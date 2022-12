ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ലാതെ അപരനെ അവഹേളിക്കുന്നവരോട്; മുന്നറിയിപ്പുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ പഠിക്കാം

സന്യാസി നടക്കുന്നതിനിടെ കുതിരക്കുളമ്പടി കേട്ടു. തിരിഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോൾ യുവാവ് കുതിരപ്പുറത്തു വരുന്നതു കണ്ടു. അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ സന്യാസി ചോദിച്ചു: താങ്കൾ എങ്ങോട്ടാണു വേഗത്തിൽ പോകുന്നത്? യുവാവ് പറഞ്ഞു: അതെനിക്കറിയില്ല. കുതിരയോടു ചോദിക്കണം. . ഇതുംപറഞ്ഞ് അയാൾ യാത്ര തുടർന്നു.

ആരുടെയൊക്കെയോ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാവരും. ബോധമനസ്സിൽ എത്രമാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചാലും ഉപബോധമനസ്സ് പലയിടങ്ങളിലായി തളയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

പഴയകാലത്തിന്റെ ചിറകിലേറി പറക്കുന്ന അനേകരുണ്ട്. നാലാൾ കാൺകെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചിറകടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നതിനുള്ള ബഹുമതി സ്വന്തമാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഒരു ഹൃദയസംഭാഷണം തുടങ്ങിയാലറിയാം വിട്ടകന്ന കൂടുകളിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള മോഹം. ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ചെയ്യരുതെന്നു കരുതുന്നവയെല്ലാം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? കുടുംബാംഗങ്ങളുടെകൂടി ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചല്ലേ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ പ്രിയങ്ങളെയും മുൻഗണനകളെയും തീരുമാനിക്കുന്നത്.

വിദ്യ കൈവശമാക്കിയിട്ടും ഉദ്യോഗത്തിനിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ എത്രയാളുകൾ വീടുകൾക്കുള്ളിൽത്തന്നെയുണ്ടാകും. എത്തിച്ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ വിപരീതദിശയിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്നവരില്ലേ? ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പിന്തുണയില്ലാത്തതിനാൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടിവന്ന തീരുമാനങ്ങളില്ലേ? ആർക്കാണ് സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിന്റെ സമ്പൂർണാവകാശം തീറെഴുതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്?

യാത്രകൾ കാര്യക്ഷമമാണോ എന്നറിയാൻ രണ്ടു മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്വയം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ഇഷ്ടത്തോടെയാണോ യാത്ര, ശരിയായ ദിശയിലാണോ സഞ്ചരിക്കുന്നത്, പിന്നിട്ട ദൂരമെത്ര, താണ്ടേണ്ട ദൂരത്തിനുള്ള തയാറെടുപ്പുകളുണ്ടോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ സ്വന്തം താൽപര്യങ്ങളെയും മാർഗങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനുപകരിക്കും. രണ്ട്, വഴിപോക്കരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ. യാത്രാമധ്യേ കണ്ടുമുട്ടുന്നവരോടു കുശലാന്വേഷണം നല്ലതാണ്. അവരുടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ അഭിപ്രായമോ മാർഗനിർദേശമോ ആകാം. എങ്ങോട്ടാ, എപ്പോൾ തിരിച്ചു, ഇനിയും ദൂരമുണ്ടല്ലോ, ക്ഷീണിച്ചെങ്കിൽ അൽപം വിശ്രമിക്കൂ തുടങ്ങിയ കരുതൽ നിറഞ്ഞ വാചകങ്ങളിൽ മുന്നറിയിപ്പുകളുമുണ്ടാകാം. എങ്ങോട്ടെന്നും എന്തിനുവേണ്ടിയെന്നും അറിയാതെ നടത്തുന്ന ചുവടുവയ്പുകൾ വഴികളെയും വ്യക്തികളെയും അവഹേളിക്കും.

Content Summary : Do not insult someone without realising their aim