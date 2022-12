കേന്ദ്ര ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയംഭരണ സ്‌ഥാപനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവകലാ ശാലാ പദവിയുള്ള നാഷനൽ ബ്രെയിൻ റിസർച് സെന്ററിലെ എംഎസ്‌സി–ന്യൂറോ സയൻസ് പ്രവേശനത്തിനു 2023 മാർച്ച് 31 വരെ ഓൺലൈൻ / ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. പിഎച്ച്ഡി അപേക്ഷ മേയ് 16 വരെ. National Brain Research Centre, Manesar– 122 052, Gurugram, Haryana-122 052; ഫോൺ: 0124 – 2845200; admissions@nbrc.ac.in, വെബ്: www.nbrc.ac.in.

1. പിഎച്ച്ഡി – ന്യൂറോ സയൻസ്: ലൈഫ് സയൻസസ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്‌സ്, സ്റ്റാറ്റ്സ്, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഫാർമസി, വെറ്ററിനറി സയൻസ്, സൈക്കോളജി ഇവയൊന്നിലെ മാസ്റ്റർ ബിരുദം അഥവാ എംബിബിഎസ് / ബിടെക് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ മുതൽ 55% എങ്കിലും മാർക്ക് വേണം. പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 50% മതി. ഫൈനൽ പരീക്ഷയെഴുതുന്നവരെയും പരിഗണിക്കും. 2022 ഡിസംബർ 11ലെ JGEEBILS (ജോയിന്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഫോർ ബയോളജി & ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ലൈഫ് സയൻസസ്) അഥവാ നിർദിഷ്ട വിഷയങ്ങളിലെ (GATE-2022 / GATE-2023 / JEST 2023 / CSIR / UGC / DBT / ICMR) ജെആർഎഫ് യോഗ്യതയും വേണം. ഇതിലെ മികവു നോക്കി പ്രാഥമിക സിലക്‌ഷൻ. തുടർന്ന് ഇന്റർവ്യുവിലൂടെ അന്തിമ സിലക്‌ഷൻ.

2. എംഎസ്‌സി–ന്യൂറോ സയൻസ്: ലൈഫ് സയൻസസ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്‍സ്, സ്റ്റാറ്റ്സ്, കംപ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഫാർമസി, വെറ്ററിനറി സയൻസ്, സൈക്കോളജി ഇവയൊന്നിലെ ബാച്‌ലർ ബിരുദം അഥവാ എംബിബിഎസ് / ബിടെക് ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ മുതൽ 55% എങ്കിലും മാർക്ക് വേണം. പട്ടിക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 50% മതി. ഫൈനൽ പരീക്ഷയെഴുതുന്നവരെയും പരിഗണിക്കും. 2022 ഡിസംബർ 11ലെ JGEEBILS വഴി മാത്രമാണ് സിലക്‌ഷൻ. ഇതിലെ മികവു നോക്കി ഇന്റർവ്യുവിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കും. തുടർന്ന് അന്തിമ സിലക്‌ഷൻ.

എംഎസ്‌സിയിൽ ചേർന്നവർക്ക് നിർദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ച് പിഎച്ച്ഡിയിലേക്കു കടന്ന് പഠനഗവേഷണങ്ങൾ തുടരാം.

മറ്റു വ്യവസ്ഥകൾ

പിഎച്ച്ഡിക്ക് ആദ്യ 2 വർഷം 31,000 രൂപ, തുടർന്ന് 35,000 രൂപ ക്രമത്തിൽ പ്രതിമാസ ഫെലോഷിപ് ലഭിക്കും. ഹോസ്റ്റൽ താമസസൗകര്യം അഥവാ വീട്ടുവാടക അലവൻസ് പുറമേ. എംഎസ്‌സിക്ക് 12,000 രൂപ നിരക്കിൽ പ്രതിമാസ ഫെലോഷിപ് കിട്ടും. എംഎസ്‍സിക്കും പിഎച്ച്ഡിക്കും യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത ഇ–മെയിൽ ഐഡികളുപയോഗിച്ച് വെവ്വേറെ അപേക്ഷിക്കാം. ഓരോന്നിനും അപേക്ഷാഫീ അടയ്ക്കുകയും വേണം.ഓൺലൈൻ അപേക്ഷാഫീ 500 രൂപ. വനിതകളും പട്ടിക / ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാരും 250 രൂപയടച്ചാൽ മതി. ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷാഫീ യഥാക്രമം 600 / 300 രൂപ. ജിഎസ്ടി പുറമേ. പൂർണവിവരങ്ങൾ വെബ് സൈറ്റിലുണ്ട്. JGEEBILS, ഗേറ്റ്, സിഎസ്‌ഐആർ–ജെആർഎഫ് മുതലായവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾക്ക് അതതു സൈറ്റുകൾ നോക്കാം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും റോബട്ടിക്സും അതിവേഗം വളരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മനുഷ്യമസ്തിഷ്ക പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സങ്കീർണതകൾ ഇഴപിരിച്ച് പുതുതലമുറ സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്കു പകരേണ്ടതുണ്ട്. ഈ രംഗത്തു ഗണ്യമായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ബ്രെയിൻ റിസർച്ചിനു പ്രസക്തിയേറുന്നു.

