രിലിമിനറിയിലെ രണ്ടാം പേപ്പർ ക്വാളിഫൈയിങ് പേപ്പറാണ്. ഇതിൽ 33% മാർക്ക് നേടണമെന്നേയുള്ളൂ.

പ്രിലിമിനറി സിലബസ്

∙ഒന്നാം പേപ്പർ: Current events, History of India and Indian national movement, Indian and World Geography, Indian Polity and governance–constitution, political system, Panchayati Raj, public policy, Rights issues etc., Economic and social development–sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives etc., Environmental ecology, bio-diversity and climate change (no subject specialisation required), General science.

∙രണ്ടാം പേപ്പർ: Comprehension, Interpersonal skills including communication skills, Logical reasoning and analytical ability, Decision making and problem solving, General mental ability, Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude etc., Data interpretation (charts, graphs, tables, data sufficiency etc.–Class X level)

മെയിൻ പരീക്ഷ

വിവരണരീതിയിൽ മൂന്നു മണിക്കൂർ വീതമുള്ള ഈ പരീക്ഷയിലെ പേപ്പറുകൾ:

∙പേപ്പർ എ: മലയാളമടക്കം ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിലെ ഏതെങ്കിലുമൊരു ഇന്ത്യൻ ഭാഷ.

∙പേപ്പർ ബി: ഇംഗ്ലിഷ്. ഈ പേപ്പറുകളിൽ യോഗ്യത തെളിയിക്കാനുള്ള മാർക്ക് മതി. ഈ മാർക്കുകൾ റാങ്കിങ്ങിനു പരിഗണിക്കില്ല.

തുടർന്ന് 250 മാർക് വീതമുള്ള ഏഴു പേപ്പറുകൾ:

∙പേപ്പർ 1–എസ്സേ

∙പേപ്പർ 2–ജനറൽ സ്‌റ്റഡീസ് 1 (ഭാരതീയപൈതൃകവും സംസ്‌കാരവും; ലോകചരിത്രവും ഭൂമിശാസ്‌ത്രവും)

∙പേപ്പർ 3–ജനറൽ സ്‌റ്റഡീസ് 2 (ഗവേണൻസ്, ഭരണഘടന, സമൂഹം, സാമൂഹികനീതി, ഭരണക്രമം, രാജ്യാന്തരബന്ധങ്ങൾ)

∙പേപ്പർ 4–ജനറൽ സ്‌റ്റഡീസ് 3 (ടെക്‌നോളജി, സമ്പദ്‌വികസനം, ജൈവവൈവിധ്യം, പരിസ്‌ഥിതി, സെക്യൂരിറ്റി, അത്യാഹിത മാനേജ്‌മെന്റ്)

∙പേപ്പർ 5–ജനറൽ സ്‌റ്റഡീസ് 4 (ധർമശാസ്‌ത്രം, സത്യസന്ധത, അഭിരുചി)

∙പേപ്പർ 6, 7–ഐച്ഛികവിഷയം ഒന്നും രണ്ടും പേപ്പറുകൾ (26 വിഷയങ്ങളും മലയാളമടക്കം 23 ഭാഷകളും ഉള്ളതിൽനിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാം.)

റാങ്കിങ്ങിനു പരിഗണിക്കുന്ന പരമാവധി മാർക്ക്

∙എഴുത്തുപരീക്ഷയ്‌ക്ക് ആകെ–250x7=1750 മാർക്ക്

∙ഇന്റർവ്യൂ (പഴ്‌സനാലിറ്റി ടെസ്‌റ്റ്)–275 മാർക്ക്

∙റാങ്കിങ്ങിനു മൊത്തം മാർക്ക്–2025

