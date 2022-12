ഒരു രാത്രികൊണ്ട് ധനികരായവർ അടുത്ത പകലിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ വീഴാൻ കാരണമിതാണ്; മനോഭാവം മാറ്റാം

വേഷപ്രച്ഛന്നനായ രാജാവ് പാടത്തു പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകന്റെ ദുരവസ്ഥകണ്ട് അയാളുടെ അടുത്തെത്തി. നാലു സ്വർണനാണയം നീട്ടി പറഞ്ഞു: ഇതു നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്തിൽനിന്നു ലഭിച്ചതാണ്. ഇതെടുത്തുകൊള്ളൂ. കർഷകൻ പറഞ്ഞു: ഇവ എന്റേതല്ല, ഇതു മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കൂ. രാജാവ് ചോദിച്ചു: നിങ്ങൾക്കെന്താണ് പണം വേണ്ടാത്തത്? അയാൾ പറഞ്ഞു പണം എത്രയുണ്ട് എന്നതിലല്ല, ഉള്ളതെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിലാണു കാര്യം. ഞാൻ സമ്പാദിക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഭാഗം കിണറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കും,രണ്ടാം ഭാഗം ഉപയോഗിച്ചു വായ്പയടയ്ക്കും, മൂന്നാമത്തേതു വായ്പ കൊടുക്കും. അവസാനഭാഗം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടും. ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ നിന്ന രാജാവിനോട് അയാൾ വിശദീകരിച്ചു: ഒന്നാം ഭാഗം കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി ചെലവഴിക്കും, രണ്ടാം ഭാഗം മാതാപിതാക്കൾക്കും, അടുത്തത് മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും നാലാമത്തേത് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കും.

സമ്പാദിക്കുന്നതിലെ മികവിനെക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതിലെ വൈദഗ്ധ്യം.

ഒരു രാത്രികൊണ്ട് ധനാഢ്യരായ പലരും അടുത്ത പകലിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കു വഴുതിവീണിട്ടുണ്ട്. പണം സമ്പാദിക്കാൻ കുറുക്കുവഴികൾ ധാരാളമുണ്ടാകും. ക്രിയാത്മകമായി ചെലവാക്കാൻ ധനവിനിയോഗ നൈപുണ്യം നേടുക എന്നതു മാത്രമാണ് മാർഗം. കോടിപതികളോ ലക്ഷപ്രഭുക്കളോ ആകാത്തവർ മനഃസുഖത്തോടെയും സംതൃപ്തിയോടെയും ജീവിക്കുന്നതിനു കാരണം അവരുടെ ധനകാര്യ പ്രാപ്തിതന്നെയാണ്.

വരവും വിനിമയവും മനോഭാവത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ്. എത്ര സമ്പാദിച്ചാലും ഒട്ടും ചെലവഴിക്കാത്തവരുണ്ട്. ഒന്നും സമ്പാദിച്ചില്ലെങ്കിലും ചെലവാക്കൽ ശീലമാക്കിയവരുമുണ്ട്. വരവിനനുസരിച്ചു വിനിയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചെലവുചുരുക്കലിനു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരാണ് ചിലർ. അധികമായി നേടുന്നതെല്ലാം ധൂർത്തടിക്കണമെന്ന ചിന്തയുള്ളവരും കുറവല്ല. ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരും ജീവിതത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എല്ലാം നേടിയവരിലും ഒന്നും നേടാത്തവരിലും സാമ്പത്തികാസൂത്രണത്തിലെ പ്രാഗല്ഭ്യമോ പാകപ്പിഴകളോ ഒളിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട്. പണം എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ്. അത് ആവശ്യത്തിനുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവർ മാത്രമാണ് പണത്തെക്കാൾ വലുതായ മറ്റു നിധികളെക്കുറിച്ചു പ്രഘോഷിക്കുന്നത്.

