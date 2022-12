ഫെലോഷിപ്പോടെ ജൈവശാസ്ത്ര ശാഖകളിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യാം നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇമ്യൂണോളജിയിൽ

കേന്ദ്ര ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള സ്വയംഭരണ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ നാഷനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇമ്യൂണോളജിയിൽ (എൻഐഐ) പിഎച്ച്ഡി ഗവേഷണത്തിന് ജനുവരി 20 വരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. (National Institute of Immunology, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi-110 067; www.nii.res.in). ഫോൺ: 011-26717101; academic2023@ nii.ac.in.

ബിരുദം നൽകുന്നത് ഡൽഹി ജെഎൻയു.വിവിധ ജൈവശാസ്ത്ര ശാഖകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പഠനങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകളിൽ ഊന്നൽ നൽകും: ഇമ്യൂണോളജി, ഇൻഫെക്‌ഷിയസ് & ക്രോണിക് ഡിസീസ് / മോളിക്യുലർ & സെല്ലുലർ / കെമിക്കൽ / സ്ട്രക്ചറൽ / കംപ്യൂട്ടേഷനൽ ബയോളജി. ഇനിപ്പറയുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊരു യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും ഫൈനൽ ഇയർ വിദ്യാർഥികൾക്കും അപേക്ഷിക്കാം.

ഏതെങ്കിലും ശാസ്ത്രശാഖയിലെ (ഉദാ: ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, മാത്‌സ്, കെമിസ്ട്രി) എംഎസ്‌സി, എംബിബിഎസ്, എംടെക്, എംവിഎസ്‌സി, എംഫാം, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എംഎസ്‌സി അഥവാ ജെഎൻയു മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള തുല്യയോഗ്യത.പ്ലസ്ടു, ബിരുദ തലങ്ങളിൽ 60%, മാസ്റ്റർ ബിരുദത്തിന് 55% എന്നീ തോതിലെങ്കിലും മാർക്ക് വേണം. പട്ടിക, പിന്നാക്ക, സാമ്പത്തികപിന്നാക്ക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 5% മാർക്കിളവുണ്ട്. ഫൈനൽ പരീക്ഷയെഴുതുന്നവർ പ്രവേശന സമയത്തെങ്കിലും യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം. കേന്ദ്രമാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് സംവരണമുണ്ട്.

സിലക്‌ഷൻ

വിദ്യാർഥികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു 2 കൈവഴികളുണ്ട്:

1. 2023 ഫെബ്രുവരി 26ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന, കംപ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ

2. JGEEBILS-2023 (ജോയിന്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇൻ ബയോളജി & ഇന്റർ–ഡിസിപ്ലിനറി ലൈഫ് സയൻസസ്)

ഇവയിലേതെങ്കിലുമൊരു പരീക്ഷയിൽ മികവു തെളിയിക്കുന്നവരെ പ്രാഥമികമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ലിസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ 15ന് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. തുടർന്ന് ജൂൺ 6–13 ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത് അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തും. പ്രോഗ്രാം ജൂലൈ 3നു തുടങ്ങും.

അപേക്ഷാഫീ 1200 രൂപ. പട്ടിക, പിന്നാക്ക, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗക്കാർക്ക് 600 രൂപ.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 31,000 രൂപ ജൂനിയർ റിസർച് ഫെലോഷിപ് ലഭിക്കും. CSIR, UGC, ICMR, DBT, DST എന്നിവയുടെ ഫെലോഷിപ്പുള്ളവർക്ക് നിയമാനുസൃതം അതു വാങ്ങാം.

