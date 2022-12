73–ാം വയസ്സിൽ ദിവസവും എഴുതുന്നത് അൻപതോളം അപേക്ഷകൾ; മറ്റുള്ളവർക്കായി എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 13 വർഷം

കണ്ണൂർ∙ എഴുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിലും ടി.കെ.ദാമോദരൻ ‘എഴുതി’ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ദിവസവും അൻപതോളം അപേക്ഷകൾ, പരാതികൾ. അത്രയും പേരുടെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടികൾ. സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു വിരമിച്ച സിവിൽ ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അധികൃതരുടെ മുന്നിലെത്തിക്കാനാണ്, 13 വർഷമായി ദാമോദരൻ എഴുതുന്നത്. തമിഴ്നാട് ആവഡിയിൽ, പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള ഹെവി വെഹിക്കിൾസ് ഫാക്ടറിയിൽ സിവിൽ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നു ചാർജ്മാൻ ആയി വിരമിച്ച ദിവസം മുതൽ ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ എഴുത്തുകൾ.

ശമ്പളം, പെ‍ൻഷൻ, കമ്യൂട്ടേഷൻ, കുടുംബ പെൻഷൻ, ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങി, ഡിഫൻസ് സിവിലിയൻ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ സകല വിഷയങ്ങളിലും ടി.കെ.ദാമോദരൻ തികച്ചും സൗജന്യമായി മാർഗനിർദേശം നൽകും. ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയോ അപേക്ഷയോ എഴുതാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ, അതും ദാമോദരൻ തന്നെ തയാറാക്കി നൽകും. ഇതിനു പുറമേ, സിവിൽ ജീവനക്കാർക്കുള്ള സെൻട്രൽ ഗവ. ഹെൽത്ത് സ്കീം (സിജിഎച്ച്എസ്) ഡിസ്പെൻസറികൾ കഴിയുന്നത്ര സ്ഥലങ്ങളിൽ തുടങ്ങാനുള്ള ശ്രമവും വിജയകരമായി നടത്തുന്നുണ്ട്.

സിജിഎച്ച്എസ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ഓർഡനൻസ് ഫാക്ടറി ആൻഡ് അലൈഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സ് പെൻഷനേഴ്സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. വിരമിച്ച ഡിഫൻസ് സിവിലിയൻ ജീവനക്കാരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിരന്തര പോരാട്ടത്തിലാണു ദാമോദരൻ. പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയായ ദാമോദരൻ, ആവഡിയിലാണിപ്പോൾ സ്ഥിരതാമസം. ഇടയ്ക്ക് പയ്യന്നൂരിലെത്തും.

ദാമോദരന്റെ ഫോൺ നമ്പർ: 09444944813.

Content Summary : Damodaran wrote the Application for Retired Civil Servants for the last 13 years