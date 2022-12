കടുപ്പക്കാരെ എങ്ങനെ നേരിടാം?

ഏതു സമൂഹത്തിലും കാണും ‘മുള്ളൻപന്നിയുടെ കൂട്ടുകാർ’. എപ്പോൾ കുടയുമെന്ന ഭയത്തിലാഴ്ത്തി, ചുറ്റുമുള്ളവരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നതിൽ ആഹ്ലാദം കണ്ടെത്തുന്നവർ. അവരുടെ കൂർത്തുമൂർത്ത മുള്ളുകൾ ദേഹത്തു വന്നുവീണ് കഷ്ടപ്പെടുത്തുമോയെന്ന് ചുറ്റുമുള്ളവർ ഭയന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണമെന്നു വാശിയുള്ളവർ. നല്ലവനെന്നു തോന്നിക്കാൻ ഇടയ്ക്കൊരു പുഞ്ചിരി പ്രയോഗിച്ച് നർമശീലനാകാനുള്ള കപടനാട്യവും കാണിച്ചുകളയും. ഇത്തരക്കാരെ എങ്ങനെ നേരിടും?



മേലധികാരിയോ സഹപ്രവർത്തകരോ ഇത്തരത്തിലായാൽ നമ്മുടെ സമചിത്തത തകരും. മനശ്ശാന്തി നഷ്ടപ്പെടും. പെരുമാറ്റം വികലമാകും. കുപ്പിച്ചില്ലു തിന്നു കഴിയുന്നതുപോലെ നിത്യജീവിതം നരകതുല്യമാകും. ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തെ നേരിട്ട് എങ്ങനെ ശാന്തമായി കഴിയാമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധർ ചിന്തിച്ച് പല ഉപായങ്ങളും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റയടിക്ക് സർവവും ഭദ്രമാകുന്ന മാർഗങ്ങളല്ലെങ്കിലും ചെറുതോതിലെങ്കിലും ആശ്വാസമണയ്ക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങളാണ് പലതും.

കടുപ്പക്കാർ പലതരം:

∙ ഏതിലും വിപരീതകാര്യം മാത്രം കാണുന്നവർ; നിഷേധചിന്ത പുലർത്തുന്നവർ

∙ ഒന്നിലും സഹകരിക്കാത്തവർ

∙ അന്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ

∙ സ്വാഭിപ്രായം അന്യരിൽ അടിച്ചേൽപിക്കാൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നവർ

∙ താൻ മാത്രം ശരി എന്നു വാശി പിടിക്കുന്നവർ

∙ അന്യരിലെ നന്മ തീരെക്കാണാതെ, തിന്മ ചികഞ്ഞ് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നവർ

∙ കിംവദന്തി പരത്തുന്നവർ

∙ മേലധികാരിയുടെ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് കീഴ്ജീവനക്കാരെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവർ; അവരുടെ ഭാഗം കേൾക്കാൻ തയാറാകാതെ, അന്യായമായി ശിക്ഷിക്കുന്നവർ

∙ തൊട്ടതിനൊക്കെ പരാതി പറയുന്നവർ

∙ ശാരീരികചൂഷണത്തിനു ശ്രമിക്കുന്നവർ

∙ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽനിന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർ

∙ ദയയുടെയോ കാരുണ്യത്തിന്റെയോ ലേശം പോലുമില്ലാത്തവർ

∙ ഏതു കാര്യവും പരിപൂർണമായിരിക്കണമെന്നു വാശി പിടിക്കുന്നവർ

∙ മറ്റെല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിച്ച് ചൊൽപിടിയിൽ നിർത്താൻ വെമ്പുന്നവർ

∙ താണുകൊടുക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമുള്ളവരുടെ മേൽ കുതിര കയറുന്നവർ

∙ അന്യരെ കൊച്ചാക്കി സംസാരിക്കുന്നത്

തുടക്കത്തിലേ ഒരു കാര്യം വസ്തുനിഷ്ഠമായി നോക്കിക്കാണണം. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി ‘ഞാൻ എത്തരക്കാരനാണ്?’ എന്നു സ്വയം വിലയിരുത്തണം. ആരെയെങ്കിലും കടുപ്പക്കാരനെന്ന് മുദ്ര കുത്തുന്നതിനു മുൻപ് ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്വയം മാറുന്നതു പ്രധാനം. അന്യരെ മാറ്റുന്നതിനെക്കാൾ ആയിരം മടങ്ങ് എളുപ്പമാണ് സ്വയം മാറുന്നത്.

ആരെയെങ്കിലും കടുപ്പക്കാരനെന്നു നാം തീരുമാനിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരൊറ്റ പെരുമാറ്റത്തെയോ പ്രതികരണത്തെയോ ആശ്രയിച്ചാവാം. ആ മുൻവിധി തെറ്റാണെങ്കിൽ പിന്നീടു വരുന്നതെല്ലാം തെറ്റും. കിട്ടിയ അറിവിൽ വല്ല പോരായ്മയുമുണ്ടെങ്കിൽ, അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഊഹങ്ങൾകൊണ്ട് നാം പൂരിപ്പിച്ചെന്നും വരും. നമ്മുടെ സങ്കൽപങ്ങളിൽനിന്നു വസ്തുതകളെ യുക്തിപൂർവം വേർതിരിച്ചു കാണണം. വെറുതേ നിഴൽയൂദ്ധം ചെയ്യരുത്. കടുപ്പക്കാരനെന്നു നാം കരുതുന്നയാളിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് സാഹചര്യത്തെ വിലയിരുത്താനും ക്ഷമ കാട്ടണം.

Representative Image. Photo Credit : Andrey Popov / iStockphoto.com

ഇത്രയുമാകുമ്പോൾ, പരുക്കനെന്നു നാം കരുതുന്നയാൾ തീർത്തും അങ്ങനെയല്ലെന്നു തോന്നാം. ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാം

∙ നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളെ മയപ്പെടുത്തുക.

∙ ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആകെത്തകർന്നെന്ന ചിന്ത ഇല്ലാതാക്കും.

∙ വസ്തുതകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വേർതിരിച്ചു കാണുക.

∙ സഹതാപവും വിവേകവുമുള്ളവരുമായി സാഹചര്യം ചർച്ച ചെയ്യുക.

∙ സംഭവങ്ങൾ കുറിച്ചുവയ്ക്കുക (തർക്കം മൂക്കുന്നപക്ഷം ഇതു പിന്നീട് വേണ്ടിവരാം).

എല്ലാം കണ്ണടച്ചു സഹിക്കണമെന്നല്ല സൂചന. ആവശ്യാനുസരണം കടുത്ത പ്രതികരണം വേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യവുമുണ്ടാകാം. തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ വികാരം പൂണ്ട് അവിവേകത്തിലേക്കു കടക്കേണ്ട. കടുപ്പക്കാരുണ്ടാകാനുള്ള ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് :

∙ ആശയവിനിമയത്തിലെ പിശകുകൾ.

∙ അന്യരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായ്മ.

∙ വിമർശനശീലം.

നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്

∙ ശാന്തമായിരിക്കുക.

∙ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു കാലതാമസം വരുമെന്നതിനാൽ ക്ഷമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുക.

∙ സ്വന്തം പ്രതികരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക. ശരീരഭാഷ മോശമാകാതെ നോക്കുക.

Representative Image. Photo Credit : Gorodenkoff / iStockphoto.com

∙ കടുപ്പക്കാരുടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക. താൽപര്യപൂർവം കേൾക്കുന്നെന്ന് മുഖഭാവവും ശരീരഭാഷയും കൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുക. അവ്യക്തതയുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കാൻ അഭ്യർഥിക്കുക. നമ്മോട് അനുകൂലമനോഭാവം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയെന്ന പ്രായോഗികലക്ഷ്യം ദൃഢമായി വേണം. ഇരുകൂട്ടരും ചേർന്ന് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന തോന്നലുളവാക്കുക.

∙ സാമാന്യവൽക്കരിച്ചു പറയുന്നത് വ്യക്തിപരമാെയടുക്കാതിരിക്കുക. നാം ശത്രുപക്ഷത്തെന്ന തോന്നൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാക്കരുത്.

∙ സമാധാനമായി ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കാവുന്ന അവസരത്തിൽ സമചിത്തതയോടെ വികാരം ഒഴിവാക്കി പ്രയാസം സൂചിപ്പിക്കുക. വെല്ലുവിളി ഒഴിവാക്കുക.

∙ പറയാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

∙ വിനയം വിടാതിരിക്കുക.

∙ നർമം നയപരമായി ഉപയോഗിക്കുക.

∙ സൗഹൃദം പുലർത്തുന്ന നയജ്ഞരായ ഇടനിലക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സഹായം തേടുക.

∙ ആത്മാഭിമാനം പണയപ്പെടാതെ, വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കു തയാറാകുക.

∙ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു പോകുമ്പോൾ, തുടക്കത്തിലെ വാക്കുകളെങ്കിലും റിഹേഴ്സ് ചെയ്ത്, തെറ്റുതിരുത്തിപ്പോകുക. കുറച്ചുമാത്രം സംസാരിക്കുക. യോജിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സംഭാഷണം തുടങ്ങുക.

∙ അർഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പുഞ്ചിരിയോടെ അഭിനന്ദിക്കുക.

∙ കടുപ്പക്കാരനെ വിലയിരുത്തിയുള്ള പ്രഖ്യാപനം വേണ്ട.

∙ ഒന്നും ഫലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരെ ഒഴിവാക്കുക. വെട്ടുപോത്തിനോടു വേദമോതിയിട്ടു കാര്യമില്ലല്ലോ.

Content Summary : How to handle difficult people at work?